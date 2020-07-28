2020-07-28T17:17:41+03:00
Происшествия

У подследственного внука экс-губернатора Хабаровского края украли самый дорогой Iphone

Игорь Ишаев лишился смартфона, отобедав в суши-баре
Андрей АБРАМОВ
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Игорь Ишаев лишился смартфона, отобедав в суши-бареИгорь Ишаев лишился смартфона, отобедав в суши-бареФото: телеканала ТНТ
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Глубокой ночью 27 июля в полицию московского района Крылатское приехал известный представитель золотой молодежи Игорь Ишаев. Татуированный парень — внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Отпрыск известной семьи прославился участием в нескольких громких ДТП. Но на этот раз в полицию он пришел как пострадавший: у него украли телефон.

В заявлении 26-летний парень написал, что зашел поесть в суши-бар на Осеннем бульваре — неподалеку от своего дома. Он сделал заказ, выложил на стол Iphone 11 PRO MAX — самую навороченную модель смартфона Apple, и отошел в туалет помыть руки. Когда вернулся, гаджета уже не было.

— Ущерб он оценил в 140 тысяч рублей — цена мобильника. Подозреваемый в краже задержан по горячим следам. Это другой посетитель кафе: ему 22 года, безработный. Как и Ишаев, он живет рядом с заведением, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в МВД.

По статье за кражу грозит до двух лет колонии. Точно такое же наказание светит и Ишаеву за недавнее ДТП. За руль своего «Порше» он сел пьяным и без прав — документа его лишили за другую аварию весной 2017 года на МКАД.

На сей раз в июне 2020 года Ишаев протаранил несколько иномарок. Всех водителей спасли подушки безопасности. За повторное вождение в нетрезвом виде уже грозит уголовная ответственность, которой внуку экс-губернатора удалось избежать в первый раз.

Дома в Хабаровске Ишаев пробовал профессионально играть в хоккей. Даже выступал за местную «молодежку». Но спортивная карьера не пошла. Тогда парень пустился во все тяжкие и пошел искать любовь на «Дом-2». Но вторую половинку на шоу не нашел. После первой своей аварии Ишаев написал пост, в котором предположил, что его история зацепила всех лишь из зависти — «вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас?».

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А пока 26-летний мажор Игорь Ишаев с сотрясением мозга решил полежать в больничке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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