«Свадьбе быть!»: 25-летняя Лиза Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч рублей

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова после карантина внезапно решилась на откровения о личной жизни. Актриса перестала скрывать роман с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Напомним: ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина уверена, что роман Авербуха и Арзамасовой начался еще, когда актрисе не было и 18 лет, после ледового шоу, где фигурист был ее наставником.

Родина, как и бывшая жена Авербуха и мама его единственного сына Мартина фигуристка Ирина Лобачева, уверена, что скорее всего, отношения Ильи и Лизы закончатся свадьбой. Как уже писала «КП», Илья Авербух сейчас строит новый просторный дом ради 25-летней Арзамасовой.

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина уверена, что Авербух очень скоро женится на Арзамасовой

Судя по прямым эфирам Лизы в Инстаграме, актриса уже живет с Авербухом под одной крышей. В эфирах Арзамасовой периодически мелькают детали интерьера загородного дома Ильи.

- А недавно Лиза вышла в прямой эфир и активно показывала там свое помолвочное кольцо. Дорогущее, скорее всего, - рассказала «КП» ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина. - И она его прям нарочито показывала...

Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь. Ведь новость про интрижку Карпович и Прилучного прогремела до обнародования отношений Арзамасовой и Авербуха. Для Карпович роман с таким популярным актером большой успех. Не исключаю, что именно поэтому Арзамасова убедила Авербуха обнародовать их связь…

Елена Родина уверена, что отношения Ильи и Лизы закончатся свадьбой

И судя по тому, как Лиза активно показывает нам дорогое помолвочное кольцо, ей важно всем доказать, что рядом с ней успешный и богатый мужчина.

«Украшение не из дешевых! »

- Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2 -1,3 миллиона рублей, - предположил в беседе с kp.ru дизайнер украшений Влад Торхов, взглянув на фото помолвочного кольца Лизы Арзамасовой.

Дизанейр украшений Влад Торхов предположил, что фигурист подарил своей 25-летней девушке кольцо с цитрином и бриллиантамиФото: Личный архив

- Фото не очень четкое, но судя по желтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов, - считает наш эксперт.