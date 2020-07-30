Алла Пугачева спасла Владимира Кузьмина, когда он хотел покончить с собой из-за американской жены

Недавно Владимир Кузьмин вновь воссоединился со своей женой, 38-летней Екатериной Трофимовой, с которой развелся три года назад. Личная жизнь 65-летнего рокера всегда была бурной: его любили многие известные женщины, в их числе - певица Алла Пугачева и актриса Вера Сотникова.

Только официальных браков у Кузьмина было четыре. Один из них едва не закончился трагически. Неизвестную историю из жизни музыканта «КП» рассказал его брат Александр Кузьмин. Они вместе начинали карьеру в группе «Динамик», и Александр был в курсе всех сердечных секретов брата.

Творческий роман с Примадонной

- Володя - мой старший брат, и с детства он постоянно солировал, был первым. А мне переходили по наследству его игрушки, потом и гитары, - рассказывает Александр Кузьмин. - А вот с женщинами было наоборот. Например, я первым начал встречаться с молодой поэтессой Таней Артемьевой. Но Володя в нее влюбился, и я отошел в сторону. Таня стала его первой женой, родила ему троих детей. Когда Володя был с ней в браке, на горизонте появилась Алла Пугачева. Таня писала ему песни. А у Пугачевой был с ним творческий роман, который подарил миру немало красивых песен.

О первой встрече с Вовкой Алла вспоминала со смехом. Она стояла за кулисами и ждала Кузьмина, которого вживую еще не видела, но много слышала о нем. И вдруг на нее спрыгнуло нечто лохматое… Уставился и молчал. «Ну привет, я Алла Пугачева», - опомнилась она первой. Его как разомкнуло: «Ну это-то я знаю». Потом Пугачева часто говорила, что в жизни Володя не от мира сего, а на сцене - зверь!

В дальнейшем чувства Аллы и Володи набирали обороты. Их роман закончился, когда Володя влюбился в американку.

Александр Кузьмин ездил на гастроли вместе с братом. Фото: Личный архив.

Скупал бриллианты

- В 1989 году мы поехали в Америку на гастроли, - вспоминает Александр Кузьмин. - У нас был аншлаг, 11 концертов, много поклонниц. Володя там познакомился с американской моделью Келли Керзон. И в первый же день у них возникли близкие отношения… Любовь с американкой - это такие новые эмоции. Володя рассказывал, что, когда утром они сказали друг другу ай лав ю, это был очень сильный эмоциональный момент.

- Когда он Пугачевой сообщил, что женится, как она это восприняла?

- Она была на его свадьбе.

- Может, для Кузьмина брак с американкой был по расчету?

- Нет. С Келли они сначала пару лет жили в России. Поженились и жили по гостиницам. Им даже квартира не нужна была, потому что мы вели кочевую жизнь - весь концертный график в разъездах. Кроме России, ездили на гастроли в Италию, Францию, Бельгию, Чехословакию.

Все заработанное Володя менял на бриллианты, на доллары и отдавал Келли. А потом случился путч (в августе 1991 года. - Ред.). Володя был напуган: что будет дальше? Вдруг границы закроют? И они с Келли решили уехать из России. Мы зарабатывали очень много денег. Нам надо было срочно все рубли перевести в доллары по любому курсу. Иначе деньги могли превратиться просто в бумагу. Володя через Келли скупил бриллианты, золото, поменял доллары и отправил жену со всем этим в Америку. Мы прилетели в США позже.

В 1990 году Кузьмин женился на фотомодели Келли Керзон. Фото: Соцсети.

Тайно подала на развод

Полгода мы жили в Америке, играли с братом концерты. Думаю, Келли стала воплощением его мечты о заокеанской жизни… Но оказалось, что все это время она вынашивала корыстный план. Келли втайне от Вовки подготовила документы на развод. И однажды, когда он был на концерте, передала ему бумаги через адвоката. Сообщила, чтобы он больше не приходил. Суд наложил запрет, по которому Володя не имел права приближаться к ее дому ближе, чем на 200 метров.

Это был как удар под дых. Он и в мыслях такого не мог себе представить - остаться на улице ни с чем! Все деньги от выступлений Володя отдавал Келли. Он верил, что между ними настоящая любовь. Оказалось, ее интересовали только деньги. Вовка был в таком шоке, что… решил покончить жизнь самоубийством. Хотел в Сан-Диего спрыгнуть с моста Коронадо в реку.

В тот день мы должны были вместе играть концерт. Я жду, а его все нет. И тут пришел его американский друг, говорит, Володя в ужасном состоянии. У меня в голове щелкнуло: с ним может случиться что-то страшное. Сел за руль и рванул. Куда брат мог поехать? К Келли не может - там запрет. Купил билет и уехал в Россию? Денег нет даже на обратную дорогу. То есть полная безнадега. Не знаю, каким чудом, но я решил поехать на тот мост. Доехал до середины, смотрю, стоит Володина «Тойота». Я остановился, выбежал.

Володя стоял бледный, курил. Я - к нему: ты чего? Он отмахнулся, мол, все кончено. Глаза влажные. Он реально стоял и прощался с жизнью… Я силой запихиваю его в свою машину, везу в ближайший бар. Купил две бутылки водки, он одну зараз залудил. Порозовел. Я принес гитары, мы начали играть. Люди слушают, в восторге. Володя пел и пил. К концу мероприятия мне пришлось тащить его до машины на себе.

«Надо и в нулях побывать»

Утром пришло понимание, что пора попрощаться с Америкой. Володя звонил по телефону Алле в Москву. Душу ей изливал. А тогда были очень дорогие телефонные разговоры. С деньгами помогли друзья. При мне был один разговор. Володя спрашивал Аллу: «Я не знаю, что мне делать? Остаться здесь или возвращаться в Россию?» Алла ему сказала: «Ну ты попал, чувак!» Но добавила: чтобы понять сущность этой жизни, нужно побывать не только в плюсе, но и на нулях. На что Володя ответил: «А я не в нулях, а где-то на минус 10, а то и больше».

Через несколько дней Володя собрался и улетел. Весь его капитал остался у Келли. Не буду называть цифры, но за два с половиной года сумма набралась приличная.

- А совместно нажитого имущества у него с Келли не было?

- Нет. Володя жил с ней в доме ее мамы. Келли с самого начала предложила подписать брачный контракт (так принято в Америке). И он подписал. По контракту при разводе он ни на что не претендовал - ни на недвижимость, ни на деньги.

После того как он приехал из Америки, Пугачева его встретила и первое, что сделала, - поселила в гостинице. Алла была ему подругой, которая его понимала. Она никогда не бросала в беде.

Вера Сотникова. Кадр из фильма.

Кстати

Влюбился в Веру Сотникову

- После возвращения Владимира из Америки они с Пугачевой снова стали встречаться?

- Нет. На одном из вечеров он познакомился с актрисой Верой Сотниковой. А Алла в этот период увлеклась Челобановым, которого продвигала. И жизнь Вовки поменялась. В 1993 году он переехал жить к Вере, с которой пробыл до 2000 года в гражданском браке. Сотникова жила для него, снимала ему клипы. Ей он посвятил одну из своих лучших песен - «Сибирские морозы».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Первый раз Владимир КУЗЬМИН женился в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. Она родила ему троих детей: Елизавету, Степана, Софью. Позже двое старших детей музыканта погибли. У артиста есть еще две дочери от мимолетных связей: Марту родила модель Ирина Мильцина, Николь - поклонница Татьяна Муинго.

В 1990 году артист вступил в брак с моделью Келли Керзон. На третьей супруге Екатерине Трофимовой певец женился в 2001 году. Пара развелась в 2016-м из-за молодой любовницы рокера. Но в прошлом году музыкант вновь женился на Трофимовой.

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