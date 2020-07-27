От палаточного лагеря в пустыне - до крупнейшего в мире космодрома: На ВДНХ открыли выставку, посвященную Байконуру

27 июля в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ заработала новая зона — посвящена 65-летию космодрома Байконур. В экспозиции архивные документы, фото и видео о строительстве площадки для запуска космических кораблей. Выставка рассказывает про исторические старты и людей, чья судьба связана с легендарным комплексом.

На открытие выставки пригласили ветеранов Байконура, трудившиеся в разные годы на легендарном космодроме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— По сей день Байконур является крупнейшим космодромом в мире. Именно отсюда отправились на орбиту Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и еще 120 наших соотечественников, а также несколько сотен иностранных астронавтов. С помощью уникальных архивных материалов мы расскажем нашим гостям о том, как менялся космодром за эти 65 лет, какие события вошли в его историю и кому мы обязаны этим научно-техническим чудом, — цитирует пресс-служба ВДНХ президента центра «Космонавтика и авиация», летчика-космонавта, Героя России Федора Юрчихина.

Президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Побывать на выставке можно с 28 июля. Она расположена в павильоне «Космос» на ВДНХ — рядом с ракетой «Восток». Время работы с 11:00 до 22:00, кроме понедельника. Кассы закрываются на час раньше. Билет — 500 рублей, льготный — 250 рублей. Это цена не только за выставку про Байконур, а на осмотр всего павильона.

Осмотреть весь центр «Космонавтика и авиация» можно за 500 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отметим, что попасть в комплекс во время пандемии коронавируса можно лишь по сеансам. Запускают каждый два часа. Первый в 11:00, последний сеанс в 20:30. Билеты продают только онлайн на сайте cosmos.vdnh.ru. Заказать экскурсию и уточнить детали можно по телефону (495)544-34-00. Часть помещений комплекса временно недоступны для гостей.

Вход в комплекс только в маске и перчатках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

1 и 2 августа ВДНХ будет отмечать день рождения. С утра до вечера на территории выставки и в комплексах мастер-классы, шоу и соревнования. Например, на площади Промышленности чемпионат по самолетному спорту, на веранде Дома культуры научат латиноамериканским танцам, а в шахматному клубе — рисовать на головных уборах.

Представлены три экспозиционных модуля, где собрали документы из госархива научно-технической документации и Росархива.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выставке много наглядных макетов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из палаточного городка в пустыне Байконур превратился в крупнейший космодром мира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гостям доступны рабочие записи первого руководителя полигона Алексея Нестеренко о выполнении работ по готовности объектов НИИП-5 МО — кодовое название Байконура.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новую зону можно найти в правой части центра, в разделе «КБ-2. Конструкторское бюро», рядом с макетом самого космодрома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В коллекции рукописные тексты доклада одного из начальников полигона, генерал-лейтенанта Александра Курушина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно посмотреть видеодокументы с фрагментами важнейших моментов истории космодрома: от палаточного городка до монтаж и установки ракет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фотографиях выставки главные конструкторы, специалисты Байконура, запуски ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками, а также схемы космодрома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будьте внимательны: пока не сняли ограничения, вход в музей только по сеансам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре можно записаться на экскурсию, однако, действует ограничение до 5 человек в группе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН