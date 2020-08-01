2020-07-28T20:47:43+03:00
Звезды

Возраст пляжу не помеха: Проклова в свои 66 и Бледанс в 51 сражают фото в бикини

Звездные дамы от сорока и старше хвастаются горячими снимками в купальниках
Ирина ВИКТОРОВА
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Эвелина Бледанс в свои 51 стройна и молода!Эвелина Бледанс в свои 51 стройна и молода!Фото: Instagram.com
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Звезды твердят: нынешние 40 лет - это новые 30, а 50 теперь - как 40 в прошлом веке. Ну и так далее. Артистки повально увлечены ЗОЖ, аппаратной и прочими косметологиями - вот почему зрелые красотки больше не стесняются снимков в купальниках. «Комсомолка» предлагает полюбоваться самыми яркими знаменитостями, выступающими в возрастной категории «от сорока и старше».

Елена Проклова, 66 лет

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Елена Проклова в идеальной пляжной форме.
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Мы навещали артистку в ее загородном доме полгода назад, и Елена уже тогда была в идеальной пляжной форме, так как успела побывать на Филиппинах - на съемках в проекте «Последний герой», а затем регулярно плавала дома в бассейне. «Круглый год поддерживаю загар, так как дома у меня солярий», - рассказала «КП» актриса. Проклова утверждает, что делала только блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз. - Ред.), а отличная фигура - результат диеты. Поэтому и сейчас на пляже в Сочи Проклова не стесняется раздеваться.

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Ольга Орлова демонстрирует все прелести своей фигуры.
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Ольга Орлова, 42 года

На площадке «Дома-2» на Сейшельских островах одна из ведущих проекта Ольга Орлова демонстрирует все прелести своей фигуры. Участницы шоу, которые ведущей в дочки годятся, обзавидовались - Ольге не приходится ограничивать себя в питании ради красивой фигуры.

Юлия Высоцкая периодически голодает и занимается скандинавской ходьбой. Фото: Instagram.com

Юлия Высоцкая периодически голодает и занимается скандинавской ходьбой.Фото: Instagram.com

Юлия Высоцкая, 46 лет

Юля не изнуряет себя походами по косметологам и фитнес-центрам, но периодически голодает и занимается скандинавской ходьбой.

Эвелина Бледанс, как и 20 лет назад, демонстрирует длинные худые ноги и отсутствие целлюлита. Фото: Instagram.com

Эвелина Бледанс, как и 20 лет назад, демонстрирует длинные худые ноги и отсутствие целлюлита.Фото: Instagram.com

Эвелина Бледанс, 51 год

Эвелина, как и 20 лет назад, демонстрирует длинные худые ноги и отсутствие целлюлита. Это результат большого труда - Бледанс правильно питается и регулярно делает процедуры для тела: массажи, обертывания, а также прибегает к помощи аппаратной косметологии.

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Алика Смехова решила быть стройной и подтянутой девушкой.
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Алика Смехова, 52 года

Свежее фото в купальнике Алика сопроводила познавательным комментарием: «Я давно приняла решение, что хочу быть стройной и подтянутой девушкой, а не утомленной жизнью тетей. Для этого надо вести ЗОЖ (режим питания, пищевое поведение, спорт). Важно делать это в удовольствие, быть в позитивном и доброжелательном состоянии, замечать больше хорошее, нежели плохое, думать не только о внешнем виде, но и о внутреннем содержании».

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Алена Свиридова всегда была стройной - вот и хвалится красивыми ножками и тонкой талией.
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Алена Свиридова, 57 лет

Певица всегда была стройной - вот и хвалится красивыми ножками и тонкой талией. Все лето Свиридова отдыхает на своей крымской дачке. Алена размещает смелые фото в соцсетях, а тем, кто напоминает про возраст, отвечает так: «Мы не должны быть идеальными, мы должны быть живыми. А зависть - очень неприятное чувство для тех, кто ее испытывает». Что поделать, людям есть чему завидовать: и домику под Керчью, и идеальной фигуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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