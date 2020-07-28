У Дмитрия Шепелева на новой работе изменился стиль и зарплата

В сентябре на ТНТ премьера первого семейного проекта. Внимание к этой премьере будет повышенное – Дмитрий Шепелев презентует программу, о которой мечтал семь лет – с тех пор, как стал отцом. Передача называет «Ты как я».

Мы пообщались с людьми, которые уже побывали на съемках передачи – им запрещено показывать фото и выдавать подробности, поэтому делают они это на условиях анонимности.Одна из участниц передачи рассказывает kp.ru:

«Студия яркая – декорации выполнены в синих тонах. Ведущий гармонично вписывается в атмосферу всеобщего веселья. У Димы теперь иной стиль, новый имидж, можно сказать, что он стал другим человеком в кадре. В «На самом деле» это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь - расслабленный счастливый папка. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей – очень приятный парень этот Шепелев. Чувствуется, что с удовольствием и искренним интересом общается с детьми. Легко находит общий язык с мальчишками и девчонками: знает, как заинтересовать и приободрить ребят в кадре».

Кадр со съемочной площадки «Ты как я». На фото — Дмитрий Шепелев (справа) с участниками передачи.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На нынешнем месте работы Шепелев хоть и новенький ведущий, но с накопленной популярностью. А значит может не только удержать у экранов лояльную аудиторию ТНТ, но и привести новую. Сумма контракта «под семью печатями», но эксперты не дремлют и уже прикинули, что за месяц у телеведущего может набегать не менее 3 млн. руб.

Так о чем новая телепередача? В гости к Шепелеву на развлекательное шоу «Ты как я» приходят звезды с детьми – их ждут три этапа игры и различных испытаний. Соревноваться и играть станут взрослые с детьми, парами – в ходе состязаний посмеются и выяснят: чем похожи «отцы и дети». В общем, говорят, что Дмитрий вписался легко в юмористический контекст канала и добавил нужных ноток, чтобы в шоу появились «семейные нотки». Все, кто уже побывал на съемках в один голос утверждают: Шепелев в своей тарелке, много смеется. Снимать сына 7-летнего Платона в своей передаче Шепелев пока не стал, однако мы услышим в эфире истории о его взаимоотношениях с ребенком.

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