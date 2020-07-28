Индекс Ильфа и Петрова: самые мрачные, самые подстриженные и самые эротические города России

На идею этого рейтинга нас натолкнул бессмертный роман Ильфа и Петрова «12 стульев».

Помните его первые строчки?

«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

А есть ли в нынешней России такой идеальный «уездный город N» - с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения? И вообще, как менталитет местных жителей отражается на состоянии малого и среднего бизнеса? Такими вопросами задалась наша редакция. А чтобы получить на них ответы, мы обратились в справочно-картографический сервис «2ГИС» с просьбой подсчитать количество заведений разного рода в городах страны с населением более 500 тысяч человек. Результаты вышли прелюбопытные (полные рейтинги смотрите в конце статьи).

МЕЧТА БЕНДЕРА

Начнем с того, что тот самый ильфо-петровский «уездный город N» определенно существует. Больше всех это звание подходит Иркутску, который входит первую тройку по числу парикмахерских на душу населения и одновременно занимает второе место по числу похоронных контор. И еще по одному показателю столица Приангарья занимает первое (пожалуй, не самое почетное) место – это обеспеченность конторами по выдаче микрокредитов. Будь Бендер жив в наши дни, он наверняка включил бы этот бизнес в свой список сравнительно честных способов отъема денег.

Иркутск занимает лидирующие позиции по числу парикмахерских и фитнес-клубов на душу населения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще ростовщичество процветает, в основном, за Уралом. И, наверное, не от хорошей жизни так расплодились эти пункты выдачи быстрых денег в Кемерове, Владивостоке, Барнауле, Томске. А вот в Москве микрофинансовых «мышеловок» меньше всего (на 10 тысяч населения). Вот и признак благополучия города.

КРАСНОДАРСКИЙ ФЕНОМЕН

Если внимательно изучить рейтинги, один город бросается в глаза. Складывается ощущение, что он буквально бурлит развлечениями. И это отнюдь не столица нашей родины. И даже не любимый иностранными туристами Питер. Это Краснодар, который, кажется, готов бросить вызов Нижнему и Казани как третья столица России.

Памятник Екатерине II в Краснодаре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судите сами: по числу парикмахерских и барбершопов центр Кубани – первый, по числу ресторанов, пиццерий и кальянных – тоже. А теперь представьте: подстригся горячий краснодарский парень, поужинал с девушкой в ресторане, может быть, даже немного подымил. Дальше что? Правильно! Поэтому по числу секс-шопов на душу населения этот южный город тоже гордо лидирует.

А ЧТО ЖЕ СТОЛИЦА?

Удивительно, но главный мегаполис страны далеко не выглядит краем изобилия в сфере услуг. В абсолютных цифрах Москве, конечно, равных нет. Но и населения тут, извините, в 20 раз больше, чем в том же Иркутске. И это только по официальным данным. Потому что, если посчитать всех «понаехавших» без прописки, реальных москвичей окажется минимум вдвое больше.

Так вот по числу разного рода заведений на душу населения столица, скорее, ближе к аутсайдерам. Лишь по ресторанам, барбершопам и магазинам для взрослых Москва еле-еле смогла проползти в топ-10. А вот похоронных контор в пересчете на жителей здесь едва ли не меньше всего в стране. И это, как мне кажется, должно вселять оптимизм в местных. Москва – город для жизни! На обратной стороне погребального рейтинга – Омск с его репутацией самого мрачного города страны. 127 «похоронок» на 1 млн человек – и правда, не многовато ли?

ДАГЕСТАН – В ТРИКО, АСТРАХАНЬ С УДОЧКОЙ

Из других занятных фактов: столица Дагестана – Махачкала держит уверенное первенство по относительному количеству магазинов спортивной одежды и обуви. Никак влияние Хабиба Нурмагомедова. А может, просто спортивный стиль одежды на Кавказе очень высоко котируют. Астрахань, конечно, первая по числу магазинов для рыбалки. Дельта Волги, Каспий – и этим все сказано. А Ижевск – лидер по числу магазинов для охоты. И это неудивительно для крупнейшего оружейного центра.

КОММЕНТАРИЙ

«Это саванна: в Москве живут экономические жирафы и слоны, а в провинции – мелкая живность»

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, почему в некоторых провинциальных городах малого бизнеса больше, чем в столице.

- Москва - это высокие доходы, здесь есть возможность развиваться сетевикам. Но как только крупные сети заходят на рынок, малые предприятия становятся неконкурентоспособны. Но чем дальше от столицы и чем меньше город, тем невыгоднее там работать сетям. Поэтому в регионах намного больше развит семейный бизнес. Хотя, по большому счету, он перебивается с хлеба на квас. Производительность труда низкая, поток клиентов низкий, доходность низкая и в конечном итоге получается, что заведений на душу населения больше, но если сравнивать результаты экономической деятельности, они будут не в пример ниже Москвы и Питера. Эх, если бы в провинциях процветал малый бизнес, то доходы и муниципальные бюджеты были бы ого-го какие! Поэтому в России ситуация с экономикой напоминает африканскую саванну: жирафы едят с верхней полки, слоны пониже, а то, что остается несъеденным и невытоптанным, поедает мелкая живность.

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