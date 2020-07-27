Тротуар Айфонов и трусы из макарон: В Instagram показали самые безвкусные вещи

В Сети собирают "каталог" странных вещей Фото: Instagram.com

Когда не знаешь, что подарить на день рождения другу, у которого все есть, нужно заглянуть в Instagram-аккаунт @uglydesign. Чтобы точно не покупать то, что есть в этой коллекции шедевров маркетинга. В этой группе собраны самые безвкусные и странные товары со всего мира.

Глядя на многие из них, возникает резонный вопрос "зачем?". Зачем, например, сделали тротуар с Айфонами. Хотя пользователи Сети шутят, что уже знают, где было сделано фото - в Китае, перед офисом Xiaomi.

Отдельный кластер - одежда с аквариумами. Внутри, естественно, живые рыбки. Но если ношение такого бюстгальтера еще хоть как то можно понять, то обувь с подошвой из аквариума выглядит очень не гуманно.

Тем, кто отказывается от мучного, советуют присмотреться к макаронам, которые, оказывается, можно не только есть, но и носить... в виде мужских трусов.

Но даже откровенные макаронотрусы покажутся вполне себе целомудренной одеждой на фоне, к примеру, купального костюма из одноразовых медицинских масок. Или майки для дам с замочками прямо на груди.

А ведь все это кто-то носит, и у этого "кого-то" страсть к необычной обуви. В группе есть тапки на любой вкус: в виде булки хлеба, двух пластиковых бутылок и даже в виде маленьких собачек.

Жить ценители "прекрасного" предпочитают тоже среди неординарных украшений интерьера, в группе нашли немало тому доказательств: диванчик внутри мусорного контейнера, унитаз на пьедестале, раковина в виде челюсти человека, который распрощался с любимыми зубами.