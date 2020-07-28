От зарядки во дворе до олимпийских побед: Ирина Роднина рассказала, как в России возрождается спортивная инфраструктура

Пандемия коронавируса вынудила россиян оставаться дома в течение нескольких месяцев. С одной стороны, самоизоляция спровоцировала резкий всплеск интереса к спортивным занятиям: взрослые мечтают привести себя в форму, дети — выплеснуть физическую активность, накопившуюся за карантин. С другой - эксперты опасаются, что привычка оставаться дома и по возможности избегать любых нагрузок может сохраниться у нас надолго. Ведь за время самоизоляции многие расслабились, отвыкли заниматься, выпали из режима. И тут на первое место выступает проблема доступности спортивной инфраструктуры: когда рядом есть площадка или клуб для занятий, желание начать тренировки просыпается само собой. А если нет?

По мнению профессионалов, именно сейчас есть большой риск растерять талантливую молодежь, которая может составить ядро российского спорта. Ведь воспитание будущих чемпионов начинается буквально с пеленок — первые игры с мячом во дворе, спортивные секции в школе. О том, что необходимо развивать детский спорт, неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Сейчас, в период выхода из самоизоляции, эта задача становится особо актуальной. Глава государства дал поручение правительству нацеливать региональные и муниципальные власти на поддержку спорта, назвав развитие спортивной инфраструктуры для детей одним из приоритетов работы.

- Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях, - подчеркнул Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Один из последних примеров - соглашение о сотрудничестве между Российским футбольным союзом, Минспортом и шестью регионами страны. Оно послужило мощным толчком для развития детского футбола, ведь помимо создания спортивной инфраструктуры и воспитания игроков и тренеров региональные власти обязуются чаще проводить региональные и муниципальные соревнования. В Перми, например, благодаря этому соглашению принято решение возродить футбольный клуб «Амкар» на базе Академии футбола. По словам врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, выдвигающегося осенью на пост губернатора при поддержке «Единой России», этот проект очень важен еще и с точки зрения мотивации: «Каждому мальчику и юноше нужен кумир».

То, что спорт развивает детей не только физически, но и нравственно, помогает им социализироваться и находить в жизни правильные ориентиры, отмечает и знаменитая фигуристка Ирина Роднина. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы курирует в «Единой России» партийный проект «Детский спорт».

- Спорт - большая социальная программа, считает Ирина Роднина. - Это не только здоровье, но и занятость, умение работать на результат и в команде, умение владеть собой.

По словам Ирины Родниной, главная задача проекта «Единой России» - координировать потребности людей и возможности власти. В том числе и в части создания спортивной инфраструктуры — от момента получения заявок на местах до выделения федерального финансирования и завершения строительства спортивного объекта. Проект охватывает и маленькие спортивные площадки во дворах и школах, и крупные городские физкультурные комплексы. Работа большая: в 2020 году в проекте участвуют свыше 1100 общеобразовательных организаций, в которых будут отремонтированы спортивные залы, построены площадки для занятий и тренировок, появятся спортивные клубы.

Десять новых физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году построят в Воронежской, Мурманской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, республике Удмуртия и Карачаево-Черкесской республике — на эти цели из федерального бюджета выделяется почти миллиард рублей. Новенький ФОК недавно открылся в Саратовской области, еще один скоро заработает в Курганской области.

В планах проекта также строительство многофункциональных спортивных объектов открытого типа (ФОКОТов): в 35 регионах России появятся 40 площадок, где можно будет заниматься физкультурой и проводить соревнования. Всего за два года в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» на строительство спортивной инфраструктуры регионам выделили из федеральной казны почти 6 млрд рублей. Тысячи жителей по всей стране получили возможность заниматься спортом в шаговой доступности и приобщать к физкультуре своих детей.

Еще одно направление программы «Детский спорт» - строительство бассейнов. «Единая Россия» выступает здесь посредником между жителями, мечтающими о доступных тренировках на воде, и органами власти. Один пример: летом прошлого года губернатор Мурманской области попросил секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака поддержать строительство в регионе двух новых бассейнов. Один предполагалось построить при Мурманском арктическом государственном университете, второй - в старейшем городе области Коле. Андрей Турчак поддержал оба проекта, и в итоге бассейн в Коле будет сдан в эксплуатацию уже в конце 2020 года.

Бассейны при вузах строятся и в других городах России при поддержке программы «Единой России» «Новая школа». На их строительство выделяется более 3 миллиардов рублей. Собственные бассейны появятся при Тольяттинском, Братском, Саранском, Ульяновском, Мордовском и Чувашском государственных университетах, Пермском политехническом университете. Проектные работы идут в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске.

Всего за 2019 и 2020 годы два партийных проекта - «Детский спорт» и «Новая школа» - обеспечили финансирование для регионов почти на 8 млрд рублей. Сейчас единороссы собирают заявки на 2021 год. По словам Ирины Родниной, какие именно спортивные объекты необходимо построить, решают непосредственно жители регионов.

- У меня не было ни одной встречи, чтобы не задавали вопрос, где можно спортом заниматься, - рассказывает олимпийская чемпионка.

Председатель партии Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивал важность развития спорта и отмечал, что «Единая Россия» будет разрабатывать свою предвыборную народную программу, основываясь на пожеланиях граждан. Строительству новых спортивных объектов в ней отводится одно из приоритетных мест.