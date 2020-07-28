Вениамин Кондратьев предложил ввести мораторий на строительство в энерго- и водо-дефицитных территориях

После того как на линии Троицкого группового водопровода в Геленджике случилась авария и без воды остались 75 тысяч человек, был собран оперштаб, где глава региона назвал эту ситуацию критической.

– С 25 июля вода подается по графику, а сегодня ее вообще нет. Ситуация критическая. Воду в город подвозят всего семь машин. А их должно быть столько, сколько нужно людям, чтобы полностью закрыть потребность в воде, – заявил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю направить в Геленджик все машины с резервуарами воды из ближайших муниципалитеттов и до конца суток провести работы по восстановлению водоснабжения.

– Аварийная ситуация уже устранена и до 18 часов система будет наполняться водой. Также увеличим количество водовозок до 30. В целом режим водоснабжения восстановится до конца суток, – доложил Андрей Алексеенко.

Губернатор подчеркнул, что перегрузка коммунальных сетей, с которой Геленджик столкнулся сегодня – это итог масштабной жилищной застройки на курортах.

- В Геленджике с 2016 по 2020 было построено 462 тысячи квадратных метров – это в два раза меньше, чем за предыдущие пять лет, потому что с мэром мы вместе занялись этой проблемой. Но если подвести итог, то построено 1,3 млн квадратных метров м за 10 лет! А в Новороссийске – 2,7 млн. В стройке – еще 890 тысяч. В Анапе понастроили 3,6 млн квадратных метров. Не понимаю этого огульного строительства. Вы со своей стороны разрешения выдаете, а край потом решает проблемы со школами, детскими садами, а теперь еще и с коммуникациями, – обратился Вениамин Кондратьев к представителям местной власти.

Как сегодня можно решить эту проблему? Ввести мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях. Застройщики должны будут получать разрешение на строительство только после заключения соглашения с краем и муниципалитетом. При этом Вениамин Кондратьев подчеркнул, всегда готов выйти на диалог инвесторами, но при условии, что они будут принимать участие и в создании инфраструктуры. Ведь при строительстве крупных проектов нагрузку на сети, коммуникации, дорожные развязки увеличивается. А значит, необходим справедливый баланс интересов застройщиков и возможностей властей.

Отметим, что недавно Краснодарский край приступил к масштабной работе по обновлению коммунальной инфраструктуры на всем побережье. Планируется построить или заменить 95 км Ейского группового водопровода, 58 км Таманского, 55 км Троицкого водопровода. Эти магистральные водоводы построены 50-60 лет назад, и они практически выработали свой ресурс. Плюс, в 2020 году уже будет открыта новая 18- километровая Троицкого группового водопровода. А вот вопрос с системным водоснабжением власти планирует решить с помощью строительства резервуарного парка в Крымском районе. Его появление позволит перераспределять воду в Геленджик и Новороссийск. Более того, в районе села Пшада под Геленджиком прорабатывается возможность использования и нового месторождения пресных вод.

– Это огромные деньги и выделить их сразу и в полном объеме невозможно. Но давайте раскидывать решения на три года, пять лет. Но эти решения должны быть конкретными и окончательными, – подытожил Вениамин Кондратьев.