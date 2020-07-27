2020-07-27T18:13:09+03:00
Спорт

Тренер киевского «Динамо» подал в отставку всего через 4 дня после назначения: его прогнали украинские ультрас

75-летний Мирча Луческу не выдержал прессинга фанатов. Они не простили тренеру, что тот работал в Донецке
Константин ИВАНОВ
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75-летний Мирча Луческу не выдержал прессинга фанатов. Они не простили тренеру, что тот работал в Донецке75-летний Мирча Луческу не выдержал прессинга фанатов. Они не простили тренеру, что тот работал в ДонецкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Боссы культового украинского киевского «Динамо» дважды на неделю оказались в центре скандала. Сначала они пригласили на пост главного тренера команды Мирчу Луческу - экс-наставника своих злейших врагов донецкого «Шахтера». А через четыре дня вынуждены искать нового главу тренерского штаба: Луческу бежал из Киева.

Изначально фанаты не верили, что президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис решится позвать Мирчу Луческу. Слишком долго румынский тренер работал в донецком «Шахтере». Принципиальность соперничества в украинском футболе между Киевом и Донецком зашкаливала, и слишком резкие слова Луческу говорил в адрес «Динамо». А когда Суркис объявил об это назначении, фанаты взорвались негодованием.

«Я с сожалением решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским «Динамо», - заявил Луческу. - Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы ультрас, чья поддержка так нужна команде во время соревнований».

Напомним, что Мирча Луческу работал и в питерском «Зените» в сезоне 2016/17. И это обстоятельство тоже не способствовало его популярности в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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