Объявлены номинации на «Эмми»: за звание лучшей драмы будут сражаться «Рассказ служанки», «Мандалорец» и «Убивая Еву»

Журналисты, как полагается, сразу начали ругаться: по их мнению, очень многие достойные люди и телепроекты оказались обойденными. В актерских категориях это, например, Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Расселл Кроу («Самый громкий голос»), Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»), Дэвид Харбор («Очень странные дела»). Если говорить о сериалах, в список лучших почему-то не попали широко обсуждавшиеся «Нормальные люди», «Утреннее шоу», «Большая маленькая ложь», «Эйфория», «Голливуд»…

С другой стороны, впервые на «Эмми» номинированы такие актеры, как Кейт Бланшетт, Билли Крадап, Октавия Спенсер и Зендая. А Дженнифер Энистон после «Утреннего шоу» наконец-то признали не только комедийной, но и драматической актрисой.

Ниже приведены списки тех, кого американские телеакадемики сочли самыми достойными. Тут только несколько категорий - то, что касается актеров и сериалов. А если учитывать еще и технические номинации, получится, что больше всего - 26 - у «Хранителей», а на втором месте комедия «Удивительная миссис Мейзел» с двадцатью.

Победителей назовут 20 сентября. В интернете или, как раньше, в зале и со зрителями - никто сейчас не скажет, все зависит от того, как в США будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Кадр из фильма «Рассказ служанки»

ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ

«Лучше звоните Солу»

«Корона»

«Рассказ служанки»

«Убивая Еву»

«Мандалорец»

«Озарк»

«Очень странные дела»

«Наследники»

ЛУЧШИЙ АКТЕР В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

Джейсон Бейтмен («Озарк»)

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Билли Портер («Поза»)

Джереми Стронг («Наследники»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Оливия Колман («Корона»)

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Лора Линни («Озарк»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Зендая («Эйфория»)

Кадр из фильма «Убивая Еву»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)

Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Сара Снук («Наследники»)

Хелена Бонэм Картер («Корона»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)

Николас Браун («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»)

Мэттью Макфэдьен («Наследники»)

Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Билли Крадап («Утреннее шоу»)

Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)

Джеффри Райт («Мир Дикого запада»)

ЛУЧШИЙ КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

«Умерь свой энтузиазм»

«Мертв для меня»

«В лучшем мире»

«Белая ворона»

«Метод Комински»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Шиттс Крик»

«Реальные упыри» (он же «Чем мы заняты в тени»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)

Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Линда Карделлини («Мертв для меня»)

Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Исса Рэй («Белая ворона»)

Трейси Эллис Росс («Черноватый», он же «Черная комедия»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

Энтони Андерсон («Черноватый», он же «Черная комедия»)

Дон Чидл («Черный понедельник»)

Тед Дэнсон («В лучшем мире»)

Майкл Дуглас («Метод Комински»)

Юджин Леви («Шиттс Крик»)

Рами Юссеф («Рами»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

Бетти Гилпин («Блеск»)

Ивонн Орджи («Белая ворона»)

Сесили Стронг («Saturday Night Live»)

Кейт МакКиннон («Saturday Night Live»)

Энни Мерфи («Шиттс Крик»)

Д’Арси Карден («В лучшем мире»)

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

Марин Хинкл («Удивительная миссис Мейзел»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

Махершала Али («Рами»)

Алан Аркин («Метод Комински»)

Андре Брауэр («Бруклин 9-9»)

Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мейзел»)

Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)

Дэниел Леви («Шиттс Крик»)

Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел»)

Кенан Томпсон («Saturday Night Live»)

МИНИ-СЕРИАЛ

«И повсюду тлеют пожары»

«Миссис Америка»

«Невероятное»

«Неортодоксальная»

«Хранители»

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ

«Американский сын»

«Безупречный»

«Струны души Долли Партон: Эти старые косточки»

«El Camino: Во все тяжкие»

«Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Преподобного»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ ТЕЛЕФИЛЬМЕ

Кейт Бланшет («Миссис Америка»)

Шира Хаас («Неортодоксальная»)

Реджина Кинг («Хранители»)

Октавия Спенсер («Сделавшая себя сама: Мадам Си Джей Уокер»)

Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ ТЕЛЕФИЛЬМЕ

Джереми Айронс («Хранители»)

Хью Джекман («Безупречный»)

Пол Мескал («Нормальные люди»)

Джереми Поуп («Голливуд»)

Марк Раффало («Я знаю, что это правда»)