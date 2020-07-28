Михаил Дегтярёв - об акциях в Хабаровске: Людей, по моим наблюдениям, выходит меньше. Но вот обнаружили несколько ножей и даже топор...

- Михаил Владимирович, извините… У нас глубокая ночь, у вас - раннее утро.

- Приветствую, Александр.

- У меня был выбор полпервого ночи вам звонить или утром, но я постыдился полпервого.

- Правильно.

- Мне буквально, несколько коротеньких вопросов. Все остальное, что у нас выходит, вы видели хотя бы по диагонали…

- Хорошие материалы, огромное вам спасибо.

- Я обязательно на сто дней приеду, ладно?

- Да. Конечно.

- Второе... Как будете в Москве, вы в «Комсомолку» придете. Владимир Вольфович у нас был несколько раз. Ладно?

- Хорошо. Спасибо.

- Так. Теперь вопросы у меня такие. Первый. Вот в верхах уже поговаривают, что после приезда Дегтярева протестное движение утихает. Так ли это? Или мы осветляем краски?

- Ну, мои скромные наблюдения говорят о том, что людей, действительно, выходит меньше. Но они выходят. Точка.

- Понял.

- Их очень волнует судьба Сергея Ивановича Фургала.

- Но вас же она тоже волнует.

- Как и меня.

- Понял.

- Но есть разница в подходах. Мы, как партия, и лично Владимир Вольфович, я вчера с ним по телефону говорил дважды на этот счет, оказываем Сергею Ивановичу поддержку. Передаем продукты, оказываем юридическую поддержку и моральную, конечно. Через протест на улице, боюсь, мы можем ему только навредить.

- Следующий вопрос. Здесь поздно уже вечером вышло интервью известного музыканта Сергея Шнурова, что якобы Дегтярев сказал, что он выйдет вместе с ним к митингующим, потом Дегтярев извинился. В общем, какая-то несуразица. Вы с ним встречались вообще?

- Конечно. Я с Сергеем встречался. И я его пригласил в Хабаровск. Я, вообще, перед всеми извиняюсь, заранее, - перед жителями Хабаровского края, если кого обидел - своей манерой говорить, своими подходами.

Извиняюсь перед чиновниками правительства Хабаровского края, которые не могут выдержать темп, который я взял. Перед всеми извиняюсь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792844" frameborder="0"></iframe> Сергей Шнуров на митинге в Хабаровске.В Хабаровске рок-музыкант Шнур ушел в народ с криками «Я вас люблю»

Сергей Шнуров в Хабаровске.Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Но пока же у вас уволились только трое.

- Это пока. Я чувствую, что некоторые уже дрогнули. Например, заседание правительства у меня в графике стояло вчера. Три часа, можете себе представить? Здесь привыкли говорить. Я провел оперативное правительство за один час. С двумя дополнительными вопросами. И меня многие чиновники потом в коридоре благодарили. Ну, не министры, а среднего звена. Говорят, это нонсенс. У нас раньше работа была парализована болтовней.

- И еще вопрос. В соцсетях идет нагнетание страстей, чего там только не пишут! И уже некоторые наблюдатели говорят о том, что в колонне демонстрантов появляются люди в футболках с трафаретами, то есть, уже организованы акции извне, может, даже из-за рубежа. Хотя бы исподволь, - какие-то приходят указивки. Вам так не кажется?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792975" frameborder="0"></iframe> Михаил Дегтярев: «Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск».Александр ГАМОВ

- Начнем с того, что полиция в субботу на несанкционированной акции изъяла несколько ножей. И даже топор. Поэтому я прошу всех быть бдительными, осторожными, поменьше выходить на несогласованные акции. Это мой призыв. Сергею Фургалу этими мероприятиями мы не поможем. Точка.

А по организованным группам, они есть, конечно. Они и в соцсетях есть.

То есть, на протест и праведный гнев хабаровчан сразу слетелись все провокаторы известные, организаторы.

И дорога, если так образно выражаться... Вот хабаровчане шли по дороге, по большой, по широкой. Свое мнение высказывали мирно, честно, открыто. Дорога уже давно повернула. А они и не заметили, они вроде по этой же дороге идут, но не туда.

- Образ…

- Их ведут вот эти вот как раз «некоторые товарищи», которые хотят на этом поживиться. И заработать политические очки.

Такое есть. Но не везде, конечно, не обо всех речь. Люди по-прежнему мирно выходят с хорошим, в целом, настроем. Уважительно друг к другу относятся. И к полиции уважительно относятся граждане.

Но... Провокации есть, я очень опасаюсь прецедентов.

- Понял. Спасибо вам за сотрудничество. Гонорар поделим, вот. (Некоторые публикации у нас выходили с двумя подписями: Александр Гамов, Михаил Дегтярёв.)

- Да ладно, чего там…

- Спасибо. Вы тоже звоните в любое время, у меня телефон всегда включен.

- Да.

- Ночью, мало ли… А вам вообще можно звонить? Я, допустим, в 12.15 ночи. Или это поздно? Ложитесь когда?

- Наверное, уже ложусь обычно.

- Значит, я правильно сделал, что позвонил утром, да?

- Да. Утром максимально.

- А встаете во сколько?

- Встаю где-то в 8-8.30.

- То есть, пока «Комсомолка» не позвонит, вы спите?

- Да.

- Ладно. С добрым утром! Я пришлю все. Удачи. И на сто дней я у вас. А вы, когда будете в Москве, вы - у нас. У нас четыреста городов вещания только на радио. И пять миллионов в сутки на сайте.

- Какая мощь!

- Обнимаю, у вас все получится!

- Пока.

- Удачи!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793026" frameborder="0"></iframe> Дегтярев заявил об изъятых правоохранителями ножах и топоре на митинге в Хабаровске.

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