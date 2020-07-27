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Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР: На данный момент режим прекращения огня соблюдается

Об этом же нашему обозревателю Александру Гамову сообщил замначальника желдорцеха Донецкой обогатительной фабрики, волонтёр Андрей Лысенко
Александр ГамовАлександр ГамовАлександрГамов
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Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Донбасс и Киев с понедельника, 27-го июля, должны полностью прекратить огонь и ввести в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. (Такое решение в среду, 22 июля, согласовала контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе.)

А дополнительные меры включают в себя запрет на наступательные и диверсионные действия, а также на ведение огня и размещение вооружения в населённых пунктах.

- На данный момент режим прекращения огня соблюдается, - сообщил «Комсомольской правде» представитель командования Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

А вот наш разговор с известным общественником Донбасса Андреем Лысенко...

- Алло, Андрей! Вы в Донецке?

- Да, в Донецке.

- Я только что с Эдуардом Басуриным разговаривал, он сказал, что на данный момент режим прекращения огня соблюдается. А у вас какие ощущения?

- Я только что приехал с линии фронта. Провел там целый день. Со вчерашнего вечера в районе Трудовских, в районе Старомихайловки - фактически не слышно ни единого выстрела. Реальная картина - обстрелов нет. И я слышал, что и на других участках тоже - полная тишина.

- Как люди это комментируют?

- Они не верят тому, что перемирие наступит. Это будет какое-то время, и потом снова начнутся обстрелы.

- А как они считают - что нужно сделать, чтобы перемирие все-таки продолжалось как можно дольше, до самого прекращения войны?

- Тут два варианта.

Либо принудить вооруженные силы Украины выйти из серых зон и занять позиции, которые были предусмотрены минскими соглашениями, отойти назад на несколько километров. И чтобы не было возможности для ведения стрельбы по мирным районам.

И второй вариант – ввод миротворцев. Жители Донбасса очень недоверчиво относятся к подобным формированиям из других стран. А вот из Российской Федерации миротворцы были бы вполне реальной силой, которая бы могла помешать ведению огня со стороны вооруженных сил Украины. И вообще - не позволять никому стрелять.

- Миротворцы – только из Россия?

- Да. Только из России. А другим они не верят, вообще - никому.

Потому что и на Украине власть была захвачена обманным путём. И западные страны этот обман поддержали.

У нас здесь все опасаются, что очередное, 2035-е (условно говоря. - А.Г.) перемирие может закончится так же, как и предыдущие.

И раньше же такое тоже бывало: «Вот - все, мы стрелять не будем». В итоге все начиналось заново. Доверия к западным странам и к Украине нет.

- Будем надеяться на лучшее...

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