Перебранка пассажиров автобуса на юго-западе Москвы закончилась поножовщиной

В экстренные службы позвонили прохожие московского района Черемушки. Рассказали, что на остановке вдоль Севастопольского проспекта истекает кровью мужчина. На место примчались скорая и оперативники.

Пострадавшего увезла реанимация. Сейчас он находится в коме — потерял много крови. Врачи не спешат с прогнозами. При себе у пострадавшего были документы. Москвичу 33 года. Силовики разыскали очевидцев: так удалось восстановить картину происшествия.

Незадолго до ранения мужчина вышел из автобуса. Еще в салоне он начал ругаться с другим пассажиром. Что стало причиной ссоры, очевидцы поведать не смогли. Перепалка продолжилась на остановке. Второй мужик выхватил нож и всадил лезвие в живот обидчику.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия оперативники задержали подозреваемого – 64-летнего москвича, — сообщили в пресс-служба УВД по ЮЗАО.

Сейчас возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По статье грозит до восьми лет колонии. Но это в том случае, если раненый выживет. Если все закончится не благополучно, то дело могут переквалифицировать и тогда ждет более строго наказание. Подозреваемого не стали арестовывать — отпустили под подписку о невыезде. Ему удалось убедить суд, что скрываться от следствия он не намерен.

В это же время в Москве обсуждают другую криминальную историю, которая случилась на западе столице. Там неизвестный напал на молодую москвичку, которая возвращалась домой с работы. По словам жертвы, это был сексуальный маньяк: он пытался снять с нее одежду и хватал за интимные места. Однако девушке удалось отбиться от преступника: она вцепилась ему в руку зубами и, когда тот ослабил хватку, сбежала.