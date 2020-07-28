"Прежней она вряд ли будет": у разбитой инсультом Елены Кондулайнен начались тяжелые осложнения

Известие об инсульте у Елены Кондулайнен повергла актерскую тусовку в шоковое состояние. 62-летняя артистка, которую называют главным секс-символом СССР, находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

Медики делают все возможное для спасения жизни Елены Кондулайнен. Состояние актрисы вызывает серьезные опасения. У нее начались тяжелые осложнения после удара. Так, медики отмечают острое нарушение мозгового кровообращения, заторможенность речи и сосудистое поражение головного мозга.

"Врачи не дают никаких прогнозов. Положительной динамики в состоянии Леночки пока нет. Надеемся на чудо. Остается только молиться. Но понимаем, что прежней она уже вряд ли будет", - цитирует близкую подругу звезды Собеседник.Ru.

Молится за приятельницу и художник Никас Сафронов. С Кондулайнен он дружит много лет. Никас в шоке - артистка никогда не жаловалась на здоровье. "Леночка - замечательная актриса, красивая женщина, очень чуткий и ранимый человек. Она никогда не жаловалась на здоровье, всегда следила за собой, занималась спортом. Дышала свежим воздухом, устраивала пешие прогулки, чтобы держать себя в форме. Не верится, что у нее инсульт. Наверное, это все нервы", - предполагает Сафронов.

По его словам, Кондулайнен всегда очень переживала за профессию. "Душой болела за театр, кино. Она трудоголик, который должен отдавать себя работе полностью. Мы - все, кто знает Лену, сейчас молимся о ее выздоровлении", - признается художник.

Ранее друг Елены раскрыл kp.ru правду о том, как с артисткой случилась беда. Ей стало плохо 24 июля вечером, когда она проводила время с друзьями в ресторане в центре Москвы. У актрисы началась головная боль и нарушение речи как раз в тот момент, когда она произносила тост.

Вначале звезда отказывалась ехать в больницу, но ее сумели уговорить и доставили в реанимацию. "Мы отмечали закрытие сезона. Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы", - резюмировал мужчина, пожелавший остаться инкогнито.