Она была звездой Тутберидзе до Юлии Липницкой. Как сейчас выглядит фигуристка Полина Шелепень, которой исполнилось 25
Это сейчас весь мир, говоря про тренера Этери Тутберидзе, вспоминает таких ее учениц как Юлия Липницкая, Алина Загитова или Евгения Медведева. Однако первой девушкой, которая заявила о себе под началом этого специалиста, еще в конце "нулевых" - начале "десятых", стала такая фигуристка, как Полина Шелепень.
28 июля ей исполнилось уже 25 лет. Некогда спортсменка празднует свой очередной день рождения уже "в отставке", вот уже несколько лет она работает тренером в одной из спортивных школ Москвы. И не так давно вернулась с тренировочных сборов, которые проходили в Твери.
Впервые Полина Шелепень заявила о себе в сезоне 2007/2008. Она тогда стала третьей на чемпионате России среди юниоров, но из-за того, что была слишком юна, не попала в сборную России на международные турниры. И только в сезоне 2009/2010 она выиграла два этапа серии Гран-При, а в финале была второй.
К слову, это был последний случай, когда в юниорском финале Гран-При первое место доставалось не девушке из России. У мужчин, к слову, в тот сезон в юниорском финале Гран-При победил Юдзуру Ханю, который сейчас является суперзвездой мужского фигурного катания.
Полина Шелепень еще два сезона каталась в юниорских турнирах, уверенно каждый раз выходя в финал Гран-При. В 2010 году она была пятой, а в 2011 - снова второй после двух побед на отборочных этапах. И вот в декабре 2011 года впереди Полины Шелепень оказалась Юлия Липницкая, которая через два с половиной года громко заявит о себе на Олимпиаде в Сочи.
Однако затем в новый взрослый сезон Шелепень вошла с новым тренером. И на этапе Гран-При в Канаде она заняла только 10-е место, а на втором этапе снялась из-за травмы. А затем и вовсе пропустила чемпионат России.
Потеряв место в сборной, в 2013 году она попыталась обрести себя, выступая за сборную Израиля. Но у нее ничего не вышло и в сентябре 2014 года, когда весь мир сходил с ума от Юлии Липницкой, завершила свою спортивную карьеру и начала работать тренером. Чем занимается и по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU