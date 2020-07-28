2020-07-28T19:30:14+03:00
Лесные пожары

«Опираться на данные Гринпис некорректно» - эксперты о расхождении информации по лесным пожарам

«Зеленые» акцентируют внимание общественности на полыхающей Сибири, в то время как мировые цифры говорят о катастрофе в Африке и Южной Америке. Где здесь истина – разбиралась «КП»
Евгений ГОРЯЕВ
Поделиться:
Пожары в красноярской тайге. Фото: GreenpeaceПожары в красноярской тайге. Фото: Greenpeace
Изменить размер текста:

Опираться на данные Гринпис не в достаточной мере корректно, поскольку космический мониторинг не может дифференцировать лесной пожар от условно горящей травы. Еще одна погрешность - учет возгораний за пределами лесного фонда. Все это приводит к расхождению данных Рослесхоза и Гринпис практически в четыре раза, поясняют сегодня эксперты, комментируя очередные публикации «зеленых» о «мегапожарах», которые продолжают гореть в таежных лесах Сибири.

«По данным спутникового мониторинга, общая площадь сожженных лесными пожарами в России с начала 2020 года достигла 19 миллионов гектаров - больше, чем площадь Греции», - пишут в Гринпис.

Цифры Гринпис расходятся по СМИ и социальным сетям, поднимая тему о намеренном занижении «горящей площади» российскими чиновниками. Соответствующая ситуация складывается не впервые, и эксперты дают тому простое объяснение.

«Очевидно, что Рослесхоз учитывает только лесные пожары, а Гринпис , используя снимки, учитывает любые очаги горения, и поэтому такое значительное расхождение в данных, - поясняет директор института экономики, природопользования и экологической политики Высшей школы экономики Борис Моргунов. - Данные Гринпис некорректные, если мы говорим о лесных пожарах. Потому как, условно говоря, если горят на полях сено, камыши и так далее - это, конечно же, плохо, и с этим тоже нужно бороться, но это никак нельзя увязывать со всеми нашими лесными ресурсами».

С Моргуновым согласен и заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Андрей Филипчук. Он также подчеркивает, что «по общей площади лесных пожаров Россия не является международным лидером». В частности, площадь, пройденная огнем, никогда не превышала 1% от общей площади лесных земель. По-настоящему же критичной ситуация выглядит в странах Африки и Южной Америки.

На сегодня в России действительно отсутствует единая система, учитывающая площади всех природных пожаров, а не только лесных. «Но нужна ли она, если возгорание не привело к значительному ущербу, не сгорели ценные деревья, пожар не угрожал населенным пунктам?» - задается вопросом Борис Моргунов. Необходимость в ней эксперт видит исключительно ради предотвращения угрозы перехода огня с «неучтенных» территорий.

«В таком случае должен быть внедрен риск-ориентированный подход. А в особо горимых регионах необходимо учитывать возможные риски и последствия от таких возгораний», - поясняет Моргунов.

Справедливости ради стоит отметить, что действия властей в этом году пока демонстрируют смену курса в борьбе с лесными пожарами. В частности, ранее было заявлено о выделении дополнительных 2,6 млрд рублей. Не исключено, что риск-ориентированный подход - следующий шаг в новой политике. Пока же в стране усиленно борются с действующей стихией. В горящие регионы стягиваются дополнительная техника и специалисты Авиалесоохраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Опираться на данные Гринпис некорректно» - эксперты о расхождении информации по лесным пожарам
«Зеленые» акцентируют внимание общественности на полыхающей Сибири, в то время как мировые цифры говорят о катастрофе в Африке и Южной Америке. Где здесь истина – разбиралась «КП»
Авиаторы МЧС залили водой остров Большой Уссурийский: хабаровские спасатели готовятся к тушению пожаров при помощи вертолетов
На реках края вода постепенно очищается ото льда, и пожарные совсем скоро смогут использовать водосливные устройства [фото, видео]
Новости 24
Рейды в московском метро: Контролеры проверяют пассажиров на наличие масок
Эксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать Rutube
Бесплатно, анонимно, безболезненно. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Архангельской области
В Самаре обновляют парк метрополитена впервые за 32 года
Рейды по проверке масочного режима проходят в метро Москвы
Бастрыкин поручил провести проверку по "нерешенным вопросам" в кадетском корпусе Севастополя
Ограничение на въезд в Абхазию продлили до 4 августа из-за коронавируса
Минобрнауки опубликовало минимальные баллы ЕГЭ в 2021/2022 году
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
"Коронавирус никуда не делся": иммунолог прокомментировал ускорение темпов пандемии
Названы самые популярные среди россиян пароли
Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»
Названы самые популярные цвета автомобилей в России
Москва окажется на пути грозового фронта: синоптик дал прогноз погоды в столице на неделю
Число «заминированных» зданий в Москве выросло до 50
Новый тип коронавируса во Вьетнаме: эксперты сказали, при каких условиях зараза не получит распространения
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Минпромторг готовит "план Б" для магазинов на случай второй волны коронавируса
Экс-главе Коми Гайзеру предъявлено обвинение в превышении полномочий
Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции
Эксперт призвал не считать выплаты пенсий из средств коррупционеров «палочкой-выручалочкой»
Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступности
Масоны поддержали появление сети 5G в России