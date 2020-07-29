"Бывают ссоры": Юлия Проскурякова ответила на слухи о разводе с Игорем Николаевым

Шоу-бизнес сотрясают громкие разводы. Разошлись певицы Полина Гагарина, Пелагея, актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов, Павел Прилучный и Агата Муцениеце. А недавно появился слух, что не все ладно у одной из самых примерных пар российского шоу-бизнеса: якобы супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, 37-летняя Юлия Проскурякова, решила от него уйти. В интернете намекали: маэстро оказывает знаки внимания начинающей певице Наташе Биналекс. Вспомнив, что первый брак Николаева рухнул из-за того, что он влюбился в свою протеже Наташу Королеву, мы решили выяснить, что происходит в звездной семье.

«Будущего у нас нет»

Николаев 8 лет был женат на Наташе Королевой, которая сейчас счастлива замужем за стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном). А композитор в 2006 году встретил свою третью супругу Юлию Проскурякову, тогда начинающую певицу. Она пришла к нему на концерт в родном Екатеринбурге и после представления передала свой диск с песнями. В следующий раз позвонила через год, узнав его телефон. Со второй попытки Николаев более внимательно отнесся к настойчивой девушке и пригласил ее на ужин. Но долго присматривался. Смущала разница в возрасте - Юлия моложе на 20 лет.

- Наш роман начался во время просмотра ужастика «Пила 3», - рассказывала Юлия журналистам. - Я испугалась, схватила Игоря за руку, он меня поцеловал, и я забыла обо всем…

Она первой решилась сказать ему о любви. Николаев потом признавался, что хотел «включить Евгения Онегина» и не отвечать на чувства молодой девушки.

- Ругались серьезно, и мне казалось, что будущего у нас нет. Пока однажды Игорь не поставил меня перед фактом: «Я тебя люблю и хочу постоянно быть рядом», - рассказывала Юля.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2010 году, после четырех лет встреч. В 2015 году у них родилась дочка Вероника. Николаев перевез семью в загородный дом. Их брак казался безоблачным. Но недавно в интернете начинающая певица Наташа Биналекс призналась, что композитор делал ей непристойные предложения, а она, дескать, надеялась на помощь в карьере. Ее откровения якобы дошли до жены Николаева.

«Королева была простушкой»

- Я давно дружу с Игорем. Недавно с ним общалась, и он мне сказал, что у него с Юлей все хорошо, - заверила «КП» руководитель ювелирной компании «Кристалл мечты» Юлия Пузырева. - Игорь нагулялся и дорожит семьей. Юля - абсолютно его человек. Окружение Игоря, включая Аллу Пугачеву, Юлю приняло как свою. Пугачева достаточно ревностно всегда к его женщинам относилась. Ей казалось, что все его используют, особенно Наташа Королева. Я дружила с Королевой, когда она была его женой. Наташа была все-таки простушка, не его уровня. А Юля для него в самый раз - образованная, спокойная.

- Может, Юля устала от его тяжелого характера?

- Нет! Она никуда от него не уйдет, потому что понимает: не найдет мужа такого уровня. Вы не представляете, какая Юля была счастливая на свадьбе. Она меня в дамскую комнату затащила и восклицала: «Я до сих пор не верю, что он на мне женится!» Я говорю: «Юль, ты ему безумно подходишь». Она сияла: «Да?! Спасибо!» Представляете, на свадьбе невеста еще не верила своему счастью…

Женился из-за денег

- Писали про певичку, к которой якобы приставал Николаев. Да она просто пиарится, - рассказала нам еще одна знакомая пары. - Николаев к своему таланту еще и очень практичный. Певица к нему может попасть (чтобы он ее продюсировал, писал ей песни) только за деньги. Если спонсор скажет: даю 200 или 300 тысяч евро, вот тогда он с кем-то начнет работать. Тратиться на каких-то девочек вообще не в его стиле. Жена Юлия первые годы брака его сильно ревновала. В том числе к Наташе Королевой, с которой его постоянно пытались вновь свести. Юле до сих пор не нравится, когда ее сравнивают с Наташей. Мол, «ты похожа на Королеву, но она лучше». Вот это ее просто бесит. Хотя на самом деле Игорь сам от Наташи ушел.

на Наташе Королевой музыкант был женат 8 лет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Почему?

- Они очень разные, просто небо и земля. Ей же с ним о чем-то говорить надо было, а Королева - не книголюб. А он - эрудит, романтик. Юля ему больше подходит. Сначала мы не верили, что этот его брак будет долгим. Да и Николаев не рвался жениться. Свадьбу сыграл через несколько лет после знакомства, неожиданно и во многом за деньги. Если бы ему Агаларов (миллиардер, владелец компаний Crocus Group. - Ред.) тогда не предложил оплатить свадьбу, может, и не женился бы... Агаларов открывал свой первый торговый центр «Вегас» и предложил Николаеву совместить свадебное торжество и рекламу. Николаев пригласил всех своих друзей - Пугачеву, Галкина, Киркорова, Баскова. И анонсировалось, что все звезды приедут на открытие «Вегаса». Это была странная свадьба. Пугачева с перекошенным лицом сидела. Она же не любит бесплатно на презентации приходить. А тут пришла на свадьбу друга, которому не могла отказать. Малахов тогда сказал, мол, хорошо, что Николаев дружит с Агаларовым, а не с владельцем «Макдоналдса». И все же, какой бы ни была свадьба, это не помешало создать крепкий союз.

«Бывают ссоры»

Чтобы выяснить все окончательно, мы позвонили Юлии Проскуряковой.

- Юля, самоизоляция разрушила немало звездных браков. В интернете появился слух, что «молодая жена решила уйти от Николаева»…

- Никакая самоизоляция не может разрушить крепкий и хороший брак. Мы с Игорем вместе уже 15 лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом еще больше времени. Возникали ли у меня мысли уйти? Нет.

- Как вам удавалось справляться с депрессией на самоизоляции?

- С Никой (дочкой. - Ред.) никаких депрессий быть не может, у нас просто не было для этого времени. Наш ребенок очень активный, и поэтому мы постоянно заняты какими-то совместными играми с ней.

Дочери пары Веронике 4 года.Фото: Instagram.com

- То есть мыслей о разводе нет?

- Конечно, нет. Бывают ссоры, но мы быстро миримся. А слухи… всегда про артистов сочиняют небылицы.

- Некая певица рассказывала, что ее добивался Николаев. Вы знаете о ней?

- Нет. И обсуждать тут нечего.

- Вы простили бы измену?

- Нет. Но я вообще об этом не думаю. Счастье для меня - это моя семья, творчество, успехи в учебе. Сейчас я учусь на режиссерском факультете, играю в театральном центре «Гримерка» в нескольких спектаклях, выпускаю новые песни. По первому образованию я юрист, но в юридический вуз поступила под давлением родителей. Свою мечту никогда не поздно осуществить. Теперь я студентка ГИТИСа и очень этим горжусь.

КСТАТИ

Увез семью в Юрмалу

Сейчас Игорь Николаев вместе с женой и дочкой отдыхает в Юрмале. Как владелец недвижимости в Латвии, композитор может ездить туда, несмотря на закрытые границы. В Прибалтику Николаев улетел на частном самолете.

- В Юрмале у него крутая квартира, - рассказала «КП» подруга семьи Юлия Пузырева. - Игорь ее купил, получил вид на жительство. Очень любит туда ездить отдыхать. Иногда берет с собой маму. Светлане Митрофановне 82 года, а выглядит шикарно. В Америку до сих пор летает (в Майами у Николаева тоже есть квартира с видом на океан. - Ред.).

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