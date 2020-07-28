Путину рассказали про новую вакцину от гриппа и беспилотный «КамАЗ»

Доклад гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова президенту о работе в 2019 году больше напоминал репортаж с выставки современных технологий. Сегодня в ведении госкорпорации столько разнообразных сфер деятельности, что создается ощущение - она занимается абсолютно всем от вооружения до медицины.

- Портфель заказов составляет 51,1 миллиарда долларов – и такой объем у нас уже сохраняется третий год, - начал Чемезов с денег. - Мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь. Основной спрос приходится на продукцию ВВС и противовоздушной обороны. Продолжает расти и доля гражданской продукции, она уже сегодня составляет 31,1 процента, а если в абсолютных цифрах, то 550 миллиардов рублей.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ЧЕМЕЗОВ

- Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69 процентов в 2015 году до 17 процентов в 2019 году.

- Оперативно увеличено производство средств индивидуальной защиты, тепловизоров, бесконтактных термометров, аппаратов ИВЛ. Производительность аппаратов ИВЛ выросла с 60 аппаратов в месяц в январе до 3000 в июле.

- «Росхимзащита» с 20 апреля текущего года произвела более 3,5 миллионов комплектов одежды для врачей-инфекционистов.

- Создан первый российский ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии новообразований при помощи сфокусированного ультразвука.

- Разработана первая отечественная четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ - одним уколом можно привить вакцину от четырех различных штаммов гриппа.

- Создана парашютная система «Шанс», которая позволяет десантироваться с высоты 35 метров, то есть фактически с девятиэтажного дома. Что очень важно для жителей многоэтажек.

- Восемь первых вертолетов «Ансат» поставлены в Национальную службу санитарной авиации

- Введены в эксплуатацию две теплоэлектростанции в Крыму – Балаклавская и Таврическая.

- В Коломенском районе Подмосковья введена в строй первая линия крупнейшего в России комплекса по переработке отходов. Перерабатывает 650 тысяч тонн бытовых отходов.

Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С-400 ПРИШЕЛ В ТУРЦИЮ ДОСРОЧНО

- Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов, - сообщил громкую новость Чемезов. - Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки.

Но успехи были в инновациях не только в военную технику.

- Началось тестовое испытание беспилотного автомобиля «КамАЗ», - рассказал глава госкорпорации. - Это знаковое событие для автопрома и в целом для нашей промышленности. Когда вы были на «КамАЗе»…

- Я видел, - подтвердил Путин. - За территорию он уже выезжает?

- Да, - подтвердил Чемезов. - Мы на базе такого автомобиля уже будем делать небольшие грузовички, которые можно использовать на территории больших предприятий для перевозки каких-либо грузов.