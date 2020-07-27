2020-07-27T17:18:16+03:00
Спорт

«Зенит» потратил первые 12 млн евро на вице-чемпиона мира Деяна Ловрена

Хорват, помимо футбола, увлечен модой, у него есть свой отель, а из «Ливерпуля» Мохамед Салах и Юрген Клопп провожали его теплыми словами
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Деян Ловрен будет выступать за "Зенит".Деян Ловрен будет выступать за "Зенит".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не успели еще починить Кубок России, разбитый в ходже торжеств по случаю «золотого дубля» «Зенита», как питерский клуб объявил о первом большом трансфере этого лета. Команду пополнит 31-летний хорватский защитник Деян Ловерн. За чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов «Зенит» заплатил «Ливерпулю» 12 млн евро.

Деньги немалые, но «Зениту» нужен был классный центральный защитник на замену только что ушедшему капитану Брониславу Ивановичу. Деян Ловрен подходит на эту позицию лучше всего. В свои 31 год он не растерял еще своих качеств, у него большой и успешный опыт битв за трофеи на самом высоком уровне, а к тому же хорваты неплохо адаптируются в России. То есть вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии – лучший выбор «Зенита», чтобы укрепить состав к старту в Лиге чемпионов.

В «Ливерпуле» Ловрен в последнее время играл не слишком часто. Но главный тренер «красных» Юрген Клопп очень тепло проводил защитника. «Еще одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень, очень важной частью этой команды с первого дня, когда я был в ней», - прокомментировал уход хорвата один из лучших тренеров мира.

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах так же не скупился на похвалы: «Мы будем очень скучать по тебе, особенно я. Ты был невероятным игроком и хорошим другом для меня. Я люблю тебя очень сильно. Ты фантастический человек как на поле, так и вне его», - написал в прощальном письме нападающий.

А у хорватского защщитника начинается новый этап в жизни. С «Зенитом» он заключил соглашение на три года. Но вряд ли в это время будет занят лишь одним футболом. Деян Ловрен – неплохой бизнесмен, у него есть свой модный бренд Rock Filius. Его футболист основал в мае 2018 года. Помимо одежды, его фирма также производят духи, наушники и чехлы для телефонов. А кроме того, Ловерн владеет 4-звездочным отелем в супермодном сейчас хорватском курорте Новаля.

Возможно, после перехода в «Зените» Деян Ловрен откроет еще какой-нибудь бизнес. Предполагается, что в Санкт-Петербурге он будет зарабатывать никак не меньше 2,5 млн евро в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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