Подборка мест для пикника в Подмосковье

Для тех, кто хочет взять от отдыха все, мы подготовили подборку мест в Подмосковье, которые прекрасно подойдут для шумного пикника или спокойного отдыха!

Ильинский пляж

Ильинский пляж, д. Блазново, Можайск

Расположенный в 100 километрах от Москвы, Ильинский пляж находится на Можайском водохранилище и по праву является одним из самых красивых мест в Подмосковье. Цветущие луга и лес идеально сочетаются с развитой инфраструктурой, что прекрасно подойдет как для пикника.

Возьмите с собой побольше фруктов и летних напитков. Например, «Любимый» выпустил новый летний вкус – «МоХитовое лето», который напоминает знаменитый карибский коктейль. Только представьте, солнце, брызги воды и вкусный коктейль, а ведь всего лишь нужно выехать в Подмосковье!

Водопад Радужный

Деревня Папино, р-н Жуковский, Калужская область

Тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с природой, предлагаем отправиться в Калужскую область на поиски водопада.

«Радужный» находится в Долине Семи Ключей и отыскать его будет довольно не просто. По пути до водопада вам также встретится много живописных мест, где можно устроить кемпинг и провести не только один на природе, но и целые выходные.

Усадьба Середниково

Поселок Фирсановка, Солнечногорский район

Если хочется совместить приятное с полезным, отправляйтесь в усадьбу Середниково и узнайте много нового о творчестве и жизни М.Ю. Лермонтова. Именно здесь были написаны самые известные произведения поэта.

Помимо этого, Середниково уже давно стало главной фигурой русского кино. Здесь снимали и снимают одни из самых популярных фильмов и сериалов, поэтому нередко здесь можно увидеть настоящую магию кино.

Вейкбординг в Троицком

Мытищинский район, база отдыха «Троицкое»

Вейкбординг с каждым годом становится все более и более популярным среди москвичей. Прокатившись по Москве-реке, можно на секундочку забыть, что ты находишься в большом городе и перенестись в летнюю атмосферу с морем, песком и палящим солнцем!

Вейкбординг достаточно непростой и изнуряющий вид спорта, особенно для тех, кто занимается им впервые. После него обязательно захочется утолить жажду чем-то освежающим и летним. Специально для самых активных «Любимый» приготовил новый формат – порционные бутылочки 300 мл, которые удобно брать с собой. Теперь наслаждаться своими любимыми вкусами еще удобнее!