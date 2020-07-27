Скоро в школу: насколько активно дети могут заражать коронавирусом друг друга и взрослых, рассказал инфекционист

- Услышал разговор двух учительниц — обсуждали новые рекомендации об открытии школ. Якобы обучение в несколько смен, ограничение численности классов, изъятие части предметов и прочее, - написал на своей странице в соцсети известный телеведущий, врач, представитель информационного штаба по коронавирусу Александр Мясников. По всему миру и у нас в стране идут горячие дискуссии о том, как учиться школьникам в условиях продолжающегося шествия коронавируса по планете, напоминает теледоктор и выдвигает свои аргументы.

- Дети болеют очень редко.

- Как правило, инфекция у них протекает бессимптомно, а от таких носителей вирус «гораздо менее опасен (поэтому детей иногда называют «живыми вакцинами»), пишет Мясников.

- Родители школьников в большинстве случаев люди до 40-ка, и они тяжело не болеют - «тяжелых случаев у них менее 1%», отмечает врач. Что касается бабушек и дедушек, то с не меньшим успехом, чем внуки, их могут заразить и взрослые работающие домочадцы. Это уже семейное дело, как организовать безопасную жизнь старшего поколения, считает доктор Мясников.

Словом, по мнению представителя информштаба по коронавирусу с медицинской точки зрения препятствий для открытия школ нет.

ИНФЕКЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРИ ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

- По данным, известным сегодня, COVID-19 заболевает действительно небольшой процент детей. При этом несовершеннолетние заражаются, как правило, только при очень тесных контактах — в большинстве случаев это происходит, когда болеют члены семьи. Мимолетные контакты на детских площадках и в других местах, где дети контактируют относительно недолго, приводят к заболеваниям редко, обычно у ребят с ослабленным иммунитетом, - говорит главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

В основном дети переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Мультисистемный воспалительный синдром, похожий на болезнь Кавасаки (опасная системная воспалительная реакция), встречается нечасто, однако предугадать, у кого возникнет такое осложнение, увы, невозможно, предупреждает врач. Родителям нужно помнить, что такой синдром может развиться в течение одного-двух месяцев после COVID-19. И если синдром Кавасаки бывает у детей до 5 лет, то посткоронавирусное мультисистемное воспаление возможно в более старшем возрасте. «Если врач увидел сыпь у ребенка, уже перенесшего ковид, то обязательно должен заподозрить серьезное осложнение и госпитализировать такого пациента», - подчеркивает Евгений Тимаков.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РИСК ЗАРАЗИТЬ ОДНОКЛАССНИКОВ И ДОМОЧАДЦЕВ

- Даже при легкой форме дети остаются источником коронавирусной инфекции, - подчеркивает врач. Однако степень их заразности, судя по всему, меньше, чем у взрослых больных, поясняет доктор Тимаков: «В большинстве известных случаев именно дети заражаются от взрослых, а не наоборот. Случаи заражения взрослых от ребенка тоже есть, но их значительно меньше. И опять же: важную роль играет именно тесный контакт (как правило, это регулярное длительное общение на расстоянии меньше полутора метров. - Ред.)».

- Что касается передачи коронавируса между детьми, то при соблюдении необходимой дистанции и мер дезинфекции в школах риск будет минимальным, - считает инфекционист. - Если учеников будут рассаживать по санитарно-эпидемиологическим нормам, безопасно и вовремя дезинфицировать воздух, в классах будут санитайзеры, то школы можно открывать. Угрозы серьезного всплеска заболеваемости не будет.

«Если ребенок эпизодически контактирует с больным одноклассником, то не факт, что он заразится. А вот если он будет сидеть рядом, за одной партой с больным больше 20 — 30 минут, то риск, безусловно, повышается», - приводит пример врач.

ЧЕМ СТАРШЕ УЧЕНИК, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ

Между тем многие родители и учителя сомневаются в том, что «антикоронавирусные» санитарно-эпидемиологические требования для школ реально выполнить в российской действительности. «Мой ребенок и в мирное время учился во вторую смену, ряды парт в классе расставлены почти впритык к доске — как вообще можно вместить одиночные столы для учеников?!», - удивляется мама третьеклассника Арсения из Подмосковья. Родители столичных школьников, учившихся в несколько смен, тоже недоумевают, как теперь удастся «укомплектовать» детей при сокращении количества мест в классах.

- Есть данные, что учащиеся младших классов менее подвержены заражению и сами в меньшей степени выделяют вирус, - говорит инфекционист Евгений Тимаков. - А вот для учеников старших классов нужна дистанция большего размера. Чем старше, тем выше риск заразиться и передать вирус окружающим.

В ТЕМУ

В Нидерландах, изучив местный опыт распространения коронавирусной инфекции среди детей, пришли к выводу, что ученикам младших классов нет необходимости строго соблюдать дистанцию в 1,5 метра. «Облегченные» санитарные нормы приведены на сайте Национального института общественного здравоохранения. Ученикам старших классов и взрослому персоналу учебных заведений предписывается строго соблюдать полутораметровое дистанцирование.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему дети менее восприимчивы к вирусу и меньше заражают других?

Точных данных на сегодня нет. Есть несколько гипотез.

- Во-первых, в организме детей всегда в меньшем количестве представлены АПФ-рецепторы, через которые проникает коронавирус, - поясняет врач-инфекционист Евгений Тимаков. - Во-вторых, у детей более «сильный» врожденный иммунитет. Мы знаем, что ту же корь, ветрянку они переносят несравненно легче, чем взрослые.

Похоже, что благодаря неспецифическому, врожденному иммунитету организм многих детей «гасит» коронавирус. Инфекция протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. Если вирус и размножается в детском организме, то, как правило, хуже, и выделяется его меньше. Поэтому ниже риск заразить других, говорит врач.

Кроме того, медики обсуждают гипотезу, что ряд прививок в детском возрасте также может повышать напряженность иммунитета в целом и его готовность давать отпор любым вражеским агентам.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Коронавирус еще может преподнести сюрпризы

В научно-медицинском мире нет единства по вопросу о степени опасности коронавируса для детей и их роли в передаче вируса.

- На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований предполагать, что ребенок, больной Covid-19, может быть хоть сколько-нибудь менее опасен для взрослого с точки зрения передачи заболевания, чем любой другой инфицированный взрослый, - рассказал Би-би-си педиатр-инфекционист Университетской клиники Саутгемптона (Великобритания) Аласдейр Мунро.

Судя по наблюдениям, дети менее восприимчивы к вирусу, чем взрослые. Однако достоверно установлено только то, что дети в большинстве случаев переносят инфекцию намного легче, подчеркивает врач. Коронавирус по-прежнему таит для нас немало загадок. В том числе об отдаленных последствиях заражения для детей. Поэтому строгое соблюдение мер безопасности точно не будет лишним, считают эпидемиологи.

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