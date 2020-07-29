Новый скандал в деле Ефремова: две жены погибшего встретятся в суде, чтобы выяснить, кто из них "настоящая"

Процесс по делу Ефремова, стартовавший сегодня в Пресненском суде (первый блин, правда, оказался комом - стороны встретились, чтобы перенести слушание на завтра), обещает быть громким не только из-за звездного обвиняемого. У потерпевшей стороны, представленной несколькими лицами, есть разногласия, которые грозят обернуться нешуточным скандалом. Так, в ближайшее время в суде встретятся сразу две жены погибшего курьера Сергея Захарова.

Сейчас потерпевшими признаны четыре человека - старший сын Захарова от первого брака Виталий (у него свой адвокат) и трое родственников из Рязанской области, чьи интересы представляет Александр Добровинский: брат курьера, младший сын и его мать Маргарита - законная супруга погибшего. Однако, есть и другая женщина - Ирина Стерхова, с которой Захаров жил в Подмосковье, а затем и в Москве последние 22 года. Все это время мужчина официально не разводился, поэтому сожительницу следствие так и не признало потерпевшей. Мол, как это так - у нас в деле будут две супруги что ли? Многоженство в России вроде запрещено... Но Стерхова не оставила попыток добиться справедливости.

- В ближайшем открытом заседании будет рассматриваться ходатайство о признании Ирины Михайловны потерпевшей, - рассказал kp.ru ее адвокат Вадим Никулин. - Все доказательства, подтверждающие, что Стерхова более 20 лет жила с Захаровым, мы уже предоставили суду. По закону, потерпевшими могут являться не только родственники, но и "близкие лица" - это официальная формулировка в Уголовно-процессуальном кодексе. При этом Ирина не претендует, чтобы в суде ее называли супругой, и ее участие не исключает участия Маргариты.

Сожительница погибшего Ирина Стерхова отметила, что никто из представителей именитого актера не предлагал ей денежных компенсаций и не приносил извинений.

Гражданская жена собрала целую папку документов: характеристику с работы, где она указана супругой курьера; выписку из поликлиники, где они с мужем стояли на учете; данные о зарплате Захарова, которую он ей отдавал, - банковская карточка погибшего до сих пор хранится у женщины дома. Кстати, Ирина единственная, кто приехал в больницу к умирающему Сергею Захарову, она же оплачивала и ритуальные услуги. Как уже рассказывали в эфире федерального канала, после аварии начальник курьера позвонил и законной жене Маргарите, но та ответила, что дела Сергея ее давно не касаются...

- А теперь она начала выкручиваться: в эфире одной из программ прозвучало, что жена не кинулась на помощь, так как посчитала, что этот звонок поступил от аферистов, и ее разводят на деньги. Какие деньги, когда тебе говорят - приезжай в больницу? Поэтому я и пошла в суд, чтобы установить правду, - заверила kp.ru Ирина Стерхова. - Рязанская родня поливает меня грязью, называет мошенницей и самозванкой, утверждает, что все эти 22 года Сергей ездил к жене в Рязань. Скорее всего, из-за этих слов меня и не признали потерпевшей. Получается, я никто и звать никак после 20 лет совместной жизни? Я уже написала заявление о возможно ложных показаниях той семьи - пусть их словам дадут правовую оценку.

Официальная жена Сергея Маргарита с сыном.Фото: Константин МОГИЛИН

В суде все потерпевшие должны будут обосновать свои иски о возмещении морального вреда (заявленные суммы прессе не называют, но судя по всему, счет идет на миллионы). И этот "час Икс" станет решающим. Если рязанская родня заявит, что Маргарита до последнего дня жила с Сергеем Захаровым, Ирина Стерхова молчать не станет.

- Мы хотим услышать, кто и какие давал показания, правдивы ли они, кому и какой ущерб был причинен, - говорит Ирина Михайловна. - Если та сторона будет рассказывать небылицы про последние 20 лет жизни Сергея, и суд им доверится, то мы с моим адвокатом пойдем до конца - вплоть до Верховного суда.

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