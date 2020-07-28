Европа продолжит держать свои границы закрытыми для российских туристов

Европа пока не намерена исключать Россию из списка государств мира, с которыми она держит закрытыми свои границы из-за коронавируса. Анонимный источник в Совете Евросоюза подтвердил эту информацию, отметив, что этого пока не позволяет статистика.

ЕС требует соблюдения главного критерия для исключения из списка – количество новых заражений COVID-19 в отдельно взятой стране должно быть аналогично или меньше, чем в странах Евросоюза.

Обновленный перечень стран, гражданам которых Евросоюз не намерен чинить препятствий при въезде в Европу, должен быть опубликован в ближайшие дни.

Последний такой перечень был обнародован 16 июля. К нему прилагались требования по профилактике коронавируса. В списке значились все те же страны: Алжир, Канада, Грузия, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Марокко, Южная Корея, Руанда, Тунис, Таиланд, Уругвай и Китай. Однако, из него исключили Сербию и Черногорию.