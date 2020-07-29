Россия превратилась в фабрику младенцев для богатых иностранцев

В июле-2020 прогремел ряд арестов врачей, занимающихся очень деликатным делом - помощью в рождении малышей.

Сначала Басманный суд отправил в СИЗО именитейшего эмбриолога Тараса Ашиткова (гордость России, последнюю надежду бесплодных пар). Потом репродуктолога Юлиану Иванову (члена российской и европейской ассоциации репродуктивной медицины). И заслуженного акушера-генеколога с огромным стажем Лилию Панаиоти.

Следом на эту же скамейку подсудимых привезли гендиректора «Европейского центра сурматеринства» Владислава Мельникова. Под арестом, правда, домашним, оказалась и одна из суррогатных матерей. Кроме того, по делу проходит руководитель «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев. Он в Чехии с начала карантина, домой вернуться не может, границы закрыты.

Выглядят они будто банда ОПГ. Обвинения-то страшные - торговля детьми.

Есть и потерпевшие

Во-первых, трое младенцев, рожденных от суррогатных мам. Они в интернате для детей-инвалидов в подмосковном городе Видное.

Во-вторых, высокопоставленные филиппинские родители, которые не могут этих детей забрать и забрасывают российские ведомства то гневными, то слезными письмами.

И еще как минимум 11 беременных женщин, которые носят в своих животах младенцев для иностранных родителей, которые, скорее всего, не смогут их после рождения забрать.

Почему? Официально - из-за коронавируса. А еще - из-за потенциальной угрозы уголовного преследования. Ведь если речь идет о статье «торговля детьми», то биородители, получается, покупатели. За их же счет все происходит.

А следствие намекает: это не последние аресты. Снежный ком нарастает.

И никто не может понять, что разворошили следователи: адский конвейер по производству детей или фабрику счастья для заждавшихся аиста родителей?

В этой квартире держали младенцев с няней. Скриншот видео.

Трое новорожденных и один труп

А началось это громкое уголовное дело полгода назад. В начале января 2020 года в съемной квартире, где приехавшие по вызову няни (гражданки ДНР) врачи скорой помощи обнаружили труп младенца.

- Причина гибели ребенка - синдром внезапной смерти новорожденного, - сообщила «Комсомолке» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - Биологический отец - филиппинец, мама - русская. Но они жили на территории Филиппин. От ребенка они не отказывались и планировали забрать его в ближайшее время.

В этой же квартире врачи обнаружили троих живых новорожденных.

Выяснилось, что все дети иностранцев (филиппинцев) и рождены с помощью российских сурмам. В съемной квартире они дожидались, когда их заберут родители, так сообщили няня и ее супруг. Оба они оказались наняты агентством «Росюрконсалтинг».

- Разные были дети - и от европейцев, и от азиатов. Родители не приезжали, мы их никогда не видели, - заявила няня.

Было заведено два уголовных дела: «торговля людьми», «причинение смерти по неосторожности». Началось расследование, которое в итоге и привело к громким и многочисленным арестам врачей и юристов известных центров.

Следователи заподозрили, что иностранные заказчики приезжали в Россию, чтобы стать родителями не своих (биологически) детей. Покупали младенцев от неизвестных доноров. Причем этот случай не единственный - есть другие, в деле 11 эпизодов разных лет начиная с 2014 года (см. «Фабула дела»). Выяснилось, что нелегальный приют, передержка для сурдетей, никак официально не оформлен. Просто съемная квартира. Ее хозяин был даже не в курсе, что в ней. А соседи уверены, что рядом с ними просто живет многодетная семья.

В настоящий момент дело расследуется СК РФ, никаких комментариев следствие не дает. Еще до своего ареста Мельников, руководитель «Европейского центра суррогатного материнства», дал комментарий «КП». Ответил однозначно:

- Мы к этой квартире никакого отношения не имеем. Это вообще не наши дети, - заявил он.

- А с иностранными клиентами вы работаете?

- Да, конечно. Но они сразу забирают своих детей!

Сейчас Мельников на нарах.

Так чьи это мальчики и девочки?

- Генетически родство или не родство детей и их биородителей никак не подтверждено,- говорит представитель филиппинских родителей, адвокат Игорь Трунов. - Дети ожидали, когда за ними прилетят родители. Следователи, у которых на руках есть все документы на этих детей, так и не провели экспертизу ДНК.

- Но родители же на Филиппинах.

- Есть свидетельства о рождении. Есть все медкарты, есть замороженный биоматериал. ЭКО и сурматеринство - сложная медицинская процедура, там множество анализов и исследований родителей. Все есть в распоряжении СК! Образцы их биоматериала хранятся в клиниках. Можно запросить документы о пересечении границы филиппинцами, запросить документы из органов загса, дети же оформлены.

- Следствие говорит, что документов на младенцев никаких не было...

- С чего вы это взяли? Были документы.

Двое из троих филиппинских детей - близняшки. И вот спустя полгода стало известно, кто их отец. Оказывается, филиппинский политик Фреденила Кастро (Fredenil Castro). Он обратился в Совет по правам человека (СПЧ), потому что очень хочет забрать детей. Его интересы представляет член СПЧ Ирина Киркора.

Двое из троих филиппинских детей - близняшки. И вот спустя полгода стало известно, кто их отец. Оказывается, филиппинский политик Фреденила Кастро (Fredenil Castro).

- Мы работаем в направлении соединения родителей с детьми, - сообщила общественный деятель «Комсомольской правде».

Выяснилось, что мать у младенцев работала от агентства. Отец Кастро. Политику 68 лет и он вообще-то женат у себя на родине.

- А почему родители за ними не приехали? В декабре и январе границы еще не были закрыты.

- Я взялся за дело позже. Были причины, видимо.

- Скажите, дети вообще выглядят как филиппинцы?

- (Уклончиво, видимо, не видел малышей.) Ну да, конечно, видно же, что не русские. Извините, времени мало. У нас тут еще же детей изымают.

- Каких?

- Одного из фигурантов дела Константина Свитнева, он руководитель «Росюрконсалтинг». Сам он в Чехии, а его четверых четырехлетних детей забрали органы опеки, пока он там.

- Это его родные дети?

- Да. Родные и одногодки.

В этой квартире держали младенцев с няней. Фото: ГСУ СК по Москве/TASS

«Моих четверняшек тоже забрали»

Свитнев из Чехии говорит одно: они, юристы, ни в чем не виноваты. А уж тем более врачи, которые просто делали свою работу, не вникая в юридические дела. Дети (филлипинские) появились на свет законным образом. Умерший мальчик был с документами и оформлен на своих биологических родителей. Другие трое детей также с полным комплектом документов, рождены в роддомах, некоторые даже по системе ОМС.

Константин Свитнев уверен, что двух его дочерей и двоих сыновей используют, чтобы заставить его вернуться в Россию из Чехии.

- Со мной следствие не связывалось ни сейчас, ни в течение полугода после обнаружения детей в Одинцове, об уголовном деле я узнал случайно, - говорит «КП» Свитнев. - Но 14 июля в мой дом в Подмосковье приехали с обыском. В этот момент я был в Чехии. Вся операция была похожа на задержание особо опасных преступников. Они забрали из дома четверых моих детей и увезли. Это похищение! У меня четверняшки: двое сыновей и две дочки, им сейчас по 4 годика. В момент обыска они были дома с нянями и родственниками. Испуганных детей погрузили в автобус и просто увезли. Говорили, что якобы хотят снять побои, хотя это полный бред, никто их никогда не бил. В этот день детей так и не вернули. А сейчас их и вовсе хотят отдать в социальный центр, где живут дети из неблагоприятных семей. У нянь и педагогов есть доверенности, но детей им не отдают и причины не объясняют. Это просто шантаж. Я сам позвонил следователю и сразу понял, чего они добиваются. Мне говорили, что нужно приехать в Россию, что только тогда отпустят детей. Но как приехать, когда пандемия и границы закрыты.

- А почему детей не может забрать их мама?

- В графе мать в свидетельстве о рождении у моих детей - прочерк.

- То есть они рождены суррогатной мамой?

- Я позволю себе не отвечать на этот очень личный вопрос. Скажу только, что так бывает и это случается, в том числе, когда женщина умерла во время родов.

- Что можете сказать об обвинениях в ваш адрес?

- Никаких покупателей не было, были родители - заказчики программ суррогатного материнства с использованием их генетического материала. Да, часть из них были иностранные граждане. Но это не запрещено законом. Кроме того, у всех родителей были именно прямые договоры с суррогатными мамами, без всяких посредников. Да, мы арендовали квартиры и гостиничные номера для временного размещения суррогатных матерей и новорожденных после выписки их из больниц. Что было, то было, вот только квартиры и номера снимались по поручению генетических родителей и ими же оплачивались! Ни мы, ни няни никакой ответственности за детей после их рождения не несли, так как с момента рождения ребенка ответственность за его жизнь и благополучие ложится на его родителей.

Выяснилось, что все дети иностранцев (филиппинцев) и рождены с помощью российских сурмам. В съемной квартире они дожидались, когда их заберут родители. Фото: СУ СК РФ

- По версии следствия, иностранцы покупали чужих детей. Но это же легко проверить, нужен просто тест ДНК. Анализы проводили?

- Для того, чтобы сдать свой генетический материал, родители лично приезжали в Россию. За полгода следствия это можно было элементарно установить и подтвердить документально - соответственно выдавались российские визы, есть отметки о пересечении государственной границы, штамп о регистрации в гостинице, расходы, оплаченные в Москве кредитными картами клиентов, подтверждается выпиской из банка, результаты медицинского обследования пациентов в независимых лабораториях, сам факт сдачи и криоконсервации спермы, наконец, сам факт оплодотворения ооцитов (яйцеклеток. - Ред.) спермой пациентов после сдачи пациентом своего генетического материала. А главное, если всех этих доказательств «следствию» оказалось бы недостаточно, то тогда за эти полгода можно и нужно было провести генетическую экспертизу, чтобы опровергнуть или подтвердить генетическое родство родителей со своими детьми. Вы спросите почему? Ответ прост. Если бы это было сделано, то все это дутое дело моментально рассыпалось бы в прах.

Закон не успевает за технологиями

Врачи - все эти репродуктологи и эмбриологи - не имели отношения к оформлению бумаг. Они просто работали с биоматериалом в чашках Петри. Их многочисленные коллеги активно вступаются за них. Мол, а если сурребенок потом пропадет из сада, то тоже врача обвинят? Может, это и так…Что касается юридических моментов этой истории, то тут еще и тонкости нашего как всегда запутанного законодательства. Вроде как суррогатное материнство разрешено. Но! В законе на этот счет одни сплошные противоречия.

Единственный запрет - биологическая (генетическая) мать не может быть суррогатной (при этом никто не мешает женщине отказаться от своего родного малыша). Но зато суррогатная юридически может стать родной - свидетельство о рождении на себя выписала и все.

Суды давно уже сломали голову, как все это оформлять. Процессы с участием сурматерей и биологических родителей не редкость. А теперь, после этого громкого дела врачей, такой способ появления на свет могут и признать торговлей людьми.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: пока не наведут законодательный порядок в этой такой интимной и трогательной сфере, касающейся детей, хоть они и из пробирки, - все эти серые схемы так и будут процветать. Законодатели явно не успевают за развитием репродуктивных технологий. Пока у них один ответ - запретить. За полный запрет сурматеринства уже не раз высказывались и сенаторы, и депутаты, и общественные деятели. Ведь запретить куда проще, чем осчастливить, навести порядок и дать людям (пусть даже и иностранцам) законный шанс стать мамой и папой.

Россияне за услугами сурмам обращаются мало. В основном это рынок для иностранцев.Фото: Shutterstock

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сначала рождается ребенок, потом ищется на него «заказчик»

- То, что произошла такая история, меня совсем не удивляет, к сожалению, - говорит член Совета Федерации Антон Беляков. - Мы про такие схемы знали и давно уже о них рассказывали. Но поймать, что называется, за руку, очень сложно. Система выстроена очень просто: сурмама рожает, ребенок оценивается педиатрами (здоров, нет), а после на него ищется заказчик. А когда находится, с ним задним числом заключается договор. Нет никакого контроля биоматериала, ничего. Не защищены ни права сурмам, ни биородителей, ни - самое главное - детей. И законодательная база наша в этом вопросе далеко не удовлетворительна. Все эти клиники работают исключительно на иностранную аудиторию, таким образом, наша страна превратилась в Мекку дешевого ЭКОтуризма. Сюда приезжают на заработки сурмамы из стран СНГ, приезжают покупатели детей. Я считаю, что суррогатное материнство в России вообще надо запретить, пока не будет наведен порядок в этой сфере.

- А как же порядочные люди, которые лишатся последнего шанса стать родителями?

- Поверьте мне, среди клиентов таких клиник россиян очень мало.

Только одна пара из 10 000 имеющих проблемы с деторождением пар реально нуждается в услугах сурматеринства. При этом процедура ЭКО у нас бесплатна по ОМС и не надо идти в частные фирмы и отдавать миллионы. Так что до таких клиник россиян доходят единицы.

ЦЕНА ВОПРОСА

3 млн руб. столько, минимум, отдают родители, обращаясь в агентство за услугами сурмамы. Если обращаться к женщине напрямую, то от 1,5 млн рублей. Такие суммы назвала жительница Волгограда Нина Дмитрушкина, которая зарабатывает деньги, вынашивая детей другим парам. По ее словам, очень любят заказывать младенцев в России китайцы - в Поднебесной суррогатное материнство запрещено.

Выяснилось, что нелегальный приют, передержка для сурдетей, никак официально не оформлен. Просто съемная квартира. Ее хозяин был даже не в курсе, что в ней. Фото: СУ СК РФ

ФАБУЛА ДЕЛА

В чем же именно обвиняют врачей и юристов? В деле несколько эпизодов. Первый датирован еще 2014 годом. Ребенок рождается в декабре, но свидетельство о рождении, причем на российскую сурмаму и филиппинского папу, оформляется только в апреле (спустя 4 месяца). В итоге младенец покидает Россию с сурмамой. Юридически получается с родной своей родительницей. Все как бы законно, что с ребенком дальше - непонятно.

Второй похожий эпизод - один в один такой же, причем филиппинский отец тот же, что и в 2014-м. Вот только детей двое, они родились в октябре 2016-го. А на Филиппины улетели только в мае 2017-го, причем опять же по свидетельству о рождении, в котором значится русская мать и филиппинский отец.

Третий и четвертый эпизоды несколько другие. В них двое детей, один рожден в марте 2017-го, другой в октябре 2017-го. А родители у них по документам одни - оба филиппинцы. Вывезли их с территории РФ неустановленные лица.

Пятый - те же самые филиппинцы из третьего и четвертого эпизодов увозят в январе 2018-го еще одного своего (по документам) младенца. То есть уже третьего.

Шестой - те же самые супруги с Филиппин увозят к себе на родину еще одного младенца, рожденного в апреле 2019-го. И опять лишь спустя несколько месяцев.

Седьмой - сурмама в декабре 2018-го на сносях вылетает на Филиппины. Что там дальше с ребенком и где он, неизвестно.

Восьмой - в августе 2019-го от сурмамы рождается ребенок, который оформляется на нее и гражданина Таиланда. Дальше мама получает на ребенка все документы и выписывает на отца нотариальную доверенность. Естественно, тот берет младенца и улетает к себе в Таиланд. Что с ребенком, неизвестно.

Девятый эпизод касается одного из младенцев, которого в числе прочих потом обнаружили в той самой квартире в Одинцове. Он родился в ноябре 2019-го, в свидетельстве о рождении мамой значится сурмама. В графе «отец» прочерк.

Десятый - двое детей из этой же квартиры, оба родились в октябре 2019-го, оба записаны на филиппинскую семейную пару из третьего, четвертого и шестого эпизодов.

Одиннадцатый - он касается погибшего младенца. Свидетельство о рождении на него вообще оформлено не было.

Красивую картинку нарисовало следствие, ничего не скажешь. Сурмамы, которые оформляют на себе детей. Филиппинские пары, которые летают сюда, в Россию, с завидной регулярностью и без младенца не возвращаются. То есть уже стали многодетными родителями. Кто они такие? Зачем им столько детей?

Получается, один из этих отцов - этот самый 68-летний политик, если верить его заявлениям?

И, главное, что с этими детьми? Где они? Живы? Здоровы? Не хочется думать о самом плохом, да и вряд ли такие сложные и дорогие медицинские манипуляции будут делать ради чистого криминала...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786601" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал видео из квартиры где были найдены пять младенцев-китайцев.

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