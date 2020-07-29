Как сделать такси в России безопасным и не разорить легальных перевозчиков

27 июля прошел знаковый для России круглый стол, посвященный теме развития легкового такси. Организовала его сенатор Ирина Рукавишникова в Ростове-на-Дону. Она первый зампредседателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ. Главной темой обсуждения стало регулирования деятельности такси.

15-20 лет назад такси было дорогим транспортом и почти не регулировалось законом. «Бомбилы» стояли на остановках и предлагали запредельные цены. Была альтернатива в виде диспетчерских служб, но оперативным и комфортным заказ через них не назовешь. Как бы мы не относились к агрегаторам, именно благодаря их удобным приложениям поездки стали недорогими и быстрыми.

Сегодня только в Москве за сутки автомобиль вызывают около 1 миллиона пассажиров. Такси органично вписалось в транспортную инфраструктуру российских городов. Многие отказываются от личного авто, ведь поехать по делам на такси сегодня не так уж затратно.

Во время пандемии такси в России не прекращало работу и выполняло социально важные задачи, например, бесплатно перевозило врачей и доноров.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК РАСТЕТ, НО НУЖНО ЗАКРЕПИТЬ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Во время круглого стола сенатор Ирина Рукавишникова сообщила, что использование информационных технологий для контроля безопасности поездок позволило значительно повысить доступность и прозрачность такси. При этом рынку все равно требуется стандартизация и закрепление лучших практик.

Важный месседж прозвучал от директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранспорта РФ Алексея Бакирея. Чиновник подчеркнул приоритетность развития цифровых инструментов контроля рабочего времени. По его мнению, для контроля за сферой нужно более полно использовать данные агрегаторов. При этом Бакирей высказал сомнение в необходимости вмешательства в конкуренцию через регулирование цен и уровня комиссии агрегаторов.

Сейчас ведомство вместе с Минздравом работает над регламентами расчета рабочего времени водителей. В них учтут современный режим труда и отдыха, который можно проконтролировать техническими средствами.

ИНФОРМАЦИЮ — ИСПОЛЬЗОВАТЬ, А НЕ ОСТАВЛЯТЬ В БУМАЖНЫХ СВОДКАХ

Уже пять лет в Госдуме пытаются актуализировать федеральный закон о такси. Предложений много, но пока законодатели не могут их упорядочить и утвердить. Максимально близок к перспективной модели регулирования проект федерального закона, внесенный в Госдуму сенаторами Андреем Турчаком и Людмилой Боковой, которая в этом году досрочно покинула Совфед и перешла в Минкомсвязи. По мнению экспертов, версия сенаторов учитывает приоритеты госполитики, а также баланс интересов перевозчиков и профессионального предпринимательского сообщества. Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо продолжать работу с этим вариантом законопроекта и принять его до конца 2020 года.

Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев считает, что в будущих нормативах для такси необходимо прописать контроль за безопасностью поездок цифровыми инструментами, разобраться с уплатой налогов и позволить самозанятым водителям работать на рынке.

— Нельзя, чтобы снижалась безопасность. Улучшить ситуацию возможно только с помощью технологий: мониторить скорость, манеру езды, фиксировать историю нарушений, анализировать время на линии. Главное объединять эту информацию, делиться друг с другом. Она не должна лежать мертвым грузом в бумажных сводках, — заявил Ковалев.

Общественник напомнил, что такси — способ бороться с пробками в мегаполисах. Оно стало полноценным общественным транспортом и придумывать для него законодательные рамки следует аккуратно.

— Это огромное количество малого бизнеса. Нужно думать о предпринимателях-водителях, которых со временем будет больше, чем парков. Хороших надо поддерживать и поощрять.

Но текущее транспортное законодательство никаких преференций для малого бизнеса не предполагает. По словам председателя Московского профсоюза таксистов Николая Кодолова, процесс получения разрешения на деятельность такси сегодня сводится к формальному соблюдению правил «на бумаге», а не в реальной деятельности водителя:

— Данные агрегаторов и других современных систем онлайн-контроля, таких как «Мой налог» для самозанятых граждан, позволяют намного более точно контролировать работу таксистов, при этом не создавая искусственных административных барьеров. Налоговики сделали для обеления такси больше, чем профильные чиновники на транспорте, из-за чего самозанятые таксисты вынуждены проходить двойные процедуры получения ИП — по текущей логике, только так сейчас можно оставаться в правовом поле. Если этот вопрос в ближайшее время не решится, подрабатывающие водители снова уйдут обратно в черный извоз.

НЕОСТОРОЖНЫЙ ЗАКОН РАЗОРИТ ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

С позицией о том, что избыточное регулирование ставит под удар легальный бизнес согласен и председатель Комитета МТПП по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.

— Предлагается оборудовать каждую машину кучей морально устаревших железных аппаратов. Тахографы, кассы, таксометры — это красиво смотрится на бумаге, а на деле дорогое железо. Чтобы оборудовать авто всеми устройствами, директору парка нужно как минимум 100 тысяч рублей! — высказался Коношенко.

Несложно подсчитать, что парку на 150 машин требуется 15 млн рублей на полное переоборудование. В разгар кризиса и снижения платежеспособности клиентов такой апгрейд не потянут даже столичные парки, что уж говорить про регионалов. Для ИП и самозанятых закупка всех инструментов вообще неподъемная задача. В истории полно примеров, когда из-за непродуманных мер бизнес уходит в тень. Просто уйти из такси люди не могут: для многих семей сегодня это основной источник дохода.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ

— Covid-19 чуть не убил такси в России, — продолжает эксперт. — Поездок почти не было, заказы только сейчас возвращаются к водителям. Что не удалось пандемии, можно легко завершить неосторожными законами. Огромные убытки будут у легального сектора, а бомбилы будут работать в комфорте. Сегодня легальное такси — это первое место, куда идут люди, когда потеряли работу.

Альтернатива дорогостоящим мерам контроля есть. Можно пойти по пути Нью-Йорка и Лондона. Там рынок такси контролируется через электронные реестры. Профильные ведомства следят за работой парков, сменами водителей, историей нарушений ПДД дистанционно. Это не накладывает существенных финансовых обременений на простых сотрудников и малый бизнес.

— Собранная воедино, такая информация несет очень большую ценность для повышения безопасности. Чтобы реестры работали, необходима очень слаженная работа как государственных ведомств, так и представителей платформ по оцифровке и грамотному анализу этих данных. Кроме того, нужна практическая работа в полях по реальному воплощению в жизнь будущего регулирования. В этом смысле мы очень надеемся на государство, — резюмирует Богдан Коношенко.