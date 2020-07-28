Попа как орешек: Анна Седокова в бикини показала, как мужья должны снимать своих жен

Анна Седокова теперь – невеста: ее бойфренд Янис Тима сделал певице предложение руки и сердца. 37-летняя артистка и 28-летний баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Янис преподнес Ане роскошное кольцо с бриллиантами и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да». Пара нежится на белоснежных пляжах, загорает под летним солнцем и публикует в Инстаграме отпускные снимки. На одном из фото, которым Анна поделилась на своей страничке, она позирует в бикини. Певица развернулась к камере так, что ее ягодицы стали выглядеть особенно внушительно. В подписи к фото она сообщила, что эффектный кадр сделал ее жених.

В своем посте Анна с юмором обыграла ситуацию и похвасталась умением своего суженого делать красивые фотографии.

- Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу, - пошутила Седокова.

annasedokova Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии , то не зовите меня на эту свадьбу Love U Boo

"Попа как орешек", - одобрили фолловеры Анны ее фото. И сошлись во мнении, что Янис - отличный фотограф.

В Майами будущие супруги остановилась в дорогом отеле, но теперь Анна может себе это позволить. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Тимма играет за команду «Химки». Баскетболист на 9 лет моложе певицы. Ради романа с экс-«ВИА Грой» он оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

В Америку Седокова прилетела для того, чтобы отметить день рождения дочери. Почти полгода Анна не виделась со своей младшей дочкой Моникой: девочка вместе с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским живет в Лос-Анджелесе. Из-за коронавируса границы были закрыты, и певица не могла приехать в США. Но теперь она все-таки нашла возможность прилететь в Штаты и встретиться с Моникой. В конце июля девочке исполнилось 9 лет, и артистка не могла пропустить ее праздник.

Напомним, Анна Седокова – мама троих детей. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.

annasedokova Анна Седокова с Янисом Тиммой

Младшая дочь артистки живет в Лос-Анджелесе по определению суда. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. Долгое время Седокова могла видеться с дочкой только в присутствии сотрудницы органов опеки и только на территории Америки. Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России.

Сейчас у Анны и Максима хорошие отношения, они смогли помириться ради Моники. В 2018 году Ченявский женился, жена - 29-летняя модель Дарья Сидорова родила ему вторую дочь.