2020-07-28T16:13:19+03:00
Общество

Экодень «Комбината Добра» объединил более 1000 волонтёров

25 июля в 5 регионах России прошло мероприятие корпоративных волонтёров «Норникеля» – Комбинат Добра live
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Это событие объединило более 1000 добровольцев из разных городов присутствия компании и позволило им в онлайн-формате поделиться друг с другом результатами своего офлайн-труда.

Волонтеры в Мурманской области, Чите, Саратове, Красноярске, Норильске и Москве выбрали себе добрые дела по душе: кто-то обустраивал городской парк, кто-то убирал мусор, другие сажали деревья или участвовали в программе личных пожертвований.

Например, на Кольском полуострове (Мончегорск, Никель, Заполярный) около 100 человек приехали в Лапландский заповедник, чтобы построить и обновить несколько километров экологических маршрутов.

«Эта работа она очень полезна для нас», – подчеркивает Юлия Фишер, заместитель директора по туризму и рекреации Лапландского заповедника. «Тем более сейчас в условиях пандемии, когда у нас нет экскурсий, мы можем заняться такой вот физической работой, что-то сделать, какие-то недоделки устранить».

«Быть корпоративным волонтером – уже естественное состояние», – уверена опытный доброволец Ольга Зыппельт. «Сюда приходят люди, которые готовы уже что-то отдавать, не только брать».

Экодень «Комбината Добра» объединил более 1000 волонтёров.

Первозданная, дикая, магическая – так отзываются о природе Лапландии местные жители. Сохранить чистоту и богатство этих пейзажей – важная задача, которую решают волонтёры в рамках экологических мероприятий. Многие из них приводят с собой друзей, супругов и детей, чтобы показать на своём примере, как правильно относиться к окружающей среде.

Участница одной из команд «Комбината Добра», электролизник водных растворов Дарья Ганичева признается: «Мы проводим время с семьёй, нам хорошо, весело, плюс много народу, общения. Нам природа нравится, мы ее сами бережём и хотим, чтобы её другие берегли».

Атмосфера экодня во всех городах была просто удивительная. Несмотря на сложную физическую работу, присутствующие по-настоящему отдыхали душой. Приезжать на мероприятия «Комбината добра» волонтеры готовы в любых обстоятельствах.

«Хочется немножко украсить этот мир, помогать людям нуждающимся», – делится эмоциями Наталья Конухина. «Сегодня это для меня вдвойне праздник – и день рождения, и помочь Лапландскому заповеднику его благоустроить».

Пандемия изменила первоначальные планы компании на новый сезон программы корпоративного волонтёрства, но участники все равно нашли способ объединиться. Города связались в режиме видеоконференции и рассказали друг другу, как провели свои волонтерские смены.

В Красноярске волонтеры обновили маркировку туристического маршрута, в Чите провели экологический субботник, а в столице в рамках марафона обустроили просветительскую тропу «Путь пчелы» и посадили 110 кустов сирени, которые стали символом 110 команд проекта.

Девиз экомарафона этого года – больше идей, целей и городов! А это значит, что впереди нас точно ждут новые открытия и сюрпризы.

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