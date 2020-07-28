2020-07-28T01:04:08+03:00
Звезды

«Свадьбе быть!»: 25-летняя Лиза Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч рублей

Эксперты уверены, это подарок от 46-летнего Ильи Авербуха
Алина ЧЕРНОВА
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Илья Авербух и Лиза АрзамсоваИлья Авербух и Лиза АрзамсоваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова после карантина внезапно решилась на откровения о личной жизни. Актриса перестала скрывать роман с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Напомним: ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина уверена, что роман Авербуха и Арзамасовой начался еще, когда актрисе не было и 18 лет, после ледового шоу, где фигурист был ее наставником.

Родина, как и бывшая жена Авербуха и мама его единственного сына Мартина фигуристка Ирина Лобачева, уверена, что скорее всего, отношения Ильи и Лизы закончатся свадьбой. Как уже писала «КП», Илья Авербух сейчас строит новый просторный дом ради 25-летней Арзамасовой.

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина уверена, что Авербух очень скоро женится на Арзамасовой

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина уверена, что Авербух очень скоро женится на Арзамасовой

Судя по прямым эфирам Лизы в Инстаграме, актриса уже живет с Авербухом под одной крышей. В эфирах Арзамасовой периодически мелькают детали интерьера загородного дома Ильи.

- А недавно Лиза вышла в прямой эфир и активно показывала там свое помолвочное кольцо. Дорогущее, скорее всего, - рассказала «КП» ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина. - И она его прям нарочито показывала...

Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь. Ведь новость про интрижку Карпович и Прилучного прогремела до обнародования отношений Арзамасовой и Авербуха. Для Карпович роман с таким популярным актером большой успех. Не исключаю, что именно поэтому Арзамасова убедила Авербуха обнародовать их связь…

Елена Родина уверена, что отношения Ильи и Лизы закончатся свадьбой

Елена Родина уверена, что отношения Ильи и Лизы закончатся свадьбой

И судя по тому, как Лиза активно показывает нам дорогое помолвочное кольцо, ей важно всем доказать, что рядом с ней успешный и богатый мужчина.

«Украшение не из дешевых! »

- Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2 -1,3 миллиона рублей, - предположил в беседе с kp.ru дизайнер украшений Влад Торхов, взглянув на фото помолвочного кольца Лизы Арзамасовой.

Дизанейр украшений Влад Торхов предположил, что фигурист подарил своей 25-летней девушке кольцо с цитрином и бриллиантами Фото: Личный архив

Дизанейр украшений Влад Торхов предположил, что фигурист подарил своей 25-летней девушке кольцо с цитрином и бриллиантамиФото: Личный архив

- Фото не очень четкое, но судя по желтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов, - считает наш эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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