"Все случилось на наших глазах": друг раскрыл правду о тяжелом состоянии Елены Кондулайнен

Елене Кондулайнен стало плохо 24 июля вечером, когда она проводила время с друзьями в ресторане «Времена года» в парке им.Горького. У актрисы началась головная боль и нарушение речи как раз в тот момент, когда она произносила тост. Ей вызвали скорую, врачи заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт. Вначале Елена не хотела ехать в больницу, но ее сумели уговорить и доставили в реанимацию.

- Мы отмечали закрытие сезона в "Театре Луны", сидели в кафе, смотрели инсталляцию к новому спектаклю "Шпионка", в котором Елена должна была играть главную роль, - рассказал "КП" свидетель происшествия из театра, он был вместе с Кондулайнен во "Временах года" (почему-то администрация "Театра Луны" просит на них не ссылаться - Ред.). - Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы. Как сообщили сегодня врачи, у нее по-прежнему стабильно тяжелое состояние. Она все еще находится в реанимации. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются. Самое удивительное, что Лена только что вернулась из Финляндии, где провела два месяца. У нее там прекрасная кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера (говорят, с ней по соседству апартаменты Лидии Федосеевой-Шукшиной и еще была квартира Анатолия Равиковича). Это что-то типа таунхауса, где каждый собственник занимает по этажу. Елена прекрасно выглядела, похудела.

Елена Кондулайнен на красной дорожке Московского кинофестиваля.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как пишут в Сети, у Кондулайнен, кроме острого нарушения мозгового кровообращения, еще и неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга). Положительной динамики якобы пока не наблюдается.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

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