Ещё 18 природных уголков Москвы взяли под охрану - и каждый из них по-своему уникален

И всё-таки это чудо. Брести по раскаленному Мичуринскому проспекту бок о бок с автомобильным потоком, искать в летний зной хоть какую-то тень, томиться на огромном перекрестке с улицей Лобачевского и вдруг через пять минут оказаться в прохладном душистом лесу на берегу реки с нежным названием Очаковка.

Мне даже показалось, что это галлюцинации... Сейчас, думаю, кто-нибудь из прохожих похлопает меня по щекам, польет минералкой и я насилу очнусь... Где-нибудь на автобусной остановке.

Но нет.

Вот он, в партере - крутой склон, колосящийся разнотравьем. На балконе пернатые певцы-бессребреники. И между ними я на сцене. Измученный жарой и повседневностью.

Накануне этому райскому уголку присвоили княжеский титул. И теперь это не просто перелесок, который в любой день могут вырубить. А особо охраняемая природная территория (ООПТ).

Наряду с ландшафтным заказником «Долина реки Очаковки» такой же статус получили еще 17 мест (общей площадью свыше 1730 га). Они почти все первобытные. Без скамеек и освещения.

Но в этом и их прелесть.

«ЭТО ДАЖЕ НЕ ПРОГУЛКА, ЭТО РЕЛАКСАЦИЯ»

К мелкой, но живой и бурлящей Очаковке удобнее всего спуститься по деревянным ступеням со стороны дома №9 корпус 3 по улице Озёрная. Местные жители это место по праву боготворят. И любуются им из окон своих квартир.

- Те, кому хочется развлечься, - говорят они, - покатать детей на каруселях или пожевать хот-дог, идут в парк. Он через дорогу. А эта тропинка больше для релаксации.

Природный островок на фоне каменных джунглей и, правда, выглядит необычно. Как бревенчатая избушка между башнями делового центра «Москва-Сити». И не макетная как в музее. А с хозяйкой возле окошка и дымком из печной трубы.

Внизу мы сразу видим коллектор, в котором прячется Очаковка (дальше, миновав под землей улицу Лобачевского, она впадает в реку Раменки - приток Сетуни). Но мы идем вдоль открытого русла (против течения) в сторону Большого Очаковского пруда.

И куда девалась жара, спрашивается?

Честно говоря, о том, что здесь можно разводить костры, рубить деревья или что-то строить, даже думать неловко. Но теперь это запрещено официально (как себя вести на особо охраняемых природных территориях, можно почитать в Законе города Москвы от 26.09.2001 N48, - прим. авт).

Лично я нарушителей не встретил, кроме двух похмеляющихся мужичков. Увидев, что я снимаю, один из них взял пустую бутылку и демонстративно понес ее к урне (метрах в тридцати от того места, где они сидели).

В официальных источниках говорится, что на этом пятачке длиной не более километра гнездятся разные виды птиц, 12 из которых занесены в Красную книгу Москвы. В том числе камышница, ушастая сова, коростель и другие. Живет здесь и самый мелкий грызун в Европе - мышь-малютка. Длина тела у этой зверюги - всего пять сантиметров. Гнездо круглое, свитое между ветвями кустарников из листьев и травы. Так что, если увидите такой шарик (сантиметров десять диаметром), лучше не трогайте. Внутри, вероятно, теплится жизнь и выводится потомство.

«Долина реки Очаковки», ст. м. «Мичуринский проспект», ул. Озёрная, 9 корпус 3.

СТОЛЕТНИЙ ЕЛЬНИК И ВЕКОВЫЕ СОСНЫ

Еще один природный закуток, ставший ООПТ и напоминающий, как минимум, отдаленное Подмосковье. С густыми крапивными зарослями, оврагами, грибами, валежником, огромными старыми дубами, которым сто лет в обед. Это ландшафтный заказник «Южное Бутово» (не путать с новым одноименным парком в двух шагах от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова»). Но тоже рядом.

Я заходил со стороны улицы Краснолиманской - там, где протекает река Гвоздянка. И это уже даже не долина Очаковки с возвышающимся над ней кирпичным муравейником, а совершенно дикий лес с каким-то алтайским взбесившимся комарьём и вековыми деревьями диаметром больше одного метра (сосны, ели, липы, ивы, дубы).

На этой территории (площадью около 70 га) издавна хозяйничают ястребы-тетеревятники, большие и малые пестрые дятлы, весной соловьи.

Из характерных особенностей территории можно выделить целую сеть древних балок и оврагов, а потому все местные насаждения, по словам специалистов, «имеют особое водоохранное и противоэрозионное значение».

На краю леса (чуть севернее испытательного железнодорожного кольца и южнее дачного поселка) есть небольшой затянутый ряской Чечёрский прудик. На берегу, наконец, повстречал местного жителя. Рыбачка, похожего на памятник. Он сидел, не шевелясь, в камуфляжной панамке. И только дымок от папиросы говорил о том, что это не скульптура, а живой человек.

- Рыбы почти не осталось, - недовольно под нос пробурчал он. - И в этом году особенно. Раньше без щуки домой не возвращался. А сейчас... Кошкам на смех.

Я заметил, что рыбаки всегда ругают клев. Даже если их садок будет полным как банка со шпротами.

Примерно также мы с вами ругаем погоду.

Еще из интересных фактов:

- на территории леса растут яблони и груши (немного, но есть) - и местные дачники с грибниками тоже их собирают;

- имеющийся здесь ельник имеет средний возраст 100 лет;

- на территории насчитывается более 120 видов растений (от сныти и колокольчиков до ландышей, медуницы и гравилата).

Не надо быть Холмсом, чтобы определить, насколько этот лес любит молодежь. Каждые сто метров тусовочная полянка с условными надписями на коре деревьев - «здесь был Дюша» или «Ира, без тебя мне жизнь не мила». Вместо скамеек - бревна. Вместо стола - калитка без петель.

Но в целом чисто и культурно.

P.S. Напомним, после того, как этот заказник приобрел статус ООПТ, собирать какой-либо урожай в его пределах запрещено.

«Не допускается заготовка и сбор всех видов растений и их частей, - говорится в 48-м Законе Москвы. - За исключением регулируемого сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения зарастания лугов древесной растительностью».

Так что грибочки и яблочки могут обойтись в копеечку. Штраф физическим лицам за нарушение (согласно КоАП Москвы) - от трех до четырех тысяч рублей.

Ландшафтный заказник «Южное Бутово», ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Краснолиманская, 19 «А» строение 12.

А ВДОЛЬ ДОРОГИ БОРЩЕВИКОМ ПОРОСЛО ВСЁ

И еще одно местечко для репортажа - экологический парк «Северное Бутово» (между Варшавским шоссе и Новобутовской улицей). Тоже сказочный уголок с высоченными соснами, елями, дубами, липами и лиственницей.

Перед входной тропинкой табличка: на территории, де, костры не жечь, мангалы не ставить, деревья не рубить, собак без поводка не выгуливать, пневматическое оружие с собой не приносить, ну и не мусорить.

Еще раз повторю, здесь нет скамеек. И ларьков с шаурмой тоже. Здесь почти тайга. И хоть бурого медведя с соболем не встретишь, а вот ласку, горностая, лису - пожалуйста. В этом и заключается смысл таких ООПТ - сохранить их в первозданном виде. Чтобы человек не трогал редкие растения, животные давали потомство, экосистема функционировала. Как бы пафосно ни звучало, но это и, правда, «легкие» города.

По поводу «регулируемого сенокошения», о котором говорится в законе, яркий пример. Здесь со стороны Новобутовской улицы, а также возле железной дороги (Курское направление) имеются целые плантации ядовитого борщевика Сосновского. И коммунальщики, как могут, с ним борются. Надевают головные уборы, закрывающие лицо. Плотные перчатки до локтя. И шуруют газонокосилками. Я было ринулся подойти поближе, чтобы сфотографировать. Но внимательный киргиз махнул мне рукой, мол, куда ты в шортах по этим былкам, сок у растения ядовитый.

Экологический парк «Северное Бутово», ст. м. «Улица Старокачаловская», со стороны Восточного Полянского пруда.

18 НОВЫХ ООПТ МОСКВЫ

Ландшафтные заказники

«Южное Бутово» - 70 га, Южное Бутово

«Лианозовский» - 44 га, Лианозово

«Химкинский» - 49 га, Левобережный, Ховрино

«Лес на реке Самородинке» - 96 га, Обручевский, Проспект Вернадского

«Долина реки Очаковки» - 47 га, Очаково-Матвеевское

«Долина реки Синички в Митино» - 16 га, Митино

Памятники природы

«Старые деревья в усадьбе Алтуфьево» - 0,05 га, Лианозово

«Родник на Алтуфьевском ручье» - 0,34 га, Бибирево

«Переходное болото в Лианозовском лесопарке» - 0,27 га, Лианозово

«Лесная балка в Химкинском лесопарке» - 4 га, Ховрино

«Голеневский ручей» - 4 га, Зеленоград

«Малинское болото» - 15 га, Зеленоград

Природно-исторический парк

«Кусково», 42 га, Вешняки

Природный заказник

«Северный», 93 га, Северный

Фаунистический заказник

«Долгие пруды», 115 га, Северный

Комплексные заказники

«Алтуфьевский», 82 га, Лианозово, Бибирево

«Зеленоградский», 939 га, Зеленоград

Экологический парк

«Северное Бутово», 138 га, Северное Бутово

СПРАВКА «КП»

В Москве на сегодняшний день насчитывается 140 природных территорий (их площадь превысила 19 тысяч га или 7,5% территории города).

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