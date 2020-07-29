2020-07-28T23:56:32+03:00
Общество

«Диаметры», которые соединяют

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв (на фото - слева) совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным (справа) и главой РЖД Олегом Белозеровым открыли новый ТПУ «Нахабино»
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Работу нового ТПУ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Фото: Константин СеменецРаботу нового ТПУ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Фото: Константин Семенец
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Жительнице Нахабина Марии Тимофеевне Колышевой 78 лет. Женщина рассказывает, что ее родная сестра живет в Подольске и до недавних пор они иногда и по полгода не могли увидеться.

- В нашем возрасте ехать друг к другу с тремя-четырьмя пересадками сложно, - объясняет пенсионерка. - Поэтому, когда в прошлом году запустили диаметры, МЦД-2 решил для нас с сестрой огромную проблему. Ждать электричку не надо, интервалы - всего несколько минут. Теперь можно сесть от своего дома и через полтора часа уже буду у сестры…

Вчера после реконструкции открыли конечную станцию МЦД-2 «Нахабино». (Напомним, поездка на МЦД стоит 47 рублей с возможностью бесплатной пересадки в метро. - Ред.) Местные жители вспоминают, что раньше это были две обычные платформы без козырьков, которые соединялись стареньким мостом. А теперь на их месте целый вокзал отгрохали! 8,5 тысячи квадратных метров. Две новые платформы, большой пассажирский терминал. Это не просто станция, а транспортно-пересадочный узел с парковками и автобусными остановками по обе стороны железной дороги, к которым подъезжают 15 разных маршрутов. Для пожилых людей, мам с колясками и пассажиров с ограниченными физическими возможностями здесь создана безбарьерная среда.

Работу нового ТПУ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

- МЦД - великолепный проект, который мы совместно реализуем при поддержке президента, - отметил Андрей Воробьёв. - Несмотря на коронавирус, программа продолжается, и уже в этом году мы увидим изменения на Ярославском направлении. Все это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экономики нашего мегаполиса.

Стоит отметить, что с запуском МЦД жители Нахабина и близлежащих поселков ежедневно экономят до 40 минут на дорогу в Москву.

На конечной МЦД-2 «Нахабино» открыли новый вокзал, ставший частью транспортно-пересадочного узла.

На конечной МЦД-2 «Нахабино» открыли новый вокзал, ставший частью транспортно-пересадочного узла.

- Хороший подарок ко Дню железнодорожника, сегодня мы открываем вокзал «Нахабино», конечную точку МЦД-2. Важнейшее направление, - добавил мэр Москвы Сергей Собянин. - Работы, которые проводят РЖД, уже стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры.

Сейчас этой станцией ежедневно пользуется около 21 тысячи человек. Специалисты подсчитали, что к 2025 году пассажиропоток вырастет до 30 тысяч.

- Железная дорога перестраивается прежде всего для удобства пассажиров, - сказал Олег Белозеров. - Мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности, надежности. Здесь все новое, на высочайшем мировом уровне. Благодаря партнерству с Москвой и Подмосковьем мы можем реализовывать такие уникальные проекты.

Андрей Воробьёв рассказал, что после запуска МЦД начало снижаться число автомобилей на многих шоссе - на Волоколамке, например, на Новой Риге. То есть жители области стали предпочитать добираться на работу электричками «диаметров», нежели стоять в заторах.

- Мы видим, что все большее количество людей пользуется этим комфортабельным транспортом, - сказал губернатор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ШМИДТ, председатель подмосковного отделения «Благотворительного общества инвалидов имени Святого праведного Иоанна Кронштадтского», член Общественной палаты г. о. Красногорск:

- Всегда было тяжело смотреть, как на старой станции инвалиды, пожилые люди и мамы с колясками поднимаются по лестницам, было очень неудобно. Мы звонили на прямую линию президента и просили помочь нам в этом вопросе. Очень рады, что теперь у нас есть такая красота. Когда нам показали план, мы даже не поверили, что у нас такое будет (см. «Конкретно»). Теперь можно свободно подняться на эскалаторе, на лифте.

КОНКРЕТНО

Пересадочный узел в цифрах:

4 лифта;

8 эскалаторов;

63 турникета;

2 общественных туалета.

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