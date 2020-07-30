«Эта шлюха того стоит?»: Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Анна Седокова готовится к свадьбе: певица получила предложение руки и сердца от бойфренда, баскетболиста Яниса Тиммы. Ради 37-летней экс-«ВИА Гры» 28-летний спортсмен оставил жену с маленьким ребенком. Певица рассказала, как они с Тиммой сблизились, и как ей удалось увести его из семьи. Седокова дала откровенное интервью Светлане Бондарчук в ее YouTube-шоу «Света вокруг света».

Анна признается, что не хотела романа с Янисом и поначалу не приветствовала его внимание. Они познакомились случайно, и молодой прибалт понравился ей с первого взгляда. Но она не хотела заводить новые отношения.

- Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила, - призналась Анна. - Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались.

annasedokova Анна Седокова и Янис Тимма

На тот момент спортсмен уже три года жил в браке со своей женой Санной, их сыну Кристиану исполнился год. Но это не помешало им с Анной начать романтические отношения. По словам Яниса, он сразу почувствовал в певице родственную душу.

- Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык, - рассказал Тимма.

Вскоре баскетболист рассказал жене о своей новой любви. А чуть позже о его романе с Седоковой стало известно прессе. Разразился публичный скандал, но он не помешал влюбленным поселиться вместе и зажить новой жизнью. К слову, в соцсетях спортсмен уверял, что уже полгода не живет с супругой. Его жену это сильно задело, и она опубликовала в Инстаграме гневный пост.

- Я только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Правда? Я не знала этого, но я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег, и сказать, что ей с самым важным для тебя человеком – сыном – надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, или подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми. Зачем ты это делаешь? Эта шлюха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? А ты знал, что сейчас ты у нее не единственный? — обратилась Сана Тимма к мужу при помощи социальных сетей.

sana_timma Бывшая жена Яниса Сана

Анна Седокова и Янис Тимма обручились в конце июля во время отдыха в Майами. Янис преподнес Ане роскошное кольцо с бриллиантами и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да». Пара нежится на белоснежных пляжах, загорает под летним солнцем и публикует в Инстаграме отпускные снимки. В Майами будущие супруги остановилась в дорогом отеле, но теперь Анна может себе это позволить. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Тимма играет за команду «Химки», контракт с которой он подписал в 2019 году.

В Америку Седокова прилетела для того, чтобы отметить день рождения дочери. Почти полгода Анна не виделась со своей младшей дочкой Моникой: девочка вместе с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским живет в Лос-Анджелесе. Из-за коронавируса границы были закрыты, и певица не могла приехать в США. Но теперь она все-таки нашла возможность прилететь в Штаты и встретиться с Моникой. В конце июля девочке исполнилось 9 лет, и артистка не могла пропустить ее праздник.

Напомним, Анна Седокова – мама троих детей. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.

Младшая дочь артистки живет в Лос-Анджелесе по определению суда. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. Долгое время Седокова могла видеться с дочкой только в присутствии сотрудницы органов опеки и только на территории Америки. Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России.