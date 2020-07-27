Призер Олимпиады-1988 Дмитрий Волков: Мы глотали по пригоршне разных таблеток в день. Тогда так было принято!

Книга Григория Родченкова о допинге в России и СССР скоро появится в продаже в США, но некоторые ее фрагменты уже активно обсуждаются. В частности доктор-перебежчик посвятил часть своей разоблачающей работы специальной лаборатории, которая должна была находиться на борту советского корабля на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Якобы именно проблемы с разрешением войти в гавань этого судна и стало причиной бойкота Олимпиады со стороны СССР.

- Действительно, такой корабль должен был сопровождать нашу команду, - рассказывает знаменитый пловец Дмитрий Волков, призер Игр в Сеуле-1988 и Барселоне-1992. - Громыко (министр иностранных дел СССР - ред.) и его помощники в правительстве и олимпийском комитете СССР не смогли добиться разрешения, чтобы это судно месяц находилось в американском порту. Это стало лишь одним из факторов, которые привели к бойкоту. Но сказать, что это было главной причиной, конечно, нельзя. Мы не поехали в Лос-Анджелес, потому что руководители советского спорта испугались вылететь из своих кресел из-за проигрыша первого общекомандного места. Антисоветская истерия в США, на которую ссылались опытные партократы, оправдывая наш бойкот, жалкое оправдание политического лицемерия, повсеместно принятого в ту пору в СССР.

Кроме того, Родченков рассказывает о том, что на Играх в Сеуле в 1988 году такой корабль удалось создать. Мы расспросили участника этой Олимпиады Дмитрия Волкова о том, что на этом корабле происходило.

- Да, действительно, корабль «Михаил Шолохов» находился в порту Пусана во время Олимпиады в Сеуле. Мы, пловцы, там были пару раз за почти месяц пребывания в Корее.

- Там вас лекарствами накачивали?

- Мы там развлекались. Там перед нами артисты выступали: Валера Сюткин с группой «Зодчие» пели, юмористы шутили, Хазанов с Ералашниками. Последние нас постоянно подбивали нарушить морально-этический образ светского спортсмена, но мы, насколько я помню, не поддались.

Призер Олимпиады-1988 Дмитрий ВолковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Про секретную лабораторию Родченкова что-то знали?

- Фамилию такую в те времена никто не знал. Но слухи о самой лаборатории ходили. Хотя сам я там не был никогда.

- И ничего не принимали?

- Принимали, конечно. Пригоршню таблеток в день нам давали, по вене вмазывались постоянно: кололи витамины, аминокислоты да энергетики. Все мы участвовали в фармпрограмме. Но это были, как правило, разрешенные препараты. Плюс все мы постоянно проверялись на наличие запрещенных веществ.

А так да - завтрак, обед, ужин, у каждого была своя баночка с пилюлями. На соревнованиях у каждого с собой целая аптека была. Порой открываешь индивидуальный ящичек с лекарствами и уже силой наполняешься. Это называется «эффект плацебо».

- Препараты типа мельдония?

- Милдронат, это отечественное название нашего старого доброго допинга, причисленного провокаторами WADA к запрещенным средствам, но мы его не особо любили. В туалет смывали. От него ноль эффекта. Нам больше нравился японский инозин. В качестве восстановительной процедуры. Процедур этих, кстати, сейчас не хватает спортсменам. Многих проблем со здоровьем сегодня удалось бы избежать, если бы врачи могли использовать некоторые запрещенные сейчас средства и методы прошлого.

- Чем еще вас кормили?

- Черной икрой. В одной из квартир Олимпийской деревни, где у нас был штаб, Дима Манцевич, царство ему небесное, он тогда работал помощником руководителя КНГ(комплексно научная группа - ред.), открывал несколько банок икры на команду и каждому закладывал по ложке в открытый рот.

Знаменитый пловец Дмитрий Волков, призер Игр в Сеуле-1988 и Барселоне-1992. Фото: ТАСС

- Корейцы следили за вами?

- Мало кто помнит, но в те времена у СССР не было дипломатических отношений с Южной Кореей. Но при этом местные жители к нам очень хорошо относились. Одна безопасность чего стоила! Во время прогулок по Пусану, рядом с каждым из нас оказывались по два бугая в галстуках, что и ни на шаг не отступали.

- А на руках носили?

- Даже лучше! После окончания турнира пловцов нас с Володей Сальниковым пригласил в ресторан знаменитый журналист и великий американский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Монреаля Джон Набер. Выпили с ним две вполне разрешенных, литровых бутылки контрабандной русской водки к восторгу местных официантов. После чего часа полтора раздавали всем желающим автографы. За это нам с Сальниковым по килограмму корейской жвачки подарили. Да, принимали нас очень тепло - что правда то правда.

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Опубликованы отрывки из новой книги сбежавшего в США доктора Григория Родченкова (подробности)