«Было в самолете, гримерке, ресторане, автобусе»: Потап не скрывает, что он без ума от сексапильной Насти Каменских

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в прошлом году. Несмотря на длительные отношения, в их браке по-прежнему кипит страсть. Потап не скрывает: он без ума от своей красавицы жены. В интервью на YouTube-канале украинской телеведущей Маши Ефросининой он рассказал, как им с Настей удается так долго поддерживать пылкие чувства.

Когда Потап и Настя начали встречаться, артист был несвободен. Запретный плод сладок – и влюбленные старались насладиться друг другом при любой возможности.

- У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи. Бывало, в гастрольном автобусе нам говорят: ''Ребята, пожалуйста, прекратите, уже весь автобус вас слышит!» Мы очень страстные любовники, - поведал Потап.

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Счастливый супруг признается, что его жена вызывает в нем совершено особенные чувства. Она постоянно заводит его, и это помогает им сохранять любовь долгие годы.

- Настя вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться. Иногда мы днями не выходим из номера отеля, - рассказал во время интервью продюсер.

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Обычно браки в шоу-бизнесе распадаются из-за слишком напряженного графика работы. Постоянные гастроли и частые расставания отнюдь не способствуют счастливой семейной жизни. По словам Потапа, когда кто-то из них уезжает на гастроли, они занимаются виртуальным сексом: шлют друг другу откровенные сообщения или же созваниваются по видеосвязи.

Потап и Настя долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая прошлого года в Киеве. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги.

В одном из последних интервью новоиспеченный муж певицы поделился интимной подробностью их совместного быта. Оказывается, Настя ходит по квартире практически обнаженной. Она любит разгуливать по апартаментам в фартуке на голое тело, стоять в таком виде у плиты и готовить потрясающие блюда. Какие именно – Потап не сообщил. Сама же Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

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