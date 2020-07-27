Четырем миллионам семей в России помогут оплатить ЖКХ

Доля расходов на ЖКХ, при превышении которой семья вправе претендовать на субсидию от государства, может быть снижена с 22% до 15%. Такая идея обсуждалась еще с прошлого года, но сейчас дошло и до дела: Минстрой объявил о том, что вопрос проработан совместно с Минтрудом и ведомства такие изменения поддерживают.

О чем речь? Напомним, что государство у нас готово помогать семьям с невысокими доходами оплачивать коммуналку. Право на помощь имеют те, у кого размер платы за ЖКХ превысил определенный процент в среднемесячных доходах семьи за последние полгода. По общему федеральному правилу, эта доля сейчас — 22%. Многие регионы снизили ее уже сами, явочным порядком (имеют такое право). В итоге по стране возник разнобой: необходимый для субсидии потолок варьируется от 10% до 22%. Причем одни из самых низких эти проценты — в не самых бедных Москве (10%) и Санкт-Петербурге (14%). Вот теперь и предполагается подтянуть всю страну хотя бы к 15%.

Для этого есть и еще одна причина — коронавирус. В связи с пандемией для всех граждан до конца года действует поблажка: штрафы и пени на долги за ЖКХ не начисляются. Но эксперты уже неоднократно говорили, что это не самый лучший способ помощи. Хотя бы потому, что долги при таком подходе все равно копятся. И в январе может случиться очень неприятная ситуация — когда на все эти накопившиеся долги коммунальщики начислят еще и пени сразу более чем за полгода. Альтернатива - сделать более доступной субсидию на оплату ЖКХ. И помогать, таким образом, не всем подряд - включая и совсем не бедных, но «забывчивых» - а большему числу тех, кому реально нужна помощь.

Подсчитано, что при снижении «потолка» расходов на ЖКХ до 15% субсидии сможет получить дополнительно миллион семей. В 2019 году их получали 3 млн семей.

Как получить субсидию на ЖКХ по нынешним правилам — в инструкции «КП».