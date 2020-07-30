Грамотный подкат

По данным ретейлеров, в июне продажи велосипедов и самокатов в России выросли в пять раз. Продажи скейтбордов - в шесть. И фактор сезонности здесь ни при чем - показатели текущего года сравнивались с показателями за аналогичный период прошлого года.

Что было

Отчасти такая активность - следствие ограничений, пережитых в режиме самоизоляции. Но лишь отчасти. Потому как массовая велосипедизация, равно как и развитие прочих альтернативных средств передвижения, - глобальный тренд, обозначившийся задолго до пандемии. Лет эдак за 50, если говорить о постиндустриальной Европе. На протяжении полувека европейские муниципии развивались с учетом потребностей тех, кто предпочитает передвигаться на двух колесах и малых скоростях. Совершенствовались дорожная инфраструктура, законодательная база, создавались новые решения для жилых комплексов, предусматривающие особые лифты для велосипедов и стойки для их хранения, вписанные в интерьерное пространство.

Что до России, то она не то чтобы в стороне от мирового тренда, но, как обычно, идет своим путем. Да и вступили мы на этот путь куда позже - первая велодорожка появилась в Москве в 2013 году. Однако высокая загруженность дорог и популяризация здорового образа жизни возымели действие, и сегодня бюджеты многих российских городов предусматривают развитие велосипедной инфраструктуры.

Что должно быть

Впрочем, мнение это - для дискуссии, а на дороге действуют ПДД. Их должны знать и соблюдать все: пешеходы, автомобилисты, велосипедисты и пользователи СИМ. Вне зависимости от степени уязвимости, возраста, наличия прав и возможности безнаказанно скрыться с места аварии. Это гарантия общей безопасности. И в отличие от состояния дорожной инфраструктуры она в наших руках.

Со своей стороны, Госавтоинспекция старается повлиять на ситуацию. В частности, участвует в разработке необходимых изменений в ПДД. Совместный с Минтрансом проект поправок в ПДД, касающийся определения правового статуса и правил передвижения пользователей СИМ, недавно проходил общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Но главное, по словам заместителя начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковника полиции Сергея Хранцкевича, это, конечно, просветительская работа: «Мы активно работаем в этом направлении: соцкампании, выступления в СМИ, акции, которые повсеместно проходят с наступлением велосезона, тренинги для юных велосипедистов. Дети у нас - предмет особой заботы. Они - самая уязвимая категория. Потому что правил не знают. А если и знают - не применяют. И чувство самосохранения пока не развито. Зато коллективное бессознательное срабатывает безотказно. С некоторыми факторами можно и нужно бороться, какие-то просто учитывать. ПДД учить обязательно! И обязательно закреплять навык на практике под контролем родителей. Ребенок должен твердо усвоить, где и каким образом он может передвигаться на своем велосипеде или самокате. Защитная экипировка (шлем, перчатки, налокотники-наколенники) - тоже забота родителей. И не просто купить, а приучить пользоваться. Так же, как когда-то приучали обуваться, чистить зубы. Это важно! Примерно 60% серьезных травм велосипедистов - черепно-мозговые травмы. А велошлем снижает риск подобных случаев на 85%. Ну и световозвращающие элементы на одежде. Про них часто забывают, а ведь это самый простой способ сделать ребенка более заметным для других участников движения и, возможно, уберечь от беды. Впрочем, все это работает, только если взрослые сами ведут себя так, как того требуют от детей. Ребенок больше подражает, чем осмысливает. Он может выучить теорию на отлично, но, если авторитетный взрослый опровергает ее личным примером, будет поступать так же. И еще такой важный момент: мы призываем родителей крепко подумать, прежде чем покупать ребенку какой-нибудь модный СИМ, способный развивать скорость 60 км/час. Даже если он у вас суперответственный и все правила знает, все равно это ребенок со всеми сопутствующими этой нежной поре проблемами».

Вообще техника развивается так быстро, что сложно предположить, что мы увидим на велодорожках через несколько лет. А может, и велодорожек не будет, а будут какие-нибудь полосы для индивидуального низколетящего транспорта. Было бы хорошо, если бы мы все дожили до этого времени без потерь.

Что есть

Протяженность велодорожек растет, велошеринг и самокатошеринг развиваются. Расширяется сфера применения велосипедов и прочих малоскоростных, экологически безопасных средств индивидуальной мобильности. Это уже не только спортинвентарь, но и альтернативный способ передвижения. В Москве, по разным данным, на каждого жителя приходится от трети до половинки велосипеда. Это, конечно, не 1,3, как в Копенгагене, и даже не 0,9, как в Барселоне, но ведь и масштаб иной, и расстояния не те, и климат. А вот менее крупный город Альметьевск все-таки попал в топ городов мира с развитой велоинфраструктурой.

Кроме того, за последние годы в ПДД был внесен ряд изменений, которые, по мнению Госавтоинспекции, должны способствовать выработке «рационального транспортного поведения всех участников дорожного движения».

Госавтоинспекция вообще одобрительно относится к развитию любых альтернативных способов передвижения, будь то велосипеды или средства индивидуальной мобильности (СИМ) - самокаты, скейты, гироскутеры. Как заметил начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» полковник полиции Дмитрий Митрошин: «Это хорошо уже потому, что люди пересаживаются с автомобилей на более безопасные средства передвижения.

Свыше 85% всех ДТП происходит по вине водителей транспортных средств. Отказ от личного автотранспорта в пользу иных средств мобильности способствует снижению аварийности, в частности, с тяжелыми последствиями. Разумеется, при условии, что правовой статус и алгоритм действий всех участников дорожного движения, включая новых, например, пользователей СИМ, четко прописаны. Но главное - они сами знают правила и следуют им. Это обязательное условие безопасной интеграции велосипедистов и пользователей СИМ в современную дорожную среду».

А вот с этим проблема! Возможно, более серьезная, чем недостаточность дорожной инфраструктуры. В конце концов понятие дорожная среда шире, чем дорожная инфраструктура. Оно включает в себя и правовое сознание участников движения, и уровень их дорожной грамотности, и, если угодно, уровень культуры. В этом смысле российская дорожная среда к велосипедистам и другим энтузиастам-альтернативщикам не слишком дружелюбна. В массовом сознании они все еще воспринимаются как не вполне пешеходы или как недоводители. Хотя согласно ПДД являются полноправными участниками дорожного движения со своими правами и обязанностями. Впрочем, отнюдь не все велосипедисты знакомы с правилами. Встретить их на улице с односторонним движением, дующих прямо в лоб, - обычное дело. Но если почитать посты велосипедистов и самокатчиков, складывается мнение, что каждый - джедай, стоически претерпевающий душевные и физические муки от взаимодействия с пешеходами и автомобилистами. Надо ли говорить о том, что у последних на этот счет иное мнение?!