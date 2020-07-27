Фонд Росконгресс станет организатором серии киберспортивных турниров по компьютерной игре CS:GO

1 и 2 августа в рамках Фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит в онлайн-формате «Марафона знаний», состоится первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, киберспортивная организация Cyber Legacy (CL), проекты «Территория инноваций» и Business Priority, а также спортивная платформа Фонда Росконгресс – РК-Спорт.

Counter-Strike: Global Offensive – это одна из самых популярных киберспортивных дисциплин нашего времени. Количество зарегистрированных игроков по всему миру превышает восемь миллионов человек. Roscongress Cyber Cup станет первым корпоративным турниром в России, дающим возможность проявить себя игрокам-любителям из самых разных сфер бизнеса. Среди участников: представители компаний из сфер инновационных образовательных технологий и электронной коммерции, безопасности и банковского дела и многие другие.

«Киберспорт – это огромная индустрия, в последнее время набравшая серьезные обороты. Пришло время уйти от стереотипов, что в компьютерные игры играют только подростки и тинейджеры. Как показывают многие исследования, командная игра в корпоративном секторе становится новым трендом, элементом тимбилдинга, сплачивающим трудовые коллективы не хуже традиционных спортивных игр. Сегодня все большее количество компаний имеет свои киберспортивные команды. Я с удовольствием приглашаю ведущие российские и зарубежные компании, наших партнеров присоединиться к Roscongress Cyber Cup. Уверен, будет захватывающе и интересно!» – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Философия подобных турниров – это интеграция киберспорта и бизнеса, возможность развить свои профессиональные навыки и победить в соревновании с коллегами и партнерами. Стратегическое мышление, слаженность действий, кооперация и командообразование – лишь неполный перечень навыков, которые в бескомпромиссной борьбе проявят участники Roscongress Cyber Cup.

Свое участие в турнире подтвердили команды, представляющие ПАО Банк ВТБ, компании Skyeng и Lamoda, «Конгресс-Безопасность», а также сборная Росмолодежи, созданная на базе ФГБУ «Росдетцентр», и команда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В ближайшие дни специалисты Cyber Legacy совместно с Фондом Росконгресс проведут тренировки команд.

Турнир по CS:GO, который состоится 1 и 2 августа, станет пилотным событием в серии корпоративных игр Roscongress Cyber Cup. Трансляции игр турнира пройдут на специализированной платформе для просмотра киберигр Twitch. Превью и лучшие моменты игр появятся на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и в группе Фонда Росконгресс в Facebook, а также на YouTube-канале «Инноваторы 2020».

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Фестиваль науки и инноваций Science Fest – это грандиозное событие, где представлены лучшие технологии страны. В этом году он проходит в онлайн-формате в виде «Марафона знаний». Зрителей ждут хайповые видеоролики о цифровых технологиях, меняющих мир, flash-ролики о науке и всемирно известных изобретателях и ученых, стрим-интервью с предпринимателями и инноваторами. Все они будут доступны в социальных сетях Фестиваля:

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и Фонда Росконгресс, а также на ресурсах партнеров Фестиваля. Организатором Science Fest выступает Фонд Росконгресс.