The Guardian: Европу может накрыть вторая волна эпидемии коронавируса

Как сообщает влиятельная британская газета The Guardian, Европе грозит вторая волна коронавируса. Ведь после смягчения режима самоизоляции и других ограничений — показатели заболеваемости вновь ползут вверх.

Так, в Бельгии сейчас в среднем за сутки — 279 новых больных. Это меньше, чем на пике пандемии, в апреле, когда таковых было больше тысячи. Но рост за последнюю неделю — 71%! Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес полагает, что возврат карантинных мер «может быть неизбежным».

— Следует понимать, что ведущие ученые мира не способны предугадать, как будет развиваться ситуация. Мы не должны пугать людей, но и не должны оскорблять их, притворяясь всезнайками, — приводит её слова издание.

Вспышки COVID-19 наблюдаются и в других европейских регионах: например, из 16,5 тыс. новых больных в Испании за последние две недели — почти половина приходится на Каталонию с любимой россиянами курортной Барселоной.

«Время летних отпусков — критический период: если в местность с населением в 10 тысяч человек приезжает 60-80 тысяч туристов, то это создаёт опасную концентрацию людей, а местные госпитали могут просто не вместить всех больных в случае вспышки коронавируса», — подчёркивает газета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторая волна коронавируса в мире: какие страны накрыло

Из-за второй волны коронавируса в мире в Белграде вспыхнули массовые беспорядки, а в США - до 60 тысяч новых случаев заражения ежедневно (подробности)