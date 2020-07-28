"Зачем вы Гарика унижаете": Кристина Асмус похвасталась новым видео из скандального фильма

Кристина Асмус в последнее время часто становится героиней скандальной хроники. Все началось несколько месяцев назад, когда актрису стали травить в соцсетях после премьеры фильма Клима Шипенко "Текст". Она снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским. Недоброжелатели упрекали ее мужа Гарика Харламова в том, что он разрешил жене появиться обнаженной. Асмус нападки не испугали. Она снова снялась в пикантном виде в фильме Алексея Учителя "Китобой", исполнив роль девушки из секс-чата. Еще до премьеры ленту окрестили скандальной.

Кристина Асмус опубликовала в блоге видео из нового скандального фильма. Актриса предстала в дерзком мини, белых гольфах и ботинках. Она идет в бар мимо компании парней. Артистка отметила, что это был ее самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты.

asmuskristina После развода оргазм только такой

"Наш фильм «Китобои » вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля! Работа над проектом шла более семи лет", - уточнила актриса.

Она отметила, что главные роли исполнили непрофессиональные актеры - коренные чукотские подростки. Лента рассказывает о нелегком труде охотников на самых крупных млекопитающих. В одной из сцен китобои смотрят на экран компьютера, где раздевается девушка из секс-чата. Роль соблазнительницы как раз исполняет Асмус.

Чуть позже Кристина разместила ролик, в котором озвучивает свою героиню. "После развода оргазм только такой", - написала она под видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793118" frameborder="0"></iframe> Подавшая на развод Кристина Асмус похвасталась ролью девушки из секс-чата.

Это стало последней каплей для поклонников. Многие умоляют актрису одуматься. "У вас же дочь растет!", "Бедный Гарик", "Еще не успела развестись, а уже кинулась во все тяжкие", "Опять обнаженка", "После развода с Гариком тебе только такие роли будут предлагать, Кристинка", "Вы себе жизнь сломали", "Одумайтесь, зачем вы Гарика унижаете", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что в настоящее время Асмус находится в состоянии развода с мужем Гариком Харламовым. Как только пара объявила о расставании, многие были уверены, что разрыв связан со скандальной ролью актрисы в фильме "Текст". Ведь тогда Кристину обвиняли в слишком откровенных кадрах. Ей неизвестные даже угрожали расправой и требовали лишить ее родительских прав. Чтобы избежать слухов, супруги сразу решили прояснить некоторые моменты. Они подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни третий человек не виноваты в их разрыве. Известно, что экс-влюбленные уже разобрались с опекой над общей дочерью. Шестилетняя Анастасия после расставания родителей останется жить с мамой. А вот разделить имущество супругам пока не удалось. К слову, на днях стало известно, что артисты отписались друг от друга в соцсетях.