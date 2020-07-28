2020-07-28T11:38:33+03:00
Общество

Калужская область после Москвы перешла на третий этап снятия ограничений

В регионе открылись кинотеатры, театры и концертные залы
Ксения БОГДАНОВА
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Калужская область перешла к третьему этапу снятия карантинных ограничений: постановление об этом подписал глава региона Владислав Шапша. С 28 июля в области вернулись к работе почти все остававшиеся закрытыми предприятия, включая концертные залы, кинотеатры и театры. Решение об их открытии было принято совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора, посчитавшим эпидемиологическую ситуацию благополучной.

- Мы добились серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфекции, - отметил глава региона Владислав Шапша. - С 28 июля Калужская область выходит на третий этап снятия ограничений. У нас сможет работать практически всё, включая концертные залы, театры и кинотеатры. Закрытыми останутся только детские загородные лагеря. Также мы сохраняем возможность для работающих пенсионеров старше 65 лет оставаться дома на больничном.

С 28 июля в полном объеме вновь начнут работать детские сады. С начала пандемии дошкольные учреждения в регионе ввели режим свободного посещения. Теперь они вернутся к прежнему графику.

В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим: выходя на улицу, надевать средства индивидуальной защиты. Маски нужны и во время поездок на общественном транспорте. Обязательное требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра также остается.

- По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Берегите себя, - отметил Владислав Шапша.

На всех предприятиях сохраняется режим дезинфекции. Помещения и рабочие места обрабатываются антисептиками, сотрудников обеспечивают средствами защиты. Постановление главы региона продлевает работу на удаленном доступе для предприятий, сотрудники которых могут трудиться дистанционно. До 25 августа сохраняются ограничительные меры для людей с высоким риском заболеть – им рекомендуется оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Региональные органы управления, медицинские, санитарные, спасательные службы и силовые ведомства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 31 августа останутся в режиме повышенной готовности.

Ранее в Калужской области разрешили открыть предприятия общественного питания: с 23 июля в регионе заработали рестораны и кафе. Напомним, область перешла на режим повышенной готовности 17 марта этого года. Сейчас заболеваемость коронавирусом в регионе неуклонно снижается: по данным на 27 июля, зафиксированы 22 новых случая COVID-19. Это минимальные показатели начиная с апреля 2020 года.

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