Геннадий Онищенко - о поездках за рубеж: Лететь в Лондон можно без маски, а от полетов в Турцию лучше воздержаться

В последние дни еще три страны открыли свои границы для россиян: Британия, Танзания и Турция с ее теплыми курортами.

В ближайшее время ожидается, что еще ряд государств восстановят авиасообщение с Россией и дадут «зеленую улицу» нашим туристам и курортникам. Обозреватель «КП» узнал, как оценивает ситуацию академик РАН.

- Геннадий Григорьевич, от имени тех, кто собирается поехать на отдых на остров Занзибар и в Турцию, прошу: посоветуйте, стоит ехать? Меры предосторожности нужно соблюдать?

- Англия никогда не была местом легкого туризма.

Если ехать туда, то только для интеллектуального, исторического познания.

Там нет курортных мест. К тому же Британия - не дешевая страна. А вы знаете, что недавно Лондон – Лондонбург - был столицей Чукотки?

- Да? Как это?

- Когда губернатором на Чукотке был Абрамович. И когда играл его клуб «Челси», на табло появлялось изображение оленьей упряжки, как символа этого сурового края.

- А нынче уже Лондон не столица Чукотки, что ли?

- Нет, бывший губернатор теперь в Израиле.

Но Лондон востребован, прежде всего, у элиты. И, конечно, он сегодня не может вызывать особых тревог, потому что туда и раньше летали на персональных самолетах, и сейчас когорта богатых людей отправится. Бизнес-классом, с ограниченными контактами.

- В маске лететь надо или как?

- Можно без маски, потому что сегодня из 301 тысячи зараженных в Британии большинство уже выздоровело. Летальность, правда, была высокая – 15 процентов , но это уже вчерашняя история.

- А в Танзании маску нужно носить?

- По-моему, эта страна девственна, с точки зрения освоения нашими туристами. И ее преподносят как замену Таиланду. Но там даже непонятно, сколько заболевших.

- Ну, а как с любимыми курортами Турции?

- Да, турки, безусловно, заинтересованы в том, чтобы их отели как можно быстрее открылись, потому что для них это существенная бюджетообразующая статья. Турция даже готова делать большие скидки.

Но я бы, все-таки, воздержался сегодня от полетов именно туда. Потому что страна эта вступала в пандемию очень бурно, они, как говорится, проспали первый этап.

Сейчас, конечно, сделали многое, но это вовсе не значит, что там не может быть некоторого ренессанса эпидемии за счет резкого увеличения числа приезжающих из разных стран.

Кстати, Франция закрыла сообщение с Турцией. Это косвенное свидетельство того, что теплая страна, может быть, желаемое выдает за действительное.

- То есть, поездка может оказаться не такой приятной, как раньше?

- Учитывая, что наши граждане уже один стресс хронический пережили, находясь в длительной изоляции, в состоянии дикой гиподинамии, не стоит погружаться в этот стресс еще раз, угодив на карантин по прилету домой.

- Англичане тоже грозят двухнедельной изоляцией тем, кто прилетает из других стран.

- Вот! Я бы попросил наших граждан от подобных поездок воздержаться. И не усугублять положение еще и резкой сменой климата. Реадаптация сказывается и на физическом здоровье, и на психологическом самочувствии.

Речь не идет о тех, кто вынужден выезжать за рубеж в деловые поездки. А о туристах и курортниках.

- Ну, что же, в отпуске дома сидеть?

- Воспользуйтесь нашими российскими возможностями. И надежно, и удобно, и полезно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793130" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко - о поездках в Великобританию, Танзанию и Турцию.

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