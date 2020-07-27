Танзания и остров Занзибар: Зачем и как туда лететь. И сколько это стоит

Самое экзотическое и интригующее из всех направлений, с которыми Россия 1 августа открывает авиасообщение, - Занзибар. Остров в Индийском океане, у берегов Африки, принадлежащий Танзании. Для многих из нас – место из сказки про Айболита (помните, «Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре»). Для более продвинутых товарищей – родина Фредди Меркьюри.

Ну что, собираемся, раз открыли?

Приходите, дети, в Африку гулять. Зачем российских туристов отправляют в Танзанию 00:00 00:00

ЗАНЗИБАР ИЛИ ТАНЗАНИЯ?

Во-первых, куда собираемся – в Танзанию вообще или на остров Занзибар? Да, Занзибар принадлежит Танзании, но и историей своей, и реальностью отличается от материковой части африканской страны. Объединились они полвека назад, в 1964 году. Собственно, и название страны появилось тогда же. Раньше были Танганьика и Занзибар, Тан + Зан = Танзания.

Из России с 1 августа разрешены полеты именно на Занзибар. Но ведь никто не мешает потом отправиться и на материк внутренними рейсами.

Из России с 1 августа разрешены полеты именно на Занзибар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГДЕ ЭТО?

Занзибар – целый архипелаг из 75 островов. Большинство из них необитаемые. Крупных три: Занзибар (он же Унгуджа), Пемба и Мафия.

Расположен в Индийском океане. Ближайший из популярных курортов – Сейшелы. Но они в открытом океане, а Занзибар под боком у Африки. Между островом и материком ходят паромы – 80 км, 2,5 часа.

НУЖНА ЛИ ВИЗА?

Виза оформляется по прилету, с этим без проблем, стоит 50 евро. Можно оформить и заранее, в посольстве Танзании в Москве (Большая Никитская, 51), также за 50 евро. Документы рассматривают два дня. Есть и экспресс-виза, за 1 день и 70 евро.

Занзибар – целый архипелаг из 75 островов. Большинство из них необитаемые.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ЛЕТЕТЬ?

Пока из дилеммы “вам шашечки или ехать” у нас есть только шашечки - формально авиасообщение с Занзибаром разрешено. Но в реальности прямых рейсов из России нет.

Стыковочные? Билетные поисковики предлагают варианты минимум с двумя пересадками, на август – от 83 тысяч рублей. Но тут опять же неувязка: почти со всеми теми странами, где в теории могли бы быть стыковки, Россия пока авиасообщение не открыла (а это Катар, Австрия, Нидерланды и т.д.). Вот через Стамбул вроде бы можно. Но дорога займет больше суток, с учетом пересадок в Стамбуле и Дар-эс-Саламе...

Впрочем, сложности с рейсами, скорее всего, временные. У российских авиакомпаний есть опыт полетов на Занзибар (а лететь туда из Москвы 8,5 - 9 часов). В минувшем зимнем сезоне регулярные рейсы были у авиакомпании “Россия”, еще раньше - чартеры “Северного ветра”.

- Мы продавали туры на Занзибарс перелетом чартерным рейсом с 2017-го по 2019-й год, и они пользовались спросом, - рассказала “КП гендиректор туроператора “Пегас Туристик” Анна Подгорная.

Наверняка перевозчики и туроператоры быстренько вернут Занзибар в свою маршрутную сеть, это в их же коммерческих интересах. Пока лишь авиакомпания “Ютэйр” подтвердила, что рассматривает такую возможность.

ЧТО ТАМ С КОРОНАВИРУСОМ?

В Танзании 509 подтвержденных случаев коронавируса в общей сложности. Активных, по данным на 27 июля, - 305. В среднем 9 случаев на миллион жителей. То есть формально все хорошо. Однако данных о тестировании нет, что, конечно, не внушает доверия к официальным оптимистичным цифрам.

Для сравнения: в популярным у наших туристов Вьетнаме показатели лучше по всем статьям (431 случай, 4 на миллион жителей), при том, что сделаны больше 200 тысяч тестов.

На сафари в национальные парки Танзании можно слетать с Занзибара, такие экскурсии есть, в основном двух- и трехдневные. Полноценные сафари-туры – это уже неделя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А С КАРАНТИНОМ?

Для въезда в страну не нужны никакие справки об отсутствии коронавируса. Карантина для приезжих тоже нет. В аэропорту и отеле, скорее всего, измерят температуру.

НУЖНЫ ЛИ ПРИВИВКИ?

Обязательных прививок нет. Всемирная организация здравоохранения давно уже исключила Танзанию из списка стран, где путешественникам необходима прививки от желтой лихорадки.

ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ?

На Занзибаре:

- загорать и купаться на песчаных пляжах Индийского океана!

- заняться снорклингом на необитамых островах, кайтингом, виндсерфингом или рыбалкой в открытом океане.

- фотографировать гигантских черепах и обезьян, туристам предлагают экскурсии в парки с этими животными.

- поинтересоваться местной историей, тем более что она и правда богата, хоть и непроста. Занзибар со средних веков был центром торговли пряностями и работорговли, портом для арабских мореплавателей (помните Синдбада-морехода?), а в эпоху Великих географических открытий – колонией Португалии. Потом Занзибар стал частью султаната Оман и даже его столицей, процветал на торговле слоновой костью и опять же рабами, еще позже – британским протекторатом.

В материковой Танзании главные достопримечательности - природные:

- Гора Килиманджаро – высочайшая вершина Африки,

- Национальный парк Серенгети – саванна, где живут зебры и антилопы гну,

- заповедник Нгоронгоро с львами и леопардами, бегемотами и бизонами, слонами и газелями, носорогами и фламинго. Национальных парков в стране еще несколько.

- И еще крупнейший во всей Африке резерват Селоус, куда любители дикой природы едут ради встреч со слонами жирафами, носорогами, львами и крокодилами.

На сафари в национальные парки Танзании можно слетать с Занзибара, такие экскурсии есть, в основном двух- и трехдневные. Полноценные сафари-туры – это уже неделя.

Никто не мешает потом отправиться и на материк внутренними рейсами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАКИЕ ТАМ ОТЕЛИ?

На Занзибаре есть отели международных сетей. Пятизвездочные Park Hyatt Zanzibar, Melia Zanzibar, TUI Blue Bahari просят 25 – 30 тысячрублей в сутки за номер на двоих, с завтраками. “Пятерки”, не принадлежащие престижным брендам, стоят 7 – 12 тысяч рублей в сутки. Отели уровня четыре звезды стоят от 3,5 – 4 тысяч рублей в сутки.

Пляжные отели предлагают разные варианты питания – как только завтраки, так и завтраки с ужинами, и “Все включено” (от 7 – 8 тысяч рублей в сутки в четырехзвездочном отеле, то есть заметно дороже, чем в Анталье). В общем, выбор для наших отпускников привычный, хоть и далеко не такой широкий, как в Турции или Таиланде.

Отели на Занзибаре качественные, но довольно простые, предупреждают турагенты. В большинстве из них не стоит ждать европейского сервиса в полном смысле этого слова. А если такой нужен, лучше остановиться в отелях международных сетей. Европейские блюда, как правило, есть в меню отелей 4-5* (это для тех, кто не любит экзотических вкусов или быстро от них устает. И для детей местная еда непривычна).

Самые дешевые варианты, вроде гестхаусов и хостелов, стоят от 700 – 800 рублей за ночевку в двухместном номере без удобств. Но вряд ли вы полетите на Занзибар ради такого аскетизма.

А ПОГОДА?

Прямо сейчас +27...+29 градусов, вода в океане +26 (и это самая холодная вода, какая тут бывает, к октябрю прогреется до +27...+28). Главный сезон дождей был в мае-июне. Еще один, поменьше, будет в ноябре-декабре.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Пока нет ясности с перелетом, то и о стоимости отдыха говорить сложно. Цены на отели – см. выше.

Зимой туры на Занзибар с перелетом регулярным рейсом “России” стоили вполне гуманных денег – от 70 тысяч рублей на двоих в скромном 3-звездочном отеле с завтраками. В отелях получше или на даты с высоким спросом – от 100, 120, 150 тысяч на двоих. Средний чек за тур на Занзибар, по данным Ассоциации туроператоров России, составлял 185 тысяч рублей (на двоих, с перелетом, 10 дней проживания в отеле с завтраками).

ЦИФРА

6,3 тысячи россиян побывали в Танзании в 2019 году, из них с туристическими целями – 4,4 тысячи. В Турции, для сравнения, провели отпуск 7 миллионов наших соотечественников.