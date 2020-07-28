Режим самоизоляции сократил разрыв в уровне счастья между бедными и богатыми

Если для физического здоровья людей самоизоляция оказалась благом, то ее последствия для психического здоровья ученые только начинают изучать.

Исследование сотрудников Университета Кэмбриджа (Великобритания), где они анализировали, как изменялся уровень социального благополучия людей во время пандемии, оказалось одним из первых. При этом доктор экономики Марк Фабиан и его коллега Сэм Гилберт пришли к парадоксальным выводам.

- Политики и медицинские эксперты высказывали большие опасения, что из-за социальной изоляции вырастет уровень депрессии, тревоги и количество самоубийств, - говорит Марк Фабиан. - Однако анализируя данные за год, собранные до вспышки коронавируса, во время нее и после, мы обнаружили обратное.

Исследователи заглянули в душу британцам с помощью трекера настроения YouGov - на этой платформе проводятся регулярные опросы населения и сотни тысяч человек отчитываются о своем эмоциональном состоянии. В основу этого исследования вошли анкеты в общей сложности 99 719 респондентов. На протяжении года - с июля 2019 года они рассказывали, насколько часто за последнюю неделю испытывали такие эмоции, как счастье, печаль, апатию, прилив энергии, вдохновения, стресс, оптимизм, скуку, удовлетворенность жизнью, одиночество и страх.

Оказалось, что в марте, когда вспышка коронавируса только началась, граждане действительно впали в глубокое уныние. Однако, после введения режима самоизоляции, индекс удовлетворенности жизнью быстро вернулся у британцев к базовым значениям.

Как социальная изоляция вернула людям душевное равновесие?

Ученые решили проверить - является ли британский кейс уникальным? Для этого они обратились к приложению Google Trends , которое предоставляет данные о поисковой активности пользователей в интернете.

- Нас интересовали поисковые запросы по таким темам психического здоровья, как тревога, депрессия, скука и апатия. Это было необходимо, чтобы мы могли сравнить Великобританию с более широким кругом англоязычных стран (в этот список попали США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия, Индия и Южная Африка - авт), - поясняет Марк Фабиан. - Изучив частотность таких запросов, мы обнаружили, что модель Великобритании повторяется и в других странах: везде сначала наблюдается рост негативных настроений, но с началом блокировки все приходит в норму.

Почему социальная изоляция вернула людям душевное равновесие? Какие социальные группы выиграли больше всего? А кто оказался более уязвим в условиях пандемии? Ответ на последний вопрос, казалось лежал на поверхности - упаднические настроения были больше распространены среди пожилых людей 65+, которые оказались в группе риска. Однако ученые с удивлением обнаружили, что завидную бодрость духа демонстрировали респонденты с низким социальным статусом - безработные и сотрудники, занятые неполный рабочий день. А вот люди обеспеченные, несмотря на высокие доходы, переносили самоизоляцию с гораздо более кислым выражением лица.

Богатые переживали из-за невозможности демонстративного потребления

Этот парадокс только на первый взгляд кажется удивительным, считают исследователи. В реальности люди состоятельные были ограничены в своей способности тратить деньги на дорогие товары и услуги. Им пришлось серьезно изменить свой образ жизни, отказаться от демонстративного потребления, которое подчеркивает их высокий статус, это вызывало раздражение и недовольство. А малообеспеченным товарищам особо нечего было терять - они как сидели на макаронах, так и продолжали хранить верность этой диете. Кроме того, такие меры поддержки, как списание задолженности, заморозка арендной платы, выплата пособий - помогли бедным чувствовать себя более уверенно. К концу мая 47 процентов мужчин, которые работали неполный рабочий день, чувствовали себя счастливыми, это выше средних показателей до коронавирусной эпохи (с июня 2019 по февраль 2020 года) на 4 процента. А вдохновение среди этой категории горемык во время блокировки испытывали 15% человек, до коронавируса это чувство было знакомо только 4 процентам.

Коронавирус снизил число самоубийств

Еще один парадокс пандемии: вопреки ожиданиям во многих странах уровень самоубийств заметно снизился. Например, в Японии число суицидов в апреле 2020 года уменьшилось на 20% и достигло самого низкого уровня за последние 5 лет. А данные Google Trends показывают значительное сокращение числа поисковых запросов, связанных с самоубийствами. Разгадка в том, что наибольшее число успешных попыток свести счеты с жизнью приходится на мужчин с низким социально-экономическим статусом. А поскольку таким людям жить стало лучше и веселей, то уменьшилось и число суицидов. Эту мысль подтверждает пример Индии и Южной Африки, где людей посадили на самоизоляцию, но финансово практически не помогали. Как раз эти страны показали рост поисковых запросов на суицидальные темы.

Авторы констатируют: во время режима самоизоляции (а он не ровен час может вернуться в связи с приближением второй волны коронавируса) власти должны принимать серьезные меры поддержки малообеспеченных граждан. Экономическая помощь имеет решающее значение для поддержания их психического здоровья во время пандемии.