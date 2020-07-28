Михаил Дегтярёв - об акциях в Хабаровске: Людей, по моим наблюдениям, выходит меньше. Но вот обнаружили несколько ножей и даже топор...
- Михаил Владимирович, извините… У нас глубокая ночь, у вас - раннее утро.
- Приветствую, Александр.
- У меня был выбор полпервого ночи вам звонить или утром, но я постыдился полпервого.
- Правильно.
- Мне буквально, несколько коротеньких вопросов. Все остальное, что у нас выходит, вы видели хотя бы по диагонали…
- Хорошие материалы, огромное вам спасибо.
- Я обязательно на сто дней приеду, ладно?
- Да. Конечно.
- Второе... Как будете в Москве, вы в «Комсомолку» придете. Владимир Вольфович у нас был несколько раз. Ладно?
- Хорошо. Спасибо.
- Так. Теперь вопросы у меня такие. Первый. Вот в верхах уже поговаривают, что после приезда Дегтярева протестное движение утихает. Так ли это? Или мы осветляем краски?
- Ну, мои скромные наблюдения говорят о том, что людей, действительно, выходит меньше. Но они выходят. Точка.
- Понял.
- Их очень волнует судьба Сергея Ивановича Фургала.
- Но вас же она тоже волнует.
- Как и меня.
- Понял.
- Но есть разница в подходах. Мы, как партия, и лично Владимир Вольфович, я вчера с ним по телефону говорил дважды на этот счет, оказываем Сергею Ивановичу поддержку. Передаем продукты, оказываем юридическую поддержку и моральную, конечно. Через протест на улице, боюсь, мы можем ему только навредить.
- Следующий вопрос. Здесь поздно уже вечером вышло интервью известного музыканта Сергея Шнурова, что якобы Дегтярев сказал, что он выйдет вместе с ним к митингующим, потом Дегтярев извинился. В общем, какая-то несуразица. Вы с ним встречались вообще?
- Конечно. Я с Сергеем встречался. И я его пригласил в Хабаровск. Я, вообще, перед всеми извиняюсь, заранее, - перед жителями Хабаровского края, если кого обидел - своей манерой говорить, своими подходами.
Извиняюсь перед чиновниками правительства Хабаровского края, которые не могут выдержать темп, который я взял. Перед всеми извиняюсь.
Сергей Шнуров на митинге в Хабаровске.В Хабаровске рок-музыкант Шнур ушел в народ с криками «Я вас люблю»
Сергей Шнуров в Хабаровске.Фото: Михаил СЕРГЕЕВ
- Но пока же у вас уволились только трое.
- Это пока. Я чувствую, что некоторые уже дрогнули. Например, заседание правительства у меня в графике стояло вчера. Три часа, можете себе представить? Здесь привыкли говорить. Я провел оперативное правительство за один час. С двумя дополнительными вопросами. И меня многие чиновники потом в коридоре благодарили. Ну, не министры, а среднего звена. Говорят, это нонсенс. У нас раньше работа была парализована болтовней.
- И еще вопрос. В соцсетях идет нагнетание страстей, чего там только не пишут! И уже некоторые наблюдатели говорят о том, что в колонне демонстрантов появляются люди в футболках с трафаретами, то есть, уже организованы акции извне, может, даже из-за рубежа. Хотя бы исподволь, - какие-то приходят указивки. Вам так не кажется?
Михаил Дегтярев: «Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск».Александр ГАМОВ
- Начнем с того, что полиция в субботу на несанкционированной акции изъяла несколько ножей. И даже топор. Поэтому я прошу всех быть бдительными, осторожными, поменьше выходить на несогласованные акции. Это мой призыв. Сергею Фургалу этими мероприятиями мы не поможем. Точка.
А по организованным группам, они есть, конечно. Они и в соцсетях есть.
То есть, на протест и праведный гнев хабаровчан сразу слетелись все провокаторы известные, организаторы.
И дорога, если так образно выражаться... Вот хабаровчане шли по дороге, по большой, по широкой. Свое мнение высказывали мирно, честно, открыто. Дорога уже давно повернула. А они и не заметили, они вроде по этой же дороге идут, но не туда.
- Образ…
- Их ведут вот эти вот как раз «некоторые товарищи», которые хотят на этом поживиться. И заработать политические очки.
Такое есть. Но не везде, конечно, не обо всех речь. Люди по-прежнему мирно выходят с хорошим, в целом, настроем. Уважительно друг к другу относятся. И к полиции уважительно относятся граждане.
Но... Провокации есть, я очень опасаюсь прецедентов.
- Понял. Спасибо вам за сотрудничество. Гонорар поделим, вот. (Некоторые публикации у нас выходили с двумя подписями: Александр Гамов, Михаил Дегтярёв.)
- Да ладно, чего там…
- Спасибо. Вы тоже звоните в любое время, у меня телефон всегда включен.
- Да.
- Ночью, мало ли… А вам вообще можно звонить? Я, допустим, в 12.15 ночи. Или это поздно? Ложитесь когда?
- Наверное, уже ложусь обычно.
- Значит, я правильно сделал, что позвонил утром, да?
- Да. Утром максимально.
- А встаете во сколько?
- Встаю где-то в 8-8.30.
- То есть, пока «Комсомолка» не позвонит, вы спите?
- Да.
- Ладно. С добрым утром! Я пришлю все. Удачи. И на сто дней я у вас. А вы, когда будете в Москве, вы - у нас. У нас четыреста городов вещания только на радио. И пять миллионов в сутки на сайте.
- Какая мощь!
- Обнимаю, у вас все получится!
- Пока.
- Удачи!
Дегтярев заявил об изъятых правоохранителями ножах и топоре на митинге в Хабаровске.
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