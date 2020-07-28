2020-07-28T09:12:11+03:00
Спорт

Она была звездой Тутберидзе до Юлии Липницкой. Как сейчас выглядит фигуристка Полина Шелепень, которой исполнилось 25

После ухода из "Хрустального" она меняла гражданство, а в итоге стала тренером
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Полина Шелепень во время выступления в 2010 году.Полина Шелепень во время выступления в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Это сейчас весь мир, говоря про тренера Этери Тутберидзе, вспоминает таких ее учениц как Юлия Липницкая, Алина Загитова или Евгения Медведева. Однако первой девушкой, которая заявила о себе под началом этого специалиста, еще в конце "нулевых" - начале "десятых", стала такая фигуристка, как Полина Шелепень.

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Любимый цвет
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28 июля ей исполнилось уже 25 лет. Некогда спортсменка празднует свой очередной день рождения уже "в отставке", вот уже несколько лет она работает тренером в одной из спортивных школ Москвы. И не так давно вернулась с тренировочных сборов, которые проходили в Твери.

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День экстрима
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Впервые Полина Шелепень заявила о себе в сезоне 2007/2008. Она тогда стала третьей на чемпионате России среди юниоров, но из-за того, что была слишком юна, не попала в сборную России на международные турниры. И только в сезоне 2009/2010 она выиграла два этапа серии Гран-При, а в финале была второй.

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Летние сборы в городе Оре л! 6.07-25.07 Жду всех желающих! #teamShelepen
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К слову, это был последний случай, когда в юниорском финале Гран-При первое место доставалось не девушке из России. У мужчин, к слову, в тот сезон в юниорском финале Гран-При победил Юдзуру Ханю, который сейчас является суперзвездой мужского фигурного катания.

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Просто светлый пост любви
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Полина Шелепень еще два сезона каталась в юниорских турнирах, уверенно каждый раз выходя в финал Гран-При. В 2010 году она была пятой, а в 2011 - снова второй после двух побед на отборочных этапах. И вот в декабре 2011 года впереди Полины Шелепень оказалась Юлия Липницкая, которая через два с половиной года громко заявит о себе на Олимпиаде в Сочи.

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Вспомнила молодость
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Однако затем в новый взрослый сезон Шелепень вошла с новым тренером. И на этапе Гран-При в Канаде она заняла только 10-е место, а на втором этапе снялась из-за травмы. А затем и вовсе пропустила чемпионат России.

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И этот этап в жизни закончен) на очереди автошкола
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Потеряв место в сборной, в 2013 году она попыталась обрести себя, выступая за сборную Израиля. Но у нее ничего не вышло и в сентябре 2014 года, когда весь мир сходил с ума от Юлии Липницкой, завершила свою спортивную карьеру и начала работать тренером. Чем занимается и по сей день.

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Полина Шелепень
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ИСТОЧНИК KP.RU

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