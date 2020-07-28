2020-07-28T13:13:35+03:00
Общество

В Москве вновь открывается планетарий

Из-за особых условий работы интервалы между сеансами увеличили
Андрей АБРАМОВ
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В прошлом году Московский планетарий отметил 90-летие. Фото: Сергей Карпухин/ТАССВ прошлом году Московский планетарий отметил 90-летие. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Московский планетарий возобновляет работу в связи со смягчением ограничительный мер. Первых посетителей ждут уже с 1 августа. График работы не изменится — с 10:00 до 21:00, однако вырастут интервалы между сеансами — это позволит проводить обработку залов.

Чтобы посетители могли соблюдать дистанцию, администрация планетария ограничило количество посадочных мест в залах. Гостей усаживают через одно свободное место. Билеты можно купить онлайн или в кассах. Однако дирекция настоятельно рекомендует отдавать предпочтение дистанционному способы входного квитка. Отметим, что через сайт недоступны льготные билеты. Их можно купить только на месте.

— Надеемся, что временные ограничения не помешают космическому путешествию наших посетителей, а наоборот – создадут особую атмосферу. Мы также готовимся к возобновлению работы экскурсионных и образовательных программ, как только это будет возможно, – отметил генеральный директор Московского Планетария Виталий Тимофеев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что работает и не работает в планетарии с 1 августа

Музей Урании, Большой и Малый звездные залы, 4D-кинотеатр и Парк неба. Экскурсии пока не проводят. Большая обсерватория и музей «Лунариум» посетителям недоступны.

Новые правила посещения

Вход в планетарий возможен только в маске. Если средства защиты нет, то купить можно в магазине при звездном доме. При входе следует обработать руки антисептиком. Гостям замеряют температуру бесконтактно. Если больше 37 градусов Цельсия — внутрь не пустят. В залах есть разметка, а доступ в некоторые контролирует автомат, который считывает штрихкоды билета.

Адрес: Садовая-Кудринская, 5 стр. 1 (м. «Баррикадная» или «Краснопресненская»).

Телефон для справок: 8 (495) 221-76-90.

Покупка билетов онлайн и расписание на сайте.

Цена: 200 — 750 рублей в зависимости от программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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