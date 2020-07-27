"Сегодня нам месяц". Юлия Липницкая впервые раскрыла, как зовут ее дочь, показав первое фото

Тысячи фанатов фигуристки Юлии Липницкой ждали этого момента. Их любимица, которая не так давно объявила о том, что готовится стать мамой, выложила первое фото с ее ребенком. У Липницкой родилась девочка. И в первом "семейном" посте в Инстаграме Юли прояснилось многое. В частности, как зовут ее ребенка:

- Каталина. Нам сегодня месяц, - подписала первый снимок в Инстаграме с дочерью Юлия Липницкая. В кадре - и папа новорожденной, тоже бывший фигурист Владислав Тарасенко.

Юлия Липницкая и Владсилав Тарасенко. Фото: Инстаграм Юлии Липницкой.

При этом, получается, что родилась дочка Юлии Липницкой, Каталина, 27 июня 2020 года. Раз сама фигуристка сказала, что ее дочери именно сегодня - ровно месяц с рождения. При этом, выбор имени для дочери фигуристка не пояснила.

Напомним, что Юлия Липницкая в середине июня, как стало известно, ожидает рождение ребенка. Об этом стало известно благодаря "инсайду" в социальных сетях. Этот факт разозлил саму фигуристку, которая прокомментировала позднее саму эту новость.

Выяснилось, что уже достаточно долго отошедшая от дел Юлия Липницкая, встречается с Владиславом Тарасенко. Он в свое время тренировался в группе у Этери Тутберидзе. А болельщики Липницкой, которая завершила карьеру в 2017 году, поняли, что к чему, поскольку в своем личном "Инстаграме" спортсменка сделала большой перерыв, не постив ничего полгода - с января по июнь. До того же - активно принимая участие в различных ледовых шоу и выступая с мастер-классами.