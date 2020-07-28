Венеция увидит фильмы про новочеркасский расстрел и теракт на Дубровке

Посвященный событиям расстрела в Новочеркасске в 1962 году фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» примет участие в главном конкурсе старейшего в мире кинофестиваля. Он станет и первым, который будет иметь «физическую редакцию» во время эпидемии коронавируса, когда такие важные киносмотры, как Канны и Теллурайд, вынуждены были вовсе не проводиться. Поскольку эпидемия отступила далеко не везде, обычно утопающий в гламуре, переполненный статусными голливудскими «селебрити» кинофестиваль вынужден будет пройти в гораздо более скромном режиме. Как по количеству гостей, так и по географии приглашенных фильмов.

Венеция считается одной из главных в мире площадок по запуску премиального голливудского кино - с мировой премьеры на острове Лидо начиналась «оскаровская кампания» таких фильмов, как «Ла-ла лэнд», «Бердмен», «Гравитация», «Рома», «Брачная история», «Джокер». В этом году по очевидным причинам голливудское присутствие минимально, фильмов такого уровня в программе только один - «Земля кочевников» Хлои Жао, китайского режиссера, стремительно продвигающейся в Голливуде как по линии независимого, так и по части коммерческого кино (она заканчивает блокбастер «Вечные» для «Марвела»). Главную роль в «Земле кочевников» сыграла Фрэнсис Макдорманд, удостоенная «Оскара» за участие в фильме «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», чья премьера тоже состоялась в Венеции.

«Ла-ла лэнд», «Бердмен» и «Гравитация» в свое время открывали Венецианский фестиваль. В этом году впервые за 11 лет на открытии итальянский фильм «Лаччи» Даниэле Лукетти. Среди других самых статусных премьер конкурса - международный проект венгерского режиссера Корнеля Мундруцо «Части женщины» с Шайей ЛаБафом и Ванессой Керби в главных ролях. Итальянка Сузанна Никкиарелли покажет «Мисс Маркс» из жизни дочери Карла Маркс. Среди других известных режиссеров-участников конкурса - японец Киеши Куросава («Жена шпиона»), француженка Николь Гарсиа («Любовники»), израильтянин Амос Гитай («Лайла в Хайфе»), иранец Маджид Маджиди («Дети солнца»), итальянец Джанфранко Рози («Ноктюрн»), полька Малгожата Шумовска («Ты никогда меня не увидишь»).

Во втором конкурсе «Горизонты» будет представлена новая работа лидера крутого артхауса Лава Диаса, а также фильмы Адильхана Ержанова, Джии Копполы, Уберто Пазолини и многих других.

Среди внеконкурсных показов - британская историческая комедия «Герцог» Роберта Мичелла с участием Хелен Миррен, комедия «Нижняя челюсть» канадца Квентина Дюпье, новые документальные фильмы Абеля Феррары, Луки Гуаданьино, Фредерика Уазмана и даже Орсона Уэллса.

В независимой секции Venice Days состоится премьера сразу двух фильмов молодых российских режиссеров - «Конференция» Ивана Твердовского (фильм посвящен теракту на Дубровке) и «Китобой» Филиппа Юрьева (он порадует фестивальную публику экзотикой русского Севера). Учитывая тот факт, что Россия пока не открыла свои границы Евросоюзу, остается нерешенным вопрос, смогут ли авторы представить свои фильмы лично в Венеции. Впрочем, тот же вопрос актуален и для творческих групп отобранных фестивалем американских картин.