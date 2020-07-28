Анна Седокова: «Я стремилась стать самой сексуальной женщиной планеты. И заняла первые строчки в рейтингах самых дурно одетых»

Часть 1

«КП» уже писала о том, что в издательстве «Бомбора» выходит книга Анны Седоковой «Я сильная. Я справлюсь». В ней Анна рассказывает и о своем очень трудном детстве, и о работе в группе «Виа ГРА», и об отношениях с мужчинами. В частности, с двумя первыми супругами. Оба эти брака завершились появлением на свет дочерей - и разводами…

УЧИЛАСЬ ЦЕЛОВАТЬСЯ НА ПОМИДОРАХ

Личная жизнь у Анны Седоковой началась в 14 лет с первого поцелуя. Надо сказать, что Аня, судя по мемуарам, росла «гадким утенком»: красавицей она стала, только когда выросла. А когда была подростком, ее внешность считали в лучшем случае средненькой.

Во всяком случае, впервые поцеловалась Аня таким образом. Она пела в хоре в ансамбле народной песни, и периодически выезжала с ним за границу. Поездки эти были довольно изматывающими - пять дней занимало путешествие на автобусе (в котором и ели, и спали), два дня - выступления, еще пять дней - дорога обратно. Но Ане и это казалось абсолютным счастьем.

Однажды в Португалии они пересеклись с ансамблями еще из нескольких стран. И один паренек, поляк, пригласил Аню на свидание - ночью, на стадион рядом с гостиницей. Вывел на поле и поцеловал. Аня в принципе уже долго готовилась к первому поцелую - тренировалась на помидорах; доставала их из холодильника и, когда никто не видел, «репетировала». Так что все прошло на вполне достойном уровне.

Увы - вскоре выяснилось, что поцелуй юного поляка был не вполне искренним. Оказалось, что мальчики из разных ансамблей на что-то поспорили, и проигравший должен был поцеловать самую страшную девочку. А таковой мальчики сочли Седокову… Но ей было наплевать на смешки - она была счастлива.

Золотой состав группы «Виа ГРА»: Вера Брежнева, Анна Седокова, Надежда Грановская. Фото: Василий Смирнов/ТАСС

…Шли годы, Седокова очень похорошела, поступила в киевский Институт культуры. Сначала зарабатывала тем, что вела мероприятия в клубах, потом администратором на телеканале, потом - ведущей утреннего телешоу. Пережила серьезный и неприятный опыт в любви - случайно выяснила, что ее молодой человек женат, у него есть дети.

И вот она встретилась со своим первым мужем. В книге он носит псевдоним Вениамин, будем его так называть и мы. (Достаточно открыть любую биографию Седоковой, чтобы узнать, что ее первого мужа звали Валентин Белькевич, он был капитаном киевского «Динамо»).

«Зачем ему, взрослому 30-летнему мужчине, известному футболисту, у которого были сотни роскошных эффектных красавиц, понадобилась я? На тот момент он уже давно и привычно жил самои роскошной жизнью, которую только можно было себе вообразить. Зарабатывая хорошие деньги, он не экономил на шмотках, машинах, дорогих ресторанах, тусовках и прочих развлечениях. Казалось, что он даже немного пресытился ими. И тут вдруг перед ним предстал маленький, наивный и чистый ребенок, неискушенный, неизбалованный, ничего не требующий. Видимо, этои наивностью я его и покорила. А чем покорил меня он? Приглашением на свидание... в боулинг».

Они встречались три месяца, а потом Седокова забеременела. Это привело ее в состояние паники, она рыдала, думала о том, чтобы избавиться от ребенка… Но через неделю после того, как Анна рассказала о беременности Вениамину, он сделал ей предложение. Правда, вместо кольца с бриллиантом почему-то подарил браслет - но тоже с бриллиантами.

Но семейная жизнь не задалась. И чьей-то особенной вины в том Анна сейчас не видит. Она старалась быть для Вениамина идеальной женой, просто не совсем понимала, что это такое. После того, как Вениамин сказал, что на спортивной базе постельное белье перестилается каждый день, начала и дома менять белье ежедневно. Ежедневно драила пол в квартире, чтобы тот был белоснежным. Считала долгом «ублажать его в постели». Никогда не просила денег у мужа (а он вовсе не был скупым - но искренне считал, что если жена ничего не просит, значит, у нее все хорошо). «Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что это нормально — попросить о чем-то своего мужа. В этом нет ничего стыдного. У мужчин все очень просто, они не способны читать и предугадывать мысли. Если тебе что-то надо — скажи об этом. Если не говоришь, значит, все нормально. При этом Вениамин никогда не просил меня экономить. И точно так же не требовал, чтобы я сидела дома в халате и ждала его. Это были мои личные «тараканы». Я почему-то считала, что так надо и так правильно».

Валентин Белькевич скончался в Киеве 1 августа 2014 года - причиной стала тромбоэмболия; ему был всего 41 годФото: wikimedia.org

И все это ничем хорошим не закончилось. «Я была ребенком и совершенно не понимала, как надо строить отношения с мужчинами. В результате он устроил свою семейную жизнь так, как было удобно ему. А удобно ему было следующим образом: у него была женщина для дома — для семьи, которая ждала его дома с горячим ужином. А параллельно у него еще были женщины для утех, для развлечений. Я это тоже далеко не сразу поняла»…

Сегодня Седокова считает, что Вениамину было с ней не очень интересно. Он любил тусовки и гулянки, которые Анне совсем не нравились. Даже появление на свет дочери Алины ситуацию не исправило. «Мы оба были счастливы. Но Вениамину вполне достаточно было самого факта того, что у него теперь есть дочь. Он поставил себе галочку в списке сделанных дел. Конечно, он любил ее. Но старался это особо не афишировать. Я не могу сказать, чтобы он как-то о неи заботился или стремился как-то с ней общаться. Говорил:

— Вот когда еи будет 21, тогда мы с неи поболтаем.

И вот ей сегодня 15, а его уже несколько лет нет на свете. Он так с ней и не пообщался…»

(Валентин Белькевич скончался в Киеве 1 августа 2014 года - причиной стала тромбоэмболия; ему был всего 41 год).

С Вениамином связано еще одно неприятное воспоминание. Уже после развода Анна регулярно просила у него разрешения на то, чтобы вывезти их общую дочь Алину в Америку. Приходила к нему снова и снова, каждый раз, когда нужно было лететь с дочкой в США. А он, по словам Седоковой, куражился, чуть ли не издевался над бывшей женой, но в конце концов подписывал нужные бумаги. Кончилось все тем, что он подал на Седокову в суд - объявил, что она вывезла дочь в Америку незаконно, разлучив ее с отцом. Тут-то Анне и пригодилась целая кипа подписанных им разрешений. Если бы она сразу потребовала одно разрешение сроком на несколько лет, в суде можно было бы заявить, что она подделала на документе подпись. Но, похоже, к тому моменту она еще не научилась что-то требовать у мужа, а главное, ее терзал страх: вдруг Вениамин рассвирепеет и наотрез откажется подписывать долгосрочное разрешение?.. А подделать подписи на целой пачке бумаг было, конечно же, нельзя, и суд закончился в пользу Анны.

«Я ПОСМОТРЕЛА МАМЕ В ГЛАЗА И СКАЗАЛА: «СЕЙЧАС ТЫ СОБЕРЕШЬ ВЕЩИ И УЙДЕШЬ»

Отца второй дочери Анны, Моники, в жизни зовут Максим Валентинович Чернявский, а в книге - Майк (опять же, будем называть его так вслед за певицей). Анна повстречала его в фитнес-клубе. Просто заметила симпатичного молодого человека на соседнем тренажере - и начала ходить в зал все чаще и чаще, по шесть раз в неделю… Молодой человек тоже поглядывал на Анну, и однажды пригласил ее в кино. Она сказала, что ей надо сидеть с дочкой - а он ответил, что можно вместе с ней пойти на какой-нибудь мультик.

То, что парень любит детей, и его не смущает, что у понравившейся ему женщины есть дочь, Анну очаровало. Но против Майка оказалась ее мать. Ей гораздо больше нравился предыдущий ухажер дочки - молодой человек из состоятельной семьи, даривший потенциальной теще пухлые конверты. Но Анну он почему-то не устраивал, а в Майка она влюбилась. В итоге между матерью и дочерью произошла ссора.

«Мама встала на моем пути и сказала:

— Я никуда тебя не пущу, ты будешь делать то, что я скажу.

Надо сказать, что в тот период наши отношения с мамои были накалены до предела. Она, понимая, что ее власть надо мнои очень сильна, активно устанавливала на моеи территории свои порядки. Разогнала всех нянь и всех помощниц, контролировала каждыи мои шаг, а если что-то было не по ней — тут же раздавались крики и в меня летели всякие тяжелые предметы. (…) Я поняла, что дальше так продолжаться не может. Что больше я не дам себя в обиду и не позволю никому вмешиваться в мою жизнь. И когда она после слов «Я тебя не пущу» замахнулась и попыталась меня ударить, я перехватила ее руку, сжала ее и вдруг поняла — я сильнее. Я впервые в жизни стала сильнее, чем моя мама. Я ее остановила. Перевес на моеи стороне. И тогда, держа ее руку, я посмотрела еи в глаза и сказала:

— А сейчас ты соберешь свои вещи и уйдешь. — И мама все поняла, собралась и ушла».

Анна Седокова с дочерьми Моникой и Алиной.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

И уже восемь лет отношения Анны с матерью сведены к минимуму.

С Майком Анна уехала в США, стала его женой, родила (в знаменитой клинике «Седарс Синай») дочь Монику… Очень сильно расслабилась - что в итоге повредило ее профессиональной карьере. Зато была счастлива. И все же брак дал трещину.

Еще перед свадьбой Анну смутило, что Майк предложил ей подписать брачный контракт: ей показалось, что это проявление недоверия. Ну и дальше брак портило то, что кому-то может показаться мелочами…

Например, Анне снова захотелось быть идеальной женой. Но представления об идеале у нее теперь были другие. Она заметила, что муж регулярно лайкает в инстаграме «пластиковых» красавиц-брюнеток с бюстом пятого размера и дорогущими сумками. «Несмотря на то, что я уже некоторое время жила в Лос-Анджелесе, я все равно оставалась в душе простои свойской девчонкои , и сумки эти мне никак не подходили. Но мне казалось, что именно в них все и дело. Что мужу нужны женщины, которые умеют носить такие сумки. Я работала над собой. Днем и ночью ходила на высоченных каблуках, накупила себе лифчиков с пушапом, потому что мне казалось, что моя собственная грудь недостаточно большая. Сеи час я понимаю, что это была огромная ошибка. Нельзя подстраиваться под вкусы даже самого прекрасного мужчины. Нужно быть самой собой. Но тогда я еще этого не понимала и считала вот эту способность мимикрировать под вкусы своего мужчины самои большои женскои добродетелью

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