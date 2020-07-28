2020-07-28T15:12:12+03:00
В мире

Европа продолжит держать свои границы закрытыми для российских туристов

Евросоюз не устраивают статистические показатели по коронавирусу
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Европа не спешит открывать границу для россиян на фоне пандемии.Европа не спешит открывать границу для россиян на фоне пандемии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Европа пока не намерена исключать Россию из списка государств мира, с которыми она держит закрытыми свои границы из-за коронавируса. Анонимный источник в Совете Евросоюза подтвердил эту информацию, отметив, что этого пока не позволяет статистика.

ЕС требует соблюдения главного критерия для исключения из списка – количество новых заражений COVID-19 в отдельно взятой стране должно быть аналогично или меньше, чем в странах Евросоюза.

Обновленный перечень стран, гражданам которых Евросоюз не намерен чинить препятствий при въезде в Европу, должен быть опубликован в ближайшие дни.

Последний такой перечень был обнародован 16 июля. К нему прилагались требования по профилактике коронавируса. В списке значились все те же страны: Алжир, Канада, Грузия, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Марокко, Южная Корея, Руанда, Тунис, Таиланд, Уругвай и Китай. Однако, из него исключили Сербию и Черногорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Масоны поддержали появление сети 5G в России
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
«Гонял вандалов» и травмировался: Кличко рассказал, как провел выходные
Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Коронавирус у Мариано Диаса: футболиста "Реала" не стали госпитализировать
Путин оценил важность международного термоядерного реактора ИТЭР
В Израиле обнаружили церковь возрастом 1300 лет с украшенными мозаичными полами
В Латвии высказались за назначение Россией постпреда при НАТО
Экс-премьер Малайзии признан виновным по делу о хищении 4,5 млрд долларов
Первая российская компания получила лицензию на создание 5G сети
Центробанк назвал сроки восстановления российской эконоомики
Австралийка обнаружила странных морских существ на берегу океана
Зеленский разрешил китайцам прилетать в Украину без виз
В ПФР в этом году зачислят около 20 млрд коррупционных рублей, сообщил Минфин
Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу
В Кремле ожидают, что Михаил Дегтярев проявит заботу о жителях Хабаровского края
Трамп обвинил американские СМИ в героизации погромщиков
В Москве "заминировали" здание редакции издательского дома "Комсомольская правда"
Бельчонок и Океана: Власти рассказали о самых необычных именах для новорождённых в Москве
Россия в ближайшее время расширит список стран для открытия авиасообщения