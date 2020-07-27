«Пусть меня научат»: Продолжается конкурс историй об образовательных проектах

«Пусть меня научат» - так называется конкурс, который портал «Открытые НКО» проводит при поддержке ИД «Комсомольская правда». Мы хотим рассказать всей стране о крутых образовательных проектах, которые воплощают в жизнь волонтерские и благотворительные организации.

Одни неравнодушные люди создают для школьников лаборатории, где дети могут почувствовать себя настоящими учеными и исследователями. Другие - помогают детям из малообеспеченных семей и детских домов подготовится к экзаменам и поступить в вузы. Благодаря НКО по всей России работают сотни инклюзивных мастерских и кружков, где дети с особенностями развития могут найти занятие по душе и настоящих друзей. Волонтеры помогают пожилым людям освоить компьютер, а молодым мамам - освоить новые специальности.

Пусть об этих людях и проектах узнают все! Мы ждем от некоммерческих организаций рассказов об их образовательных инициативах. Причем этом могут быть проекты в самых разных сферах, посвященные как детям, так и взрослым.

Материалы на конкурс принимаются по 10 августа включительно. Имена победителей будут озвучены 20 августа.

Как принять участие?

Присылайте свои материалы по адресу: pr@dobro.live и all@dobro.live. Команда редакторов портала «Открытые НКО» поможет сделать материал качественным, подобрать лучшие фотографии. Присланные на конкурс истории будут появляться в новостной ленте и в соцсетях проекта.

По результатам Конкурса будут выбраны три материала о самых интересных проектах, которые затем будут опубликованы на сайте крупнейшего СМИ в России «Комсомольская правда» — kp.ru, а также на страницах нашей газеты. Бонусы каждому из вышедших в финал — новая сувенирная продукция проекта «Открытые НКО» — сумки, ручки и блокноты.

Кто может стать участником конкурса:

некоммерческие организации, фонды, волонтерские движения.

В какой форме принимаются материалы:

интервью, статьи и репортажи о реализованных проектах, акциях в сфере образования, рассказы о своем личном опыте, в качестве дополнения к материалу можно присылать видеоролики.

Какие материалы не подойдут:

пресс и пост-релизы, аудиофайлы, тексты, которые уже были опубликованы в СМИ, так же мы не принимаем отчеты о деятельности НКО, короткое описание проекта, посты из соцсетей.

Не пожалейте времени и посмотрите правила работы с текстом для платформы dobro.live. А также послушайте лекции экспертов, которые рассказывают, как готовить материалы, делать их интересными. Все это поможет вам при подготовке материла о своем проекте для конкурса.

Формат подачи материала:

— в теме письма укажите: «Пусть меня научат» и название Вашей организации;

— текст в формате Word объемом 3-5 тысяч знаков (убедительная просьба указывать в тексте также название организации и город);

— фото горизонтальные 3-5 штук.